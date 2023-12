Dè an stuth-leigheis a bhios a 'cuideachadh le tinneas an t-siùcair?

Title: A' Lorg Faochadh: A' Rannsachadh Chungaidhean-leighis airson a bhith a' Maothachadh Sgamhann Goirt

Ro-ràdh:

Faodaidh amhach ghoirt a bhith na staid mì-chofhurtail agus draghail a bheir buaidh air daoine de gach aois. Ge bith co-dhiù a tha e air adhbhrachadh le galar bhìorasach, galar bactaraidh, no factaran àrainneachd, tha e deatamach gun lorgar an stuth-leigheis ceart gus an mì-chofhurtachd a lughdachadh. San artaigil seo, nì sinn sgrùdadh air grunn chungaidh-leigheis a chuidicheas le bhith a’ lughdachadh amhach ghoirt, a ’toirt dhut sealladh ùr air a’ chuspair.

A 'Tuigsinn Sgòthan Goirt:

Tha amhach ghoirt, ris an canar cuideachd pharyngitis, a 'toirt iomradh air sèid a' pharynx, an tiùb a tha a 'sìneadh bho chùl a' bheul chun an esophagus. Gu tric bidh pian, irioslachd, agus duilgheadas slugaidh an cois seo. Faodaidh amhach ghoirt a bhith air adhbhrachadh le galairean bhìorasach leithid an cnatan mòr no an cnatan mòr, galairean bactaraidh leithid amhach streap, no irritants mar èadhar tioram no cus labhairt.

Cungaidhean-leigheis airson amhach ghoirt a mhaolachadh:

1. Analgesics:

- Acetaminophen: Faodaidh am faochadh pian thar-chunntair seo cuideachadh le bhith a’ lughdachadh pian amhach agus mì-chofhurtachd. Tha e cudromach an dòs a thathar a’ moladh a leantainn agus seachain a dhol thairis air a’ chrìoch làitheil gus casg a chuir air droch bhuaidh.

- Drogaichean neo-steroidal an-aghaidh sèid (NSAIDs): Faodaidh cungaidhean mar ibuprofen no sodium naproxen lughdachadh a thoirt air sèid amhach agus faochadh a thoirt bho goirt. Tha feartan analgesic aig na cungaidhean sin cuideachd, gan dèanamh èifeachdach ann a bhith a’ riaghladh pian amhach.

2. Sgòthan-fraoich agus Sprays:

- Menthol no Eucalyptus Lozenges: Tha grìtheidean mar ola menthol no eucalyptus anns na lusan sin, a dh’ fhaodadh faireachdainn fuarachaidh a thoirt seachad agus an amhach a lughdachadh airson ùine, a ’lughdachadh mì-chofhurtachd.

- Sprays Benzocaine: Faodaidh spraean amhach thar-chunntair anns a bheil benzocaine cuideachadh le bhith a’ lughdachadh amhach agus faochadh a thoirt seachad bho goirt. Tha e cudromach na spraean sin a chleachdadh mar a chaidh an stiùireadh agus cus feum a sheachnadh.

3. Gargles uisge saillte blàth:

- Faodaidh gargling le uisge saillte blàth cuideachadh le bhith a’ lughdachadh amhach ghoirt le bhith a’ lughdachadh sèid agus a’ marbhadh bacteria. Fuasgail leth teaspoon de shalainn ann an ochd unnsaichean de uisge blàth agus gargle airson 30 diog mus cuir thu a-mach e. Dèan ath-aithris grunn thursan san latha mar a dh 'fheumar.

4. Leigheasan Luibhe:

- Mil is lemon: Faodaidh measgachadh de uisge blàth, mil, agus sùgh lemonan cuideachadh le bhith a’ lughdachadh amhach ghoirt. Tha feartan antimicrobial aig mil, fhad ‘s a tha lemon a’ toirt seachad vitimín C, a bheir taic don t-siostam dìon.

- Tì Chamomile: Faodaidh a bhith ag òl tì chamomile blàth cuideachadh le bhith a’ lughdachadh sèid amhach agus a’ toirt seachad buaidh socair. Faodaidh na feartan anti-inflammatory aige cuideachadh le faochadh a thoirt do chomharran amhach ghoirt.

Ceistean cumanta:

Q1. Am faod antibiotics cuideachadh le amhach ghoirt?

A1. Chan eil antibiotics èifeachdach ach an aghaidh galairean bactaraidh. Ma tha do amhach ghoirt air adhbhrachadh le galar bactaraidh, leithid amhach streap, faodaidh do sholaraiche cùram slàinte antibiotics òrdachadh. Ach, tha a’ mhòr-chuid de amhach ghoirt air adhbhrachadh le galairean viral, airson nach eil antibiotics èifeachdach.

Q2. A bheil leigheasan nàdarra ann airson amhach ghoirt?

A2. Faodaidh, faodaidh grunn leigheasan nàdarra cuideachadh le bhith a’ lughdachadh comharraidhean amhach ghoirt. Tha iad sin a’ toirt a-steach a bhith ag òl lionntan blàth, leithid tì luibheil no uisge blàth le mil is lemon, a’ cleachdadh inneal-taiseachd gus taiseachd a chuir ris an èadhar, agus a’ seachnadh irritants leithid smocadh no a bhith fosgailte do thruailleadh.

Q3. Cuin a bu chòir dhomh aire mheidigeach a shireadh airson amhach ghoirt?

A3. Bu chòir dhut bruidhinn ri proifeasanta cùram-slàinte ma mhaireas an amhach ghoirt agad airson còrr air seachdain, ma tha fiabhras àrd, pian mòr, duilgheadas le anail no slugadh, no ma tha siostam dìon lag agad.

Co-dhùnadh:

Ma lorgas tu an stuth-leigheis ceart airson amhach ghoirt a lughdachadh, bheir e faochadh agus comhfhurtachd air a bheil feum mòr. Bho analgesics thar-chunntair gu lòintean amhach, gargles uisge saillte blàth, agus leigheasan luibhean, tha grunn roghainnean rim faighinn. Cuimhnich gun lean thu na dòsan a thathar a’ moladh agus bruidhinn ri proifeasanta cùram-slàinte ma dh’ fhàsas na comharraidhean agad nas miosa no ma mhaireas iad. Fuirich uisgeachadh, gabh fois, agus thoir aire don amhach agad gus faighinn seachad air gu sgiobalta.