Tha PopSocket a’ toirt cumhachd do luchd-ceannach greimichean fòn gun samhail a chruthachadh le AI Customizer

Tha PopSocket, an neach-dèanaidh fònaichean mòr-chòrdte, ag atharrachadh mar a bhios luchd-ceannach a’ pearsanachadh am fòn aca le bhith a’ toirt a-steach an inneal-gnàthachaidh AI ùr aca, le cumhachd bho Stable Diffusion XL. Fhad ‘s a bha a’ chompanaidh roimhe seo a ’ceadachadh roghainnean gnàthachaidh a’ cleachdadh dealbhan no cùl-fhiosrachadh a chaidh a thoirt seachad, bidh an pearsanachadh AI a ’toirt pearsanachadh gu ìre gu tur ùr.

Le cuideachadh bho Stable Diffusion XL, faodaidh luchd-cleachdaidh a-nis luchd-gleidhidh fòn no cùisean aon-de-a-sheòrsa a chruthachadh a tha a’ freagairt gu foirfe ris na stoidhlichean fa-leth aca. Co-dhiù a tha dealbhadh sònraichte aig luchd-ceannach nan inntinn no ma tha iad airson ìomhaigh a luchdachadh suas agus an cùl-raon atharrachadh, tha an neach-gnàthachaidh AI a ’toirt comas dhaibh na seallaidhean as fiadhaich aca a thoirt beò.

Gus cur air bhog am feart inntinneach seo a chomharrachadh, tha PopSocket air adhartachadh saor-làithean ainmeachadh, a’ toirt cothrom do chom-pàirtichean suas ri $ 100,000 ann an duaisean a chosnadh. Tron Dùbhlachd, bidh cothrom aig buannaichean fortanach grunn dhuaisean airgid a thoirt dhachaigh, le aon neach fortanach a’ faighinn $50,000 san t-Samhain.

Is dòcha gum bi luchd-cleachdaidh neònach a’ faighneachd ciamar as urrainn dhaibh pàirt a ghabhail anns an tabhartas sgoinneil seo. Tha e sìmplidh! Chan eil agad ach do dhealbhadh àbhaisteach a chuir a-steach gu PopSocket airson beachdachadh. Bidh gach tagradh a’ meudachadh do chothrom air an duais saor-làithean mu dheireadh a chosnadh.

Gus dèanamh cinnteach à follaiseachd, tha PopSocket air a ràdh ann an riaghailtean na farpais gun tèid a h-uile còir, com-pàirt agus tiotal dealbhadh luchd-cleachdaidh a leigeil seachad don chompanaidh. Ach, leigidh seo le PopSocket cumail orra a’ leasachadh thoraidhean ùr-ghnàthach, a’ faighinn buannachd às na beachdan cruthachail agus na dealbhaidhean a chuir an luchd-ceannach luachmhor ris.

A-nis, leis an neach-gnàthachaidh AI agus an tabhartas saor-làithean, tha PopSocket chan ann a-mhàin a’ toirt cothrom do luchd-ceannach na greimichean fòn aca a phearsanachadh mar nach robh riamh roimhe ach cuideachd a’ toirt cuireadh dhaibh a bhith nam pàirt den phròiseas cruthachail. Mar sin, sgaoil do mhac-meanmna, cruthaich an accessory fòn sònraichte agad, agus gabh a-steach do choimhearsnachd PopSocket air an turas inntinneach seo de dhealbhadh is gnàthachadh.

FAQ:

C: Ciamar a tha an Customizer AI ag obair?

A: Tha an inneal-gnàthachaidh AI le cumhachd Stable Diffusion XL a’ toirt comas do luchd-cleachdaidh an dàrna cuid fios a chuir a-steach airson dealbhadh gu tur tùsail no ìomhaigh a luchdachadh suas agus an cùl-raon atharrachadh.

C: Ciamar as urrainn dhomh pàirt a ghabhail ann an adhartachadh saor-làithean?

F: Dìreach cuir a-steach do dhealbhadh àbhaisteach gu PopSocket airson cothrom buannachadh. Bidh gach tagradh a’ meudachadh do chothroman buannachadh.

C: An glèidh mi na còraichean air mo dhealbhadh?

A: A rèir riaghailtean na farpais, thèid a h-uile còir, com-pàirt agus tiotal de dhealbhaidhean luchd-cleachdaidh a thoirt air falbh gu PopSocket.