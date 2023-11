Lineup ùr cumhachdach Xiaomi 14 a ’cur air bhog, a’ taisbeanadh seasmhachd do-chreidsinneach

O chionn ghoirid dh’ fhoillsich Xiaomi, a’ phrìomh chompanaidh teicneòlais Sìneach, na mion-chomharrachaidhean as cumhachdaiche aca le cur air bhog loidhne-loidhne Xiaomi 14. Tha an loidhne-loidhne seo a’ toirt a-steach an Xiaomi 14, Xiaomi 14 Pro, agus modal deasachadh sònraichte le frèam titanium alloy. Tha bhidio a ’soilleireachadh neart an fhòn air nochdadh air na meadhanan sòisealta, a’ fàgail iongnadh air a h-uile duine.

Fhad ‘s a chaidh na h-innealan ùra sin a thoirt a-steach ann an Sìona, bidh iad a dh’ aithghearr mar phàirt de mhargaidh nan Innseachan cuideachd. Tha am modail deasachadh sònraichte, air a dhèanamh le titanium ìre aerospace 99%, aig prìs 6,499 yuan, a tha timcheall air 75,000 rupees ann an airgead Innseanach. Air an làimh eile, tha prìs modail cunbhalach Xiaomi 14 Pro aig 5,999 yuan (timcheall air 70,000 rupees).

Tha an inneal deasachadh sònraichte Xiaomi 14 Pro air a thogail le Dragon Crystal Glass air a bheulaibh agus tha taisbeanadh ìre ùrachaidh 120Hz ann 2K le soilleireachd stùc de 3000nits. Le cumhachd bho phròiseasar Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, tha suidheachadh camara trì-fhillte 50MP air a ’chùl agus camara 32MP airson selfies agus fiosan bhidio. Bidh e a’ ruith air Xiaomi HyperOS agus a’ toirt a-steach sensor infra, taic Dolby Atmos, agus comas bataraidh 4880mAh. Le taic airson uèirleas 120W agus cosgais gun uèir 50W, bidh an inneal seo a’ cothlamadh goireasachd agus èifeachdas.

Tha am bhidio a’ sealltainn cho seasmhach sa tha am fòn ùr, le Xiaomi ag agairt gu bheil a’ ghlainne a thathas a’ cleachdadh san taisbeanadh aige nas làidire na fòn sam bith eile air a’ mhargaidh. Anns a ’bhidio, chithear fear òg a’ cleachdadh an Xiaomi 14 Pro mar òrd, ga phutadh le ìnean. Tha seo a’ nochdadh neart iongantach Dragon Crystal Glass aig Xiaomi.

