Dè a th’ ann an Dearbhadh Dà-Factor? Sreath a bharrachd de dhìon cunntas air-loidhne

Geàrr-chunntas: Tha Dearbhadh Dà-Factor (2FA) na cheum tèarainteachd a tha ag iarraidh air luchd-cleachdaidh dà sheòrsa de theisteanasan aithneachaidh a thoirt seachad gus an dearbh-aithne a dhearbhadh. Tha e a’ cur ìre dìon a bharrachd ri cunntasan air-loidhne agus a’ lughdachadh cunnart ruigsinneachd gun chead agus goid dearbh-aithne.

Anns an aois dhidseatach an-diugh, chan eil an dòigh thraidiseanta airson logadh a-steach gu cunntas le dìreach ainm-cleachdaidh agus facal-faire gu leòr tuilleadh. Faodar faclan-faire a chuir an cunnart no an goid gu furasta, a’ leantainn gu ruigsinneachd gun chead agus a dh’ fhaodadh goid dearbh-aithne. Bidh Dearbhadh Dà-Factor a’ dèiligeadh ris a’ chugallachd seo le bhith ag iarraidh dàrna seòrsa aithneachaidh, ga dhèanamh gu math nas duilghe do dhaoine droch-rùnach cothrom fhaighinn air cunntas.

Le 2FA, mar as trice feumaidh luchd-cleachdaidh rudeigin a tha fios aca a thoirt seachad, leithid facal-faire, agus rudeigin a th’ aca, leithid còd dearbhaidh aon-ùine air a chuir chun inneal gluasadach aca. Tha an cothlamadh seo de dhà fheart a’ dèanamh cinnteach, eadhon ged a tha aon fhactar ann an cunnart, gu bheil an cunntas fhathast tèarainte.

Chan fheum buileachadh 2FA bathar-cruaidh sònraichte no eòlas teignigeach farsaing. Bidh a’ mhòr-chuid de àrd-ùrlaran agus seirbheisean air-loidhne a’ tabhann taic stèidhichte airson 2FA, agus faodaidh luchd-cleachdaidh a chomasachadh gu furasta tro na roghainnean cunntais aca. Aon uair ‘s gu bheil e air a chomasachadh, thèid iarraidh air an neach-cleachdaidh am feart dearbhaidh a bharrachd a thoirt seachad nuair a dh’ fheuchas iad ri logadh a-steach.

Tha Dearbhadh Dà-Factor air a bhith a’ sìor fhàs cudromach leis gu bheil an àireamh de chunnartan air-loidhne agus brisidhean dàta a’ sìor dhol suas. Tha e a’ toirt seachad sreath a bharrachd de thèarainteachd a tha nas seasmhaiche an aghaidh dòighean hacaidh cumanta, leithid ionnsaighean fiasgaich agus oidhirpean feachd brùideil gus faclan-faire a thomhas.

Le bhith ag iarraidh air luchd-cleachdaidh dà sheòrsa aithneachaidh a thoirt seachad, tha Dearbhadh Dà-Factor gu mòr a’ lughdachadh cunnart ruigsinneachd gun chead agus a’ dèanamh cinnteach gu bheil fiosrachadh pearsanta fhathast sàbhailte.

Mar a tha dearbhadh dà-fhactar ag obair

Bidh Dearbhadh Dà-Factor (2FA) ag obair le bhith a’ cur sreath dearbhaidh a bharrachd ris a’ phròiseas logadh a-steach. An àite a bhith an urra ri ainm-cleachdaidh agus facal-faire a-mhàin, feumaidh luchd-cleachdaidh dàrna seòrsa aithneachaidh a thoirt seachad gus an dearbh-aithne a dhearbhadh.

Tha sruth-obrach àbhaisteach 2FA mar a leanas:

Ceum 1: Ainm-cleachdaidh agus Facal-faire

Bidh luchd-cleachdaidh a’ tòiseachadh le bhith a’ dol a-steach don ainm-cleachdaidh agus am facal-faire aca, dìreach mar a bhiodh iad ann am pròiseas logaidh a-steach traidiseanta.

Ceum 2: Còd dearbhaidh

Às deidh dhaibh na teisteanasan aca a chuir a-steach, thathas ag iarraidh air luchd-cleachdaidh còd dearbhaidh a thoirt seachad. Mar as trice thèid an còd seo a chuir gu inneal earbsach, leithid fòn-làimhe, tro SMS no air a chruthachadh le app dearbhaidh.

Ceum 3: Cuir a-steach an Còd Dearbhaidh

Cuiridh luchd-cleachdaidh a-steach an còd dearbhaidh a fhuair iad a-steach don bhrobhsair logaidh a-steach. Tha an còd seo gun samhail agus mothachail air ùine, gu tric a’ tighinn gu crìch às deidh ùine ghoirid.

Ceum 4: Dearbhadh soirbheachail

Ma thèid an còd dearbhaidh a chuir a-steach gu ceart, gheibh an neach-cleachdaidh cothrom air a’ chunntas aca. Bidh an dà fheart, an t-ainm-cleachdaidh/facal-faire agus an còd dearbhaidh, còmhla a’ dearbhadh dearbh-aithne an neach-cleachdaidh, a’ toirt seachad sreath a bharrachd de thèarainteachd.

Faodaidh Dearbhadh Dà-Factor cuideachd dòighean dearbhaidh eile a chleachdadh, leithid biometrics (lorgan-meòir no aithne aghaidh) no comharran bathar-cruaidh (iuchraichean USB). Faodaidh an dòigh sònraichte a thathar a’ cleachdadh atharrachadh a rèir an àrd-ùrlair no an t-seirbheis a tha a’ buileachadh 2FA.

Air cùl na seallaidhean, tha an còd dearbhaidh air a chruthachadh le bhith a’ cleachdadh algairim stèidhichte air iuchair dhìomhair a tha gun samhail airson gach neach-cleachdaidh agus an ùine làithreach. Bidh seo a’ dèanamh cinnteach nach eil an còd dligheach ach airson ùine ghoirid, a’ cur casg air ionnsaighean ath-chluich no cleachdadh chòdan air an goid.

Tha e cudromach cuimhneachadh gum bu chòir Dearbhadh Dà-Factor a bhith air a chomasachadh air a h-uile cunntas a bheir taic dha, gu sònraichte airson cunntasan anns a bheil fiosrachadh mothachail no mion-fhiosrachadh ionmhasail. Le bhith ag iarraidh an dà chuid ainm neach-cleachdaidh / facal-faire agus còd dearbhaidh a bharrachd a chleachdadh, bidh e ag àrdachadh tèarainteachd chunntasan air-loidhne gu mòr, a’ dìon luchd-cleachdaidh bho ruigsinneachd gun chead agus bho ghoid dearbh-aithne.

Factaran ann an Dearbhadh Dà-Factor

Tha Dearbhadh Dà-Factor (2FA) an urra ri bhith a’ cleachdadh dà fheart eadar-dhealaichte gus dearbh-aithne neach-cleachdaidh a dhearbhadh. Tha na factaran sin a’ roinn ann an trì prìomh roinnean:

Rud a tha fios agad: Tha am bàillidh seo a’ toirt iomradh air rudeigin a tha fios aig an neach-cleachdaidh agus mar as trice tha e na phìos fiosrachaidh nach eil eòlach orra