Na tha ri shùileachadh anns an ùrachadh bathar-bog iOS 17 a tha ri thighinn

Leis a’ phrìomh thachartas Apple a tha ri thighinn ‘Wonderlust’ gu bhith air a chraoladh beò air 12 Sultain, tha luchd-ceannach a’ feitheamh gu dùrachdach ri sgaoileadh bathar-cruaidh ùr, a’ toirt a-steach an t-sreath iPhone 15. Còmhla ri innealan ùra, bidh Apple an-còmhnaidh a’ toirt a-steach bathar-bog ùr airson am bathar. Am-bliadhna, tha am fòcas air sgaoileadh iOS 17, a chaidh ainmeachadh san Ògmhios aig Co-labhairt Luchd-leasachaidh air feadh an t-Saoghail (WWDC).

Tha cothrom air a bhith aig luchd-leasachaidh agus luchd-dearbhaidh beta poblach an dreach ùr de iOS fheuchainn airson an dà chuid iPhone is iPad ron mhòr-shluagh. Gu ruige seo, tha ochd brathan beta air a bhith ann airson luchd-leasachaidh agus sia dreachan beta poblach bhon fhoillseachadh cuibhrichte. Tha am bathar-bog air a dhol tro ghrunn leasachaidhean agus rèiteachadh bug stèidhichte air fios air ais bho luchd-cleachdaidh aig ìre deuchainn beta.

A thaobh a’ cheann-latha foillseachaidh oifigeil, tha làrach-lìn Apple dìreach ag ràdh “an tuiteam seo.” Ach, cha deach ceann-latha fuasglaidh sònraichte a thoirt seachad bhon t-Sultain 11. Tha e sàbhailte gabhail ris gum bi an sgaoileadh timcheall air an aon àm ris an t-sreath ùr iPhone 15.

Tha an dà chuid iOS 17 agus iPadOS 17 air a bhith rim faighinn le buill de phrògram leasaiche Apple bho phrìomh òraid WWDC air 5 Ògmhios. Bha betas poblach rim faighinn air 12 Iuchar. Tha aithrisean Bloomberg a’ moladh gun tèid an dà ùrachadh bathar-bog fhoillseachadh aig an aon àm.

Thathas an dùil gun toir iOS 17 grunn fheartan ùra agus leasachaidhean gus eòlas luchd-cleachdaidh a neartachadh. Ach, cha deach mion-fhiosrachadh sònraichte mu na feartan sin fhoillseachadh gu h-oifigeil. Faodaidh luchd-cleachdaidh a bhith an dùil ri eadar-aghaidh nas grinne agus nas intuitive, coileanadh nas fheàrr, feartan prìobhaideachd adhartach, agus is dòcha gnìomhan ùra a tha a rèir dealas Apple a thaobh dealbhadh a tha stèidhichte air neach-cleachdaidh.

Gu crìch, tha dùil mòr ri sgaoileadh iOS 17 còmhla ris an t-sreath iPhone 15. Tha dealas Apple a thaobh càileachd agus leasachadh leantainneach ri fhaicinn bho na mòran fiosan beta agus fios air ais bho luchd-cleachdaidh. Fhad ‘s a tha sinn gu dùrachdach a’ feitheamh ris an fhoillseachadh oifigeil, tha e brosnachail smaoineachadh air na leasachaidhean agus na feartan a bheir iOS 17 dha na h-innealan Apple as fheàrr leinn.

