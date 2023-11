Carson a tha faclan-faire lag a’ leantainn air adhart san Linn Dhidseatach

Ann an saoghal far a bheil bagairtean cybersecurity an-còmhnaidh ag atharrachadh, tha e na iongnadh gu bheil mòran dhaoine fhathast a’ taghadh faclan-faire lag agus furasta an tomhas gus na cunntasan pearsanta aca a dhìon. A dh’ aindeoin rabhaidhean bho eòlaichean, tha aithisg o chionn ghoirid bho NordPass a’ nochdadh gu bheil “facal-faire,” “123456,” agus “123456789” a’ leantainn air adhart gu mullach liosta nam faclan-faire as cumanta air feadh an t-saoghail.

Rinn NordPass, companaidh bathar-bog stiùireadh facal-faire, mion-sgrùdadh air mòran dàta, a’ toirt a-steach stòr-dàta 4.3TB bho stòran a tha rim faighinn gu poblach agus stòr-dàta 6.6TB de fhaclan-faire a chaidh a ghoid. Lorg an sgrùdadh gun do chleachd còrr air 4.9 millean neach air feadh an t-saoghail, le 44,484 às na Stàitean Aonaichte a-mhàin, am facal-faire “facal-faire.” Gus cùisean a dhèanamh nas miosa, roghnaich àireamh iongantach de 83,429 neach anns na SA an “123456 a bha furasta a sgàineadh.”

Carson a bhios daoine a’ cumail orra a’ cleachdadh faclan-faire cho lag? Tha Tomas Smalakys, CTO de NordPass, a’ moladh, a dh’ aindeoin rabhaidhean leantainneach bho eòlaichean cybersecurity, gu bheil daoine fa-leth fhathast a’ taghadh goireasachd thairis air tèarainteachd. Tha cho tric sa tha na faclan-faire lag sin a’ nochdadh gu bheil mòran a’ dèanamh dì-meas air cho cudromach sa tha dìon làidir facal-faire.

Tha an aithisg a’ soilleireachadh cuid de ghluasadan am measg faclan-faire lag. Mar eisimpleir, tha sreathan àireamhach ann an 31% de na faclan-faire air an liosta, a’ nochdadh dìth cruthachalachd no mothachadh air pàtrain facal-faire. A bharrachd air an sin, chaidh ainmean, faclan sìmplidh mar “pokemon” no “coimpiutair,” agus abairtean cumanta mar “iloveyou” a chleachdadh gu tric cuideachd, a ’fàgail cunntasan so-leònte do luchd-hackers.

A bharrachd air an sin, tha an sgrùdadh a ’cur cuideam air àite malware ann a bhith a’ toirt buaidh air tèarainteachd facal-faire. Aon uair ‘s gu bheil inneal air a ghlacadh le malware, bidh e furasta faighinn gu fiosrachadh pearsanta, a’ toirt a-steach faclan-faire a tha air an stòradh. Bidh luchd-rannsachaidh a’ toirt rabhadh do luchd-cleachdaidh mu cho dona ‘s a tha ionnsaighean malware, a’ daingneachadh an fheum air stòradh facal-faire tèarainte agus neart facal-faire.

Ged a dh’ fhaodadh gum biodh e do-chreidsinneach a bhith a’ faicinn tricead faclan-faire lag, tha an aithisg a’ tabhann sealladh de dhòchas. Tha e coltach gu bheil daoine a’ toirt prìomhachas do fhaclan-faire nas làidire nuair a thig e gu cunntasan ionmhais, ag aithneachadh nan cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith co-cheangailte ri fiosrachadh ionmhais cunnartach. Ach, tha cunntasan sruthadh, gu tric air am faicinn mar nach eil cho deatamach, fhathast air an dìon le faclan-faire nas laige.

Gu crìch, tha an sgrùdadh seo na chuimhneachan gu bheil an cruth-tìre didseatach ag iarraidh ceumannan tèarainteachd nas àirde. Tha e deatamach do dhaoine fa leth prìomhachas a thoirt do bhith a’ cruthachadh faclan-faire làidir, gun samhail, gan oideachadh fhèin mu phàtranan facal-faire airson a sheachnadh, agus a bhith mothachail air bagairtean malware a dh’ fhaodadh a bhith ann. Is ann dìreach le bhith a’ gabhail ceumannan for-ghnìomhach gus tèarainteachd facal-faire àrdachadh as urrainn dhuinn ar fiosrachadh pearsanta a dhìon ann an saoghal a tha a’ sìor fhàs eadar-cheangailte.

Ceistean Bitheanta (Ceistean Cumanta)

1. Carson a tha daoine fhathast a' cleachdadh faclan-faire lag?

A dh’ aindeoin rabhaidhean leantainneach bho eòlaichean cybersecurity, bidh goireasachd gu tric a’ faighinn buaidh air tèarainteachd. Bidh mòran dhaoine a’ dèanamh dì-meas air cho cudromach sa tha dìon làidir air facal-faire agus a’ taghadh faclan-faire a ghabhas tomhas gu furasta a-mach à cleachdadh neo goireasachd.

2. Dè na pàtranan cumanta a lorgar ann am faclan-faire lag?

Bidh pàtrain leithid sreathan àireamhach, caractaran ath-aithris, agus pàtrain stèidhichte air meur-chlàr gu tric air am faicinn ann am faclan-faire lag. Tha na pàtrain sin ga dhèanamh nas fhasa faclan-faire a thomhas agus an tèarainteachd a mhilleadh.

3. Ciamar a bheir malware buaidh air tèarainteachd facal-faire?

Faodaidh malware innealan a ghlacadh agus cothrom a thoirt do luchd-hackers air fiosrachadh pearsanta, a’ toirt a-steach faclan-faire a tha air an stòradh. Aon uair ‘s gu bheil inneal ann an cunnart, bidh faclan-faire ann an cunnart bho mhèirle, a’ daingneachadh cho cudromach sa tha stòradh facal-faire tèarainte agus dìon an aghaidh malware.

4. Am bi daoine a' cur prìomhachas air faclan-faire nas làidire airson na cunntasan aca uile?

Tha an sgrùdadh a’ nochdadh gu bheil daoine fa-leth buailteach prìomhachas a thoirt do fhaclan-faire làidir airson cunntasan ionmhais, ag aithneachadh nan cunnartan a dh’ fhaodadh a bhith co-cheangailte ri fiosrachadh ionmhais cunnartach. Ach, tha faclan-faire nas laige fhathast air an cleachdadh gus cunntasan sruthadh a dhìon, a tha gu tric air am faicinn mar rud nach eil cho riatanach.

5. Ciamar as urrainn do dhaoine fa leth tèarainteachd facal-faire àrdachadh?

Gus tèarainteachd facal-faire àrdachadh, bu chòir do dhaoine fa-leth faclan-faire làidir gun samhail a chruthachadh, pàtrain cumanta agus abairtean a tha furasta an tomhas a sheachnadh, agus na faclan-faire aca ùrachadh gu cunbhalach. Tha e cuideachd deatamach a bhith furachail an-aghaidh bagairtean malware agus a’ cleachdadh cleachdaidhean riaghlaidh facal-faire earbsach.