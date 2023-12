Cò a th' ann an Athair Saidheans Coimpiutaireachd?

Title: A’ Foillseachadh nan Tùsairean: A’ Rannsachadh Athair Saidheans Coimpiutaireachd

Ro-ràdh:

Tha saidheans coimpiutaireachd, raon a tha air an saoghal ath-nuadhachadh, mar thoradh air na h-inntinnean sgoinneil a chuir a bhunait. Ged a tha mòran de luchd-lèirsinn air cur gu mòr ri leasachadh a’ chuspair seo, tha aon ainm a’ seasamh a-mach mar phrìomh eisimpleir de thòisich saidheans coimpiutair. San artaigil seo, bidh sinn a’ sgrùdadh a ’cheist cò dha-rìribh athair saidheans coimpiutair, a’ sgrùdadh nan daoine iongantach aig an robh prìomh dhleastanasan ann a bhith a ’cumadh an raoin seo.

A’ mìneachadh Saidheans Coimpiutaireachd:

Is e raon ioma-chuspaireil a th’ ann an saidheans coimpiutaireachd a tha a’ toirt a-steach sgrùdadh air algoirmean, coimpiutaireachd, agus giullachd fiosrachaidh. Tha e a’ toirt a-steach dealbhadh, leasachadh, agus mion-sgrùdadh shiostaman bathar-bog agus modalan coimpiutaireachd, a’ toirt cothrom dhuinn fuasgladh fhaighinn air duilgheadasan toinnte gu h-èifeachdach.

Na Luchd-tòiseachaidh:

1.Charles Babbage:

Gu tric air a mheas mar “athair a’ choimpiutair, ”bha Teàrlach Babbage na neach-matamataig Sasannach, feallsanachd, agus innleadair. Tràth anns an 19mh linn, rinn e bun-bheachd air inneal coimpiutaireachd prògramaichte ris an canar an Einnsean Analytical. Ged nach deach a choileanadh gu tur rè a bheatha, chuir obair Babbage an bunait airson coimpiutairean an latha an-diugh.

2. Ada Lovelace:

Tha Ada Lovelace, neach-matamataig agus sgrìobhadair Sasannach, aithnichte gu farsaing mar a’ chiad phrògramadair coimpiutair san t-saoghal. A’ co-obrachadh le Teàrlach Babbage, leasaich Lovelace algairim airson Einnsean Sgrùdaidh Babbage, a’ fàgail na chuir i gu mòr ri raon saidheans coimpiutaireachd.

3.Alan Turing:

Tha Alan Turing, matamataigear agus loidsig Breatannach, air a mheas mar aon den fheadhainn a stèidhich saidheans coimpiutair. Chuir an obair innleachdach aige aig àm an Dàrna Cogaidh air innealan brisidh chòd, gu h-àraidh leasachadh an inneil Bombe gus còdan Enigma Gearmailteach a dhearbhadh, bunait airson coimpiutaireachd an latha an-diugh agus inntleachd fuadain.

4. Iain von Neumann:

Chuir John von Neumann, matamataigear Ungaireach-Ameireaganach, gu mòr ri ailtireachd coimpiutaireachd agus leasachadh bun-bheachd a’ phrògram-stòraidh. Thàinig an obair aige air coimpiutair EDVAC agus ailtireachd von Neumann gu bhith na phrionnsapalan bunaiteach ann an dealbhadh choimpiutairean an latha an-diugh.

An Deasbad:

Is e obair iom-fhillte a th’ ann a bhith a’ lorg aon athair saidheans coimpiutaireachd air sgàth nàdar co-obrachail adhartas saidheansail. Bha pàirt deatamach aig gach fear de na tùsairean a chaidh ainmeachadh ann a bhith a’ cumadh an raoin, agus tha na tabhartasan aca eadar-fhighte. An àite a bhith a’ sireadh freagairt deimhinnte, tha e nas iomchaidh aithne a thoirt do oidhirpean coitcheann an luchd-seallaidh sin agus a’ bhuaidh mhaireannach aca air saidheans coimpiutaireachd.

Ceistean cumanta:

C: An e Teàrlach Babbage a chruthaich a’ chiad choimpiutair?

F: Fhad ‘s a bha Teàrlach Babbage a’ bun-bheachdachadh air inneal coimpiutaireachd prògramaichte, cha deach na dealbhaidhean aige a thoirt gu buil a-riamh. Chaidh a’ chiad choimpiutair làn-ghnìomhach, ris an canar an Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC), a thogail anns na 1940n.

C: Dè na chuir Ada Lovelace ri saidheans coimpiutaireachd?

A: Thathas a’ creidsinn gu bheil Ada Lovelace a’ sgrìobhadh a’ chiad algairim a thathar an dùil a bhith air a phròiseasadh le inneal. Sheall an obair aice air Einnsean Sgrùdaidh Babbage comas choimpiutairean nas fhaide na dìreach àireamhachadh, a’ faicinn an comas air samhlaidhean a làimhseachadh agus ceòl a chruthachadh.

C: Ciamar a thug Alan Turing buaidh air saidheans coimpiutaireachd?

F: Tha na chuir Alan Turing ri saidheans coimpiutaireachd fìor mhòr. Rinn an obair aige air innealan brisidh-chòd rè an Dàrna Cogaidh an t-slighe airson coimpiutaireachd an latha an-diugh. Chuir bun-bheachd Turing air an Inneal Turing Uile-choitcheann bunait airson teòiridh coimpiutaireachd agus leasachadh prògramadh coimpiutair.

Q: Dè a th 'ann an ailtireachd von Neumann?

F: Tha an ailtireachd von Neumann, air a mholadh le John von Neumann, na dhealbhadh ailtireachd coimpiutair a bhios a’ stòradh gach cuid stiùireadh prògram agus dàta san aon chuimhne. Thàinig am bun-bheachd seo gu bhith na bhunait airson a ’mhòr-chuid de choimpiutairean an latha an-diugh, a’ comasachadh prògraman stòraichte a chuir an gnìomh.

Co-dhùnadh:

Tha a’ cheist cò a th’ ann an athair saidheans coimpiutaireachd fhathast fosgailte airson mìneachadh. Rinn Teàrlach Babbage, Ada Lovelace, Alan Turing, agus John von Neumann uile taic mhòr a thug cumadh air an raon. Tha e deatamach gun aithnichear na h-oidhirpean còmhla aca agus a’ bhuaidh dhomhainn a bh’ aca air saidheans coimpiutaireachd ann a bhith a’ tuigsinn eachdraidh bheairteach agus mean-fhàs a’ chuspair seo.