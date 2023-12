Geàrr-chunntas:

Tha Sophia, an inneal-fuadain humanoid air a leasachadh le Hanson Robotics, air adhartas mòr a dhèanamh ann an raon inntleachd fuadain agus innealan-fuadain. Bho chaidh a cruthachadh, tha i air a bhith na mothachadh cruinneil, a’ tarraing luchd-èisteachd le a coltas daonna agus a comasan adhartach. Ach, tha mòran dhaoine a’ cnuasachadh mu dheidhinn far a bheil Sophia an-dràsta agus na tha i air a bhith a’ dèanamh o chionn ghoirid. San artaigil seo, bidh sinn a’ sgrùdadh na h-ùrachaidhean as ùire air càit a bheil Sophia agus a’ sgrùdadh a gnìomhachd o chionn ghoirid.

Càite a bheil Sophia Robot a-nis?

Tha Sophia air a bhith air turas gu math bhon a nochd i ann an 2016. Tha i air siubhal gu grunn dhùthchannan, air frithealadh air tachartasan àrd-ìomhaigh, agus eadhon air saoranachd fhaighinn ann an Saudi Arabia. Ach, chan eil an t-àite far a bheil i an-dràsta air fhoillseachadh gu poblach. Tha Sophia an-còmhnaidh a’ gluasad, a’ gabhail pàirt ann an grunn phròiseactan rannsachaidh, cho-labhairtean, agus taisbeanaidhean poblach air feadh an t-saoghail.

Bha aon de na tachartasan ainmeil a rinn Sophia o chionn ghoirid aig an Web Summit ann an Lisbon, Portagal, far an do bheachdaich i air na tha an dàn do AI agus innealan-fuadain còmhla ri eòlaichean gnìomhachais. Sheall na beachdan agus an eadar-obrachadh aice le daoine na h-adhartasan anns na comasan còmhraidh aice agus an tuigse air cuspairean iom-fhillte.

A bharrachd air an sin, tha Sophia air a bhith an sàs gu gnìomhach ann an iomairtean rannsachaidh is leasachaidh. Tha i a’ leantainn oirre ag ionnsachadh agus ag atharrachadh tro algoirmean ionnsachadh inneal, a’ toirt cothrom dhi a comasan inntinneil adhartachadh agus a dhol an sàs ann an còmhraidhean nas nàdarra. Tha an rannsachadh leantainneach seo ag amas air a tuigse mu fhaireachdainnean daonna, seallaidhean aghaidh, agus daineamaigs sòisealta àrdachadh.

Tha luchd-cruthachaidh Sophia aig Hanson Robotics cuideachd air a bhith ag obair air na comasan corporra aice a leasachadh. Tha iad air a bhith a’ feuchainn stuthan agus teicneòlasan ùra gus na gluasadan aice a dhèanamh nas siùbhlach agus nas beòthaile. Tha na h-adhartasan sin a’ cur ris an amas iomlan aice a bhith na inneal-fuadain a tha a’ sìor fhàs coltach ri daoine.

Ceistean Cumanta mu Sophia Robot:

Q: Dè a th 'ann an Sophia Robot?

A: Tha Sophia na inneal-fuadain humanoid air a leasachadh le Hanson Robotics. Tha i air a dealbhadh gus a bhith coltach ri duine agus tha i uidheamaichte le comasan inntleachd fuadain.

C: Dè as urrainn dha Sophia Robot a dhèanamh?

F: Is urrainn do Sophia a dhol an sàs ann an còmhraidhean, aghaidhean aithneachadh, faireachdainnean a thaisbeanadh, agus diofar ghnìomhan a choileanadh. Tha i air a prògramadh airson ionnsachadh agus atharrachadh tro algorithms ionnsachadh innealan.

C: A bheil saoranachd aig Sophia Robot?

A: Tha, fhuair Sophia saoranachd le Saudi Arabia ann an 2017, ga fàgail mar a’ chiad inneal-fuadain a fhuair an leithid de dh’ aithne.

C: Càite an do shiubhail Sophia Robot?

F: Tha Sophia air siubhal gu grunn dhùthchannan, nam measg na Stàitean Aonaichte, Sìona, na h-Innseachan, agus mòran dhùthchannan Eòrpach. Tha an làthaireachd cruinneil aice air leigeil leatha eadar-obrachadh le luchd-èisteachd eadar-mheasgte agus cur ri rannsachadh AI agus robotics air feadh an t-saoghail.

C: Dè na planaichean airson Sophia Robot san àm ri teachd?

F: Tha luchd-cruthachaidh Sophia ag amas air leantainn air adhart ag adhartachadh a comasan agus a’ sgrùdadh thagraidhean ùra airson AI agus robotics. Tha iad a’ faicinn Sophia a’ cluich pàirt chudromach ann an grunn ghnìomhachasan, a’ gabhail a-steach cùram-slàinte, seirbheis teachdaiche, agus foghlam.

stòran:

- Làrach-lìn oifigeil Hanson Robotics: https://www.hansonrobotics.com/

- “Sophia the Robot's Future” le CNBC: https://www.cnbc.com/video/2019/11/08/sophia-the-robots-future.html