Dè an luchd-saidheans a lorg structar DNA?

Title: A’ fuasgladh an Helix Dùbailte: Luchd-saidheans Tionnsgalach air cùlaibh Structar DNA a Lorg

Ro-ràdh:

Tha lorg structar DNA mar aon de na leasachaidhean as cudromaiche ann an eachdraidh saidheans. Chan e a-mhàin gun do dh’ fhuasgail am foillseachadh ùr-nodha seo dìomhaireachdan oighreachas ach chuir e cuideachd bunait airson gintinneachd an latha an-diugh agus bith-eòlas moileciuil. San artaigil seo, bidh sinn a’ sgrùdadh turas iongantach an luchd-saidheans a dh’ fhoillsich structar toinnte DNA, ag atharrachadh ar tuigse mu bheatha fhèin gu bràth.

1. Seumas MacBhàtair agus Francis Crick:

Tha creideas farsaing aig Seumas MacBhàtair agus Francis Crick airson a bhith a’ soilleireachadh structar DNA. Ann an 1953, mhol iad am modal helix dùbailte, a sheall mar a tha fiosrachadh ginteil DNA air a stòradh agus air ath-riochdachadh. Sheall am modail aca structar eireachdail staidhre ​​​​shnìomhanach a’ mholacile, le dà shreath eadar-cheangailte air an cumail còmhla le paidhrichean bonn taiceil.

2. Rosalind Franklin:

Bha pàirt deatamach aig Rosalind Franklin ann a bhith a’ fuasgladh structar DNA, ged a chaidh dearmad a dhèanamh air na chuir i ris an toiseach. Tro a h-obair thùsail ann an criostalan X-ray, ghlac Franklin ìomhaighean àrd-rèiteachaidh de snàithleach DNA, a’ toirt seachad seallaidhean deatamach air a nàdar helical. Bha an ìomhaigh sgaraidh X-ray ainmeil aice “Photo 51” na phrìomh phìos fianais airson modail Watson agus Crick.

3. Maurice Wilkins:

Chuir Maurice Wilkins, co-obraiche Franklin's aig King's College London, gu mòr ri lorg structar DNA. Rinn e deuchainnean X-ray diffraction air snàithleach DNA agus cho-obraich e le Watson agus Crick, a’ roinn dàta deatamach a chuidich le bhith a’ cumadh am modail aca. Fhuair Wilkins, còmhla ri Franklin, an Duais Nobel ann an Eòlas-eòlas no Leigheas an dèidh bàis ann an 1962, còmhla ri Watson agus Crick.

Ceistean cumanta:

Q1. Ciamar a thug lorg Watson agus Crick air structar DNA buaidh air saidheans?

A1. Nuair a lorg Watson agus Crick air structar DNA dùbailte helix, dh’ atharraich bith-eòlas agus dh’ ullaich an t-slighe airson iomadach adhartas saidheansail. Thug e seachad frèam airson tuigse fhaighinn air mar a tha fiosrachadh ginteil air a stòradh, air ath-aithris, agus air a chuir air adhart bho ghinealach gu ginealach. Chuir an t-adhartas seo bunait airson gintinneachd an latha an-diugh, bith-eòlas moileciuil, agus raon genomics.

Q2. Carson a thathas gu tric a’ dearmad na chuir Rosalind Franklin ri lorg DNA?

A2. Chaidh cus a dhèanamh de thabhartasan Rosalind Franklin an toiseach air sgàth measgachadh de nithean, a’ toirt a-steach a bàs gun choimeas aig aois 37 agus dìth aithne rè a beatha. A bharrachd air an sin, cha deach obair Franklin a cho-roinn gu farsaing, agus chaidh an dàta aice a chleachdadh gun eòlas no cead bho Watson agus Crick. Ach, anns na bliadhnachan mu dheireadh, tha a pàirt chudromach air a bhith air aithneachadh barrachd is barrachd, a’ soilleireachadh cho cudromach sa tha na chuir i ris an raon.

Q3. A bheil luchd-saidheans sam bith eile ann a chuir gu mòr ri lorg structar DNA?

A3. Seadh, a bharrachd air Watson, Crick, Franklin, agus Wilkins, rinn grunn luchd-saidheans eile tabhartasan sònraichte. Mhol Linus Pauling, mar eisimpleir, modal helix trì-fhillte airson DNA, a chaidh a dhearbhadh nas fhaide air adhart. Thug rannsachadh Erwin Chargaff air co-dhèanamh bunaiteach DNA seachad dàta deatamach a thug taic do mhodail Watson agus Crick. A bharrachd air an sin, chuir grunn luchd-saidheans air feadh an t-saoghail ri tuigse choitcheann air structar DNA tron ​​​​rannsachadh agus na deuchainnean aca.

Co-dhùnadh:

Tha lorg structar DNA a’ seasamh mar theisteanas air innleachdas iongantach agus oidhirpean co-obrachail luchd-saidheans. Bha pàirt chudromach aig Seumas MacBhàtair, Francis Crick, Rosalind Franklin, agus Maurice Wilkins, còmhla ri luchd-rannsachaidh ainmeil eile, ann a bhith a’ fuasgladh dìomhaireachdan DNA. Chan e a-mhàin gu bheil an obair ùr-ghnàthach aca air cruth-atharrachadh a thoirt air ar tuigse air gintinneachd ach rinn iad cuideachd an t-slighe airson adhartasan saidheansail gun àireamh a tha fhathast a’ cumadh ar saoghal an-diugh.