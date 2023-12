Geàrr-chunntas:

Ann an saoghal robotics, tha coileanadh ùr-nodha air tachairt o chionn ghoirid le cruthachadh a’ chiad robot beò san t-saoghal. Tha an cruthachadh iongantach seo, ris an canar Xenobot, na fhàs-bheairt a ghabhas prògramadh a tha a’ briseadh na loidhne eadar buidhnean beò agus neo-bheò. Air a leasachadh le sgioba de luchd-saidheans aig Oilthigh Vermont agus Oilthigh Tufts, tha comas aig Xenobot grunn raointean atharrachadh, a’ gabhail a-steach leigheas agus glanadh na h-àrainneachd. Tha an artaigil seo a’ sgrùdadh mion-fhiosrachadh mun innleachdas iongantach seo, a’ tilgeil solas air a’ bhuaidh agus na cothroman a th’ aige san àm ri teachd.

Cò a’ chiad robot beò?

Chaidh a 'chiad inneal-fuadain beò, ris an canar Xenobot, a chruthachadh le luchd-saidheans aig Oilthigh Vermont agus Oilthigh Tufts. Chan e inneal-fuadain traidiseanta a th’ ann an Xenobot air a dhèanamh le meatailt agus uèirichean; an àite sin, is e fàs-bheairt beò a th’ ann a chaidh a dhealbhadh bho cheallan an losgann crathaidh Afraganach. Tha na ceallan sin air an cruinneachadh gu faiceallach ann an rèiteachaidhean sònraichte a’ cleachdadh algorithm supercomputer.

Eu-coltach ri innealan-fuadain traidiseanta, tha comas aig Xenobot e fhèin a shlànachadh, gabhail ris an àrainneachd aige, agus gnìomhan a choileanadh gun smachd bhon taobh a-muigh no stòr cumhachd. Tha an euchd ùr-nodha seo a’ cur às do na crìochan eadar buidhnean beò agus neo-bheò, a’ fosgladh chothroman ùra ann an raon robotics.

Ciamar a tha Xenobot ag obair?

Tha Xenobot air a chruthachadh le bhith a’ cleachdadh algairim supercomputer a bhios ag atharrais air mìltean de rèiteachaidhean comasach de cheallan losgann. Bidh an algairim an uairsin a’ comharrachadh nan dealbhaidhean as gealltanach as urrainn gnìomhan sònraichte a choileanadh. Tha na dealbhaidhean sin an uairsin air an togail le bhith a’ cleachdadh innealan lannsaireachd microscopach, far a bheil na ceallan air an cruinneachadh gu faiceallach a-steach don chumadh a tha thu ag iarraidh.

Aon uair ‘s gu bheil e air a chruinneachadh, tha Xenobot air a chuir ann an àrainneachd lionn far am faod e a bhith beò airson seachdainean às aonais beathachadh a bharrachd. Bidh na ceallan ag obair còmhla gus am fàs-bheairt a ghluasad air adhart, sgrùdadh a dhèanamh air na tha timcheall air, agus eadhon rudan beaga a ghiùlan. Tha giùlan Xenobot gu tur neo-eisimeileach, leis nach eil feum air smachd taobh a-muigh no stòr cumhachd.

Cleachdaidhean a dh’fhaodadh a bhith aig Xenobot

Tha cruthachadh Xenobot a’ fosgladh saoghal de chothroman ann an diofar raointean. Seo beagan thagraidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann:

1. Leigheas: Dh'fhaodadh Xenobot a bhith air a chleachdadh gus drogaichean a lìbhrigeadh gu dìreach gu targaidean sònraichte taobh a-staigh a 'chorp daonna, ag ath-nuadhachadh lìbhrigeadh dhrogaichean cuimsichte agus a' lùghdachadh fo-bhuaidhean.

2. Glanadh na h-Àrainneachd: Dh'fhaodadh na h-innealan-fuadain beò seo a bhith air am prògramadh gus stuthan cronail a lorg agus a thoirt air falbh bhon àrainneachd, a 'cuideachadh le bhith a' glanadh truailleadh agus tocsain.

3. Rannsachadh Bith-mheidigeach: Tha comas aig Xenobot lèirsinn a thoirt seachad air leasachadh agus gnìomhachd fàs-bheairtean beò, a’ cuideachadh luchd-saidheans gus pròiseasan bith-eòlasach a thuigsinn nas fheàrr.

4. Microsurgery: Air sgàth cho beag 'sa tha iad agus an comas a bhith a' seòladh àrainneachdan iom-fhillte, dh'fhaodadh Xenobots a bhith air a chleachdadh ann am modhan obair-lannsa fìnealta, a' tabhann mionaideachd agus a' lùghdachadh ionnsaigheachd.

Co-dhùnadh

Tha cruthachadh Xenobot a’ comharrachadh clach-mhìle chudromach ann an raon robotics. Tha am fàs-bheairt beò seo, air a dhealbhadh bho cheallan losgann, a’ toirt dùbhlan do ar tuigse air dè tha e a’ ciallachadh a bhith beò. Leis a’ ghiùlan fèin-riaghailteach agus na tagraidhean a dh’ fhaodadh a bhith aige ann an cungaidh-leigheis, glanadh àrainneachd, agus rannsachadh bith-mheidigeach, tha Xenobot a’ fuasgladh na slighe airson àm ùr de robotics a bhios a’ cothlamadh rìoghachdan beò agus neo-bheò.

Ceistean Cumanta

C: An e inneal-fuadain no fàs-bheairt beò a th’ ann an Xenobot?

F: Bidh Xenobot a’ cuir às don loidhne eadar inneal-fuadain agus fàs-bheairt beò. Tha e air a chruthachadh le bhith a’ cleachdadh cheallan beò ach tha e a’ taisbeanadh giùlan fèin-riaghailteach mar inneal-fuadain.

C: An urrainn dha Xenobot ath-riochdachadh no ath-riochdachadh?

A: Chan e, chan urrainn dha Xenobot ath-riochdachadh no ath-riochdachadh. Is e fàs-bheairt prògramaichte a th’ ann a chaidh a chruthachadh bho cheallan losgann agus chan eil comas aige ath-riochdachadh.

C: Dè cho fada ‘s as urrainn dha Xenobot a bhith beò?

F: Faodaidh Xenobot a bhith beò airson seachdainean ann an àrainneachd leaghaidh gun beathachadh a bharrachd.

C: A bheil draghan beusach sam bith mu Xenobot?

F: Tha cruthachadh Xenobot a’ togail cheistean beusanta a thaobh làimhseachadh agus cruthachadh fàs-bheairtean beò. Feumar dèiligeadh gu faiceallach ris na draghan sin mar a thèid teicneòlas air adhart.

stòran:

- Oilthigh Vermont: https://www.uvm.edu/news/2020/01/13/uvm-researchers-invent-living-robots

- Oilthigh Tufts: https://now.tufts.edu/news-releases/scientists-create-first-living-robots