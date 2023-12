Bidh Pàtrain Aimsir ag atharrachadh a’ toirt caochlaidhean ann an ro-aithris na deireadh-sheachdain

Thathas an dùil gun tig cuairt o chionn ghoirid de fhrasadh maidne farsaing, le measgachadh geamhraidh suas gu tuath agus uisge ann an àiteachan eile, sìos ro mheadhan-latha. Mar a bhios teòthachd an uachdar ag èirigh os cionn reothadh, gluaisidh an sileadh gu frasan uisge sgapte. Leanaidh an t-uisge air feadh an fheasgair, ach tha dùil ri pàtran tioram sa mhòr-chuid a’ tòiseachadh Diciadain.

Ach, tha beagan fuarachadh ann an teodhachd agus sinn a’ dol gu meadhan na seachdain, le àrdan a’ tuiteam a-steach do na 40an ìosal. Gu fortanach, bidh gaothan stoirmeil an cois an t-sreath thioram seo, a’ toirt a-steach gluasad blàthachaidh agus a’ putadh àrdan air ais os cionn na cuibheasachd gu na 50n meadhan-gu-àrd Diardaoin agus Dihaoine.

Tha ro-aithris na deireadh-sheachdain a’ nochdadh gun till uisge madainn Disathairne ri linn siostam stoirmeil làidir. Mar a bhios an teòthachd a’ dol suas air an taobh as blàithe, a’ ruighinn na 50an meadhan-gu-àrd san fheasgar, tha dùil ris an uisge as truime san fheasgar, le cothrom air stoirmean.

Tha beagan mì-chinnt ann fhathast a thaobh àm an t-slighe aghaidh anmoch Disathairne gu Didòmhnaich, a cho-dhùineas a bheil an seòrsa sileadh ag atharrachadh bho uisge gu sneachda. Mar thoradh air an sin, tha e ciallach sùil gheur a chumail air an ro-aithris airson atharrachaidhean sam bith a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air planaichean deireadh-seachdain.

Gu h-iomlan, tha na pàtrain sìde gluasadach a’ toirt atharrachaidhean san ro-aithris, le measgachadh de dh’ uisge agus suidheachaidhean geamhraidh ann an cuid de sgìrean. Tha e riatanach fuireach fiosraichte agus ullaichte airson na h-atharrachaidhean sin gus dèanamh cinnteach gum bi deireadh-seachdain sàbhailte agus tlachdmhor ann.