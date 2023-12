Cò a’ chiad robot daonna?

Geàrr-chunntas:

Tha bun-bheachd innealan-fuadain coltach ri daoine air ùidh a thoirt do luchd-saidheans agus luchd-rannsachaidh airson deicheadan. Ged a tha mòran adhartasan air a bhith ann an robotics, tha a’ chiad fhìor inneal-fuadain daonna fhathast na chuspair deasbaid. Tha an artaigil seo a’ sgrùdadh eachdraidh robotics, a’ sgrùdadh farpaisich ainmeil airson tiotal a’ chiad inneal-fuadain daonna, agus a’ toirt sealladh dhuinn air na tha an dàn don raon seo.

Ro-ràdh:

Tha leasachadh innealan-fuadain a tha coltach ri daoine air a bhith na amas fad-ùine ann an raon robotics. Tha am beachd air inneal a chruthachadh a dh’ fhaodadh atharrais a dhèanamh air giùlan daonna, faireachdainnean, agus buadhan corporra air mac-meanmna luchd-saidheans, innleadairean agus am poball san fharsaingeachd a ghlacadh. Ach, is e obair iom-fhillte a th ’ann a bhith a’ dearbhadh cò as urrainn tiotal a ’chiad inneal-fuadain daonna fhaighinn, leis gu bheil e an urra ri diofar mhìneachaidhean agus mhìneachaidhean.

Eachdraidh Robotics:

Tha eachdraidh robotics a’ dol air ais gu seann amannan, le automatons tràth agus innealan meacanaigeach air an dealbhadh gus atharrais a dhèanamh air gnìomhan daonna. Ach, faodar fìor bhreith robotics an latha an-diugh a lorg chun 20mh linn. Ann an 1921, thug an sgrìobhadair Seiceach Karel Čapek a-steach am facal “robot” anns an dealbh-chluich aige “RUR,” a bha a ’nochdadh creutairean fuadain a chaidh a chruthachadh gus seirbheis a thoirt do dhaoine. Rinn an dealbh-chluich seo mòr-chòrdte air bun-bheachd innealan-fuadain agus chuir e bunait airson leasachaidhean san raon san àm ri teachd.

Tagraichean airson a’ Chiad Robot Daonna:

1. Elektro (1939): Tha Elektro, a chaidh a chruthachadh le Westinghouse Electric Corporation, gu tric air a mheas mar aon de na h-oidhirpean as tràithe air inneal-fuadain coltach ri duine a thogail. A’ seasamh aig 7 troighean a dh’ àirde, b’ urrainn do Elektro bruidhinn, toitean a smocadh, agus a cheann is a ghàirdeanan a ghluasad. Ged nach robh fiosrachadh adhartach ann, ghlac e mac-meanmna a’ phobaill agus shuidhich e an t-slighe airson adhartasan san àm ri teachd.

2. WABOT-1 (1973): Air a leasachadh le Oilthigh Waseda ann an Iapan, bha WABOT-1 na chlach-mhìle chudromach ann an robotics. Bha comas aige conaltradh a dhèanamh tro aithneachadh guth agus synthesis cainnt, a bharrachd air a bhith a’ coileanadh gnìomhan bunaiteach a’ cleachdadh a ghàirdeanan agus a chorragan. Sheall WABOT-1 adhartasan ann an teicneòlas robotach agus shuidhich e an àrd-ùrlar airson tuilleadh rannsachaidh.

3. ASIMO (2000): 'S e Honda's ASIMO aon de na h-innealan-fuadain humanoid as aithnichte gu ruige seo. Leis a’ ghluasad adhartach aige, an comas aghaidhean agus guthan aithneachadh, agus gnìomhan iom-fhillte a choileanadh, bhrùth ASIMO crìochan na b’ urrainn dha inneal-fuadain coltach ri duine a choileanadh. Ged nach e seo a’ chiad fhear, bha ASIMO a’ riochdachadh adhartas mòr ann an teicneòlas robotics.

An àm ri teachd de robots daonna:

Mar a bhios teicneòlas a’ dol air adhart, tha comas mòr aig àm ri teachd innealan-fuadain daonna. Tha luchd-rannsachaidh ag obair air innealan-fuadain a leasachadh le eadhon feartan daonna nas motha, leithid seallaidhean aghaidh reusanta, faireachdainnean, agus comasan corporra nas fheàrr. Dh ’fhaodadh na h-adhartasan sin leantainn gu innealan-fuadain a chuidicheas ann an grunn ghnìomhachasan, a’ toirt a-steach cùram slàinte, toirt seachad cùram, agus seirbheis teachdaiche.

FAQ:

C: Dè a tha a 'mìneachadh robot daonna?

F: Is e inneal a th’ ann an inneal-fuadain daonna a chaidh a dhealbhadh gus a bhith coltach ri giùlan daonna, buadhan corporra, no comasan inntinneil gu diofar ìrean.

C: A bheil innealan-fuadain a tha gu tur coltach ri daoine an-diugh?

F: Ged a chaidh adhartas mòr a dhèanamh ann a bhith a’ cruthachadh innealan-fuadain a tha coltach ri daoine, chan eil inneal-fuadain a tha gu tur coltach ri duine ann fhathast. Tha cuid de fheartan coltach ri daonna aig innealan-fuadain gnàthach ach chan eil iad goirid ann a bhith ag ath-aithris giùlan agus comasan daonna gu h-iomlan.

C: An urrainn innealan-fuadain daonna a dhol an àite dhaoine san àm ri teachd?

F: Tha comas ann airson innealan-fuadain daonna a dhol an àite dhaoine ann an gnìomhan no gnìomhachasan sònraichte, ach chan eil e coltach gun cuir iad àite dhaoine gu tur anns gach taobh de bheatha. Tha innealan-fuadain daonna nas dualtaiche a bhith nan luchd-cuideachaidh, a’ cur ri comasan daonna seach a bhith nan àite gu tur.

C: Dè na cùisean beusanta a tha ag èirigh le innealan-fuadain daonna?

F: Tha leasachadh agus cleachdadh innealan-fuadain daonna a’ togail cheistean beusanta a thaobh prìobhaideachd, cead, gluasad obrach, agus an comas airson mì-chleachdadh. Feumaidh na beachdachaidhean sin smaoineachadh agus riaghladh faiceallach gus dèanamh cinnteach gum bi innealan-fuadain daonna air an amalachadh gu ciallach agus buannachdail don chomann-shòisealta.

