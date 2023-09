Inbhe Uile-choitcheann: Cho cudromach sa tha cùis airson innealan dachaigh glic

Faodaidh dachaigh spaideil a bhith goireasach agus sàsachail, ach gu tric thig e leis an duilgheadas a bhith a’ dèiligeadh ri diofar inbhean airson diofar innealan. Tha seo a’ ciallachadh grunn mhòr-ionadan, aplacaidean, agus pròiseasan rèiteachaidh iom-fhillte. Tha Matter, inbhe teicneòlais ùr airson innealan dachaigh snasail, ag amas air an duilgheadas seo fhuasgladh le bhith a’ toirt seachad inbhe uile-choitcheann a dh’ fhaodas a h-uile inneal cumail ris.

Ann an suidheachadh dachaigh spaideil, is dòcha gu bheil bulbaichean agad bho aon chompanaidh, plugaichean bho chompanaidh eile, siostam uisgeachaidh bho bhrand eadar-dhealaichte, agus innealan-adhair bho chompanaidh eile. Dh’ fhaodadh gum bi feum aig gach aon de na toraidhean sin air a mheadhan agus a app fhèin, agus faodaidh iad diofar inbhean ceangail a chleachdadh leithid Zigbee, Z-wave, agus Ha-low. Faodaidh an suidheachadh sgapte seo a bhith mì-ghoireasach agus troimh-chèile dha luchd-cleachdaidh.

Tha Matter a’ feuchainn ri eag-shiostam dachaigh smart aonachadh le bhith a’ tabhann aon inbhe as urrainn dha gach inneal gabhail ris. Le Matter, faodaidh tu aon ionad smachd dachaigh de do roghainn a chleachdadh, ge bith an e SmartThings, Google Home, Apple HomeKit no Alexa a th’ ann. Bidh a h-uile inneal a tha a’ gèilleadh ri Matter ag obair gu sgiobalta leis a’ mhòr-ionad a thagh thu, a’ cur às don fheum air grunn aplacaidean is mòr-ionadan air feadh do dhachaigh.

A bharrachd air a bhith a’ sìmpleachadh stèidheachadh agus smachd, tha buannachdan eile aig Matter cuideachd. Faodaidh innealan cùise obrachadh fhathast eadhon nuair a tha an eadar-lìn sìos oir is urrainn dhaibh ceangal ris an lìonra ionadail agad. Leanaidh seallaidhean agus fèin-ghluasadan a chuir thu air dòigh a’ ruith gu rèidh, a’ dèanamh cinnteach gum fuirich an dachaigh spaideil agad ag obair eadhon ann an suidheachaidhean far-loidhne. Tha am feart seo a’ suidheachadh Cùis a bharrachd air mòran de shiostaman dachaigh smart eile.

Chaidh Matter 1.0 fhoillseachadh an-uiridh, agus leudaichidh ùrachaidhean san àm ri teachd na feartan aige agus co-chòrdalachd innealan. Tha am mapa-rathaid a’ toirt a-steach taic airson raon farsaing de dh’ innealan, a’ toirt a-steach innealan dachaigh leithid innealan-fuadain falamh, nigheadairean, tiormairean agus innealan fuarachaidh. Tha a’ mhòr-chuid de phrìomh chluicheadairean ann an gnìomhachas dachaigh smart air gealltainn mar-thà gabhail ri Matter, ga fhàgail na inbhe ris an gabhar gu farsaing.

Airson innealan a tha ann mar-thà, tha diofar shuidheachaidhean ann. Faodaidh cuid de dh’ innealan ùrachadh bathar-bog fhaighinn tro wifi gus am bi iad co-chòrdail ri Matter. Thèid mòr-ionadan, seach innealan fa leth, ùrachadh gus obrachadh le Matter, agus mar sin is dòcha gum feum thu fhathast na mòr-ionadan agad a chumail. Is dòcha gum faigh cuid de dh’ innealan Zigbee ùrachaidhean airson co-chòrdalachd. Leanaidh innealan eile ag obair leis na siostaman a th’ aca.

Gus gabhail ri buannachdan Matter gu h-iomlan, thathas a’ moladh innealan snasail ùra a cheannach a thig le taic Matter. Mar a gheibh thu toraidhean ùra, faodaidh tu innealan a tha a’ gèilleadh ri Matter a chuir an àite seann fheadhainn, mu dheireadh a’ cruthachadh siostam dachaigh smart làn-amalaichte agus co-chòrdail.

