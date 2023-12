Dè na companaidhean aig a bheil Quantum Computers?

Tiotal: A’ sgrùdadh cruth-tìre coimpiutaireachd cuantamach: companaidhean aig fìor thoiseach

Ro-ràdh:

Tha comas aig coimpiutaireachd Quantum, teicneòlas rèabhlaideach a bhios a’ cleachdadh prionnsapalan meacanaig cuantamach, gnìomhachasan atharrachadh agus fuasgladh fhaighinn air duilgheadasan iom-fhillte a tha taobh a-muigh ruigsinneachd choimpiutairean clasaigeach. Mar a tha an raon seo a’ leantainn air adhart, tha grunn chompanaidhean a’ rèiseadh gus coimpiutairean cuantamach a leasachadh agus a chleachdadh. San artaigil seo, nì sinn sgrùdadh air cruth-tìre coimpiutaireachd cuantamach agus rannsaichidh sinn cuid de na prìomh chluicheadairean sa ghnìomhachas.

A’ tuigsinn Coimpiutaireachd Quantum:

Mus dèan sinn dàibheadh ​​​​a-steach do na companaidhean a tha air thoiseach air an rèis coimpiutaireachd cuantamach, tuigidh sinn gu h-aithghearr dè a tha ann an coimpiutaireachd cuantamach. Eu-coltach ri coimpiutairean clasaigeach a bhios a 'cleachdadh pìosan gus fiosrachadh a riochdachadh mar 0 no 1, bidh coimpiutairean cuantamach a' cleachdadh pìosan cuantamach no qubits. Faodaidh Qubits a bhith ann an grunn stàitean aig an aon àm, le taing dha iongantas ris an canar superposition. Leigidh an togalach seo le coimpiutairean cuantamach àireamhachadh iom-fhillte a dhèanamh nas luaithe na coimpiutairean clasaigeach.

Companaidhean air thoiseach:

1. IBM Quantum:

Tha IBM air a bhith aig fìor thoiseach rannsachadh coimpiutaireachd cuantamach airson grunn bhliadhnaichean. Bidh iad a’ tabhann cothrom air na coimpiutairean quantum aca tro àrd-ùrlar IBM Quantum Experience, a’ toirt cothrom do luchd-leasachaidh agus luchd-rannsachaidh deuchainn a dhèanamh air algorithms cuantamach. Chaidh coimpiutairean cuantamach IBM a chleachdadh gus dèiligeadh ri duilgheadasan ann an diofar raointean, a’ gabhail a-steach optimization, ceimigeachd, agus ionmhas.

2. Google Quantum AI:

Tha Google air adhartas mòr a dhèanamh ann an coimpiutaireachd cuantamach leis an roinn Quantum AI aige. Ann an 2019, thuirt iad gu robh iad air àrd-cheannas cuantamach a choileanadh, a’ nochdadh gum faodadh an coimpiutair cuantamach aca fuasgladh fhaighinn air duilgheadas sònraichte nas luaithe na coimpiutair clasaigeach sam bith. Tha oidhirpean coimpiutaireachd cuantamach Google ag amas air a bhith ag adhartachadh algorithms cuantamach agus a’ sgrùdadh thagraidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann ann an raointean leithid ionnsachadh innealan agus criptography.

3. Microsoft Quantum:

Tha Microsoft gu gnìomhach a’ tasgadh ann an coimpiutaireachd cuantamach tron ​​​​phrògram Microsoft Quantum aca. Tha iad a’ leasachadh qubit topological, seòrsa qubit nas seasmhaiche a dh’ fhaodadh faighinn seachad air cuid de na dùbhlain a tha mu choinneamh teicneòlasan qubit gnàthach. Tha Microsoft Quantum ag amas air eag-shiostam coimpiutaireachd cuantamach coileanta a thoirt seachad, a’ toirt a-steach innealan leasachadh bathar-bog agus simuladairean.

