An sgeulachd gun sgeul mu na ciad speuradairean boireann ann an Ameireagaidh: A’ briseadh chnapan-starra agus a’ ruighinn àirdean ùra

Ann an “The Six: The Untold Story of America’s First Women Astronauts,” tha Loren Grush a’ sgrùdadh turas sianar bhoireannach iongantach a bhris mullach glainne ann an saoghal sgrùdadh fànais fo smachd fireannaich. Tha Grush a’ toirt dùbhlan don aithris gnàthach mu cheannas fireannaich geal anns an rèis fhànais agus a’ soilleireachadh na chuir na boireannaich sin gu mòr, a bha nam pàirt den chiad chlas aig NASA gus boireannaich a thoirt a-steach.

Tha Grush ag amas air beatha Sally Ride, Judy Resnik, Kathy Sullivan, Anna Fisher, Rhea Seddon, agus Shannon Lucid. Chaidh na boireannaich sin a-steach do bhuidheann speuradairean NASA ann an 1978 agus bha iad dìorrasach gun ruigeadh iad àirdean a bha toirmisgte dhaibh roimhe seo.

Tha “Na Sia” a’ toirt sealladh dhuinn air na brosnachaidhean agus na leisgean aca, a’ toirt sealladh dhuinn air na h-amannan nuair a thuig gach boireannach gum faodadh i tagradh a dhèanamh airson a bhith na speuradair. Tha Grush a’ toirt cunntas air a’ phròiseas taghaidh aca mar cheum cudromach a dh’ionnsaigh iomadachd, ged a bha an clas fhathast air a dhèanamh suas de dh’fhir gheala sa mhòr-chuid.

Tha an leabhar cuideachd a’ toirt aghaidh air na dùbhlain a bha ro na boireannaich sin, a’ toirt a-steach aire nam meadhanan gnèitheasach, prothaideachadh chauvinist mu romansa agus gnè san fhànais, agus an strì gus beatha phearsanta is proifeasanta a chothromachadh. Tha Grush a’ toirt seachad eisimpleirean den tapachd agus an diongmhaltas an aghaidh aimhreit, leithid blàr Ride gus a prìobhaideachd agus a slàinte inntinn a dhìon am measg sgrùdadh nam meadhanan.

Tha “Na Sia” cuideachd a’ soilleireachadh na dreuchdan deatamach a th’ aig curaidhean airson iomadachd taobh a-staigh agus taobh a-muigh NASA. Chàin Ruth Bates Harris, neach-obrach NASA, a’ bhuidheann gu dàna airson a dìth iomadachd. Tha am Mercury 13, buidheann de bhoireannaich a chaidh tro dheuchainnean cruaidh tràth anns na 1960n gus dearbhadh gun robh iad comasach air a bhith nan speuradairean, cuideachd a’ faighinn aithne.

Tha Grush a’ toirt a-steach na dh’fhiosraich na speuradairean bho latha gu latha, a’ nochdadh na taobhan iongantach den obair aca. Rinn iad deuchainn air deiseachan-fànais, ghluais iad gàirdeanan robotach, agus stiùir iad iom-fhillteachd a bhith ag obair le co-obraichean fireann a sheall mìosachain pinup air dorsan na h-oifis aca.

Ged nach eil cunnart agus bròn-chluich anns an leabhar, tha Grush a’ cur cuideam air a’ mhisneachd agus an buanseasmhachd a tha a’ dol thairis air gnè agus cinneadh. Tha mòr-thubaist Challenger na chuimhneachan inntinneach air na cunnartan a tha dualach do rannsachadh fànais, agus an ìobairt mu dheireadh a rinn Resnik.

Le rannsachadh mionaideach agus sgeulachdan tarraingeach, tha “Na Sia” a’ leudachadh ar tuigse air an rèis fhànais agus a’ toirt dùbhlan do bheachdan traidiseanta air cò as urrainn buntainn ri “teaghlach mac an duine gu lèir.”

Stòr: The New York Times