4. Coimpiutaireachd Rigetti:

Tha Rigetti Coimpiutaireachd na thoiseach tòiseachaidh a tha ag amas air a bhith a’ togail agus a’ lìbhrigeadh choimpiutairean cuantamach agus a’ leasachadh innealan bathar-bog cuantamach. Bidh iad a’ tabhann ruigsinneachd sgòthan air na coimpiutairean quantum aca, a’ toirt cothrom do luchd-leasachaidh algorithms cuantamach a ruith air astar. Tha dòigh-obrach Rigetti a’ cothlamadh qubits superconducting le ailtireachd coimpiutaireachd clasaigeach-quantum hybrid.

5. IonQ:

Tha IonQ na phrìomh chompanaidh ann an raon coimpiutaireachd cuantamach glacte-ion. Bidh iad a’ cleachdadh ianan fa leth mar qubits, a tha air an làimhseachadh le lasers. Tha dòigh-obrach glacte-ion IonQ a’ tabhann seasmhachd agus co-leanailteachd sònraichte qubit, ga fhàgail na shlighe tarraingeach airson rannsachadh coimpiutaireachd cuantamach. Tha iad gu gnìomhach ag obair gus na siostaman glacte-ion aca a mheudachadh.

Ceistean cumanta:

C: Dè cho cumhachdach sa tha coimpiutairean cuantamach gnàthach an taca ri coimpiutairean clasaigeach?

F: Tha coimpiutairean Quantum fhathast aig ìre thràth de leasachadh. Ged a tha comas aca cuid de dhuilgheadasan fhuasgladh nas luaithe na coimpiutairean clasaigeach, tha na tagraidhean practaigeach aca cuingealaichte an-dràsta. Tha coimpiutairean Quantum air leth math ann an raointean sònraichte leithid optimization, cryptography, agus atharrais air siostaman cuantamach.

C: Am faigh duine cothrom air coimpiutairean quantum?

F: Bidh grunn chompanaidhean a’ toirt cothrom sgòthan air na coimpiutairean quantum aca, a’ leigeil le luchd-leasachaidh agus luchd-rannsachaidh deuchainn a dhèanamh air algoirmean cuantamach. Ach, mar thoradh air ìre nas ìsle de choimpiutaireachd cuantamach, tha ruigsinneachd gu tric cuingealaichte agus feumach air eòlas sònraichte.

C: A bheil coimpiutairean cuantamach nan cunnart do choimpiutairean clasaigeach?

F: Chan eilear an dùil gun cuir coimpiutairean Quantum an àite coimpiutairean clasaigeach gu tur. Tha iad nas freagarraiche airson fuasgladh fhaighinn air duilgheadasan sònraichte a tha dian gu coimpiutaireachd agus nas fhaide na comasan choimpiutairean clasaigeach. Bidh coimpiutairean clasaigeach fhathast deatamach airson gnìomhan coimpiutaireachd làitheil.

C: Cuin a thig coimpiutairean cuantamach gu bhith nan prìomh-shruthan?

F: Tha e dùbhlanach ro-innse loidhne-tìm cheart airson gabhail ri coimpiutairean cuantamach. Ach, tha luchd-rannsachaidh agus companaidhean a’ dèanamh adhartas luath, agus faodaidh sinn a bhith an dùil gum faic sinn cleachdadh nas practaigeach de choimpiutaireachd cuantamach anns na bliadhnaichean ri teachd.

Co-dhùnadh:

Tha cruth-tìre coimpiutaireachd cuantamach ag atharrachadh gu luath, le grunn chompanaidhean a’ dèanamh adhartas mòr san raon ùr-nodha seo. Tha IBM Quantum, Google Quantum AI, Microsoft Quantum, Rigetti Coimpiutaireachd, agus IonQ dìreach am measg cuid de na companaidhean a tha os cionn na cosgais. Mar a bhios coimpiutairean cuantamach a’ leantainn air adhart a’ dol air adhart, tha comas aca gnìomhachasan atharrachadh agus fuasgladh fhaighinn air duilgheadasan iom-fhillte a bha uair a’ smaoineachadh a bha do-sheachanta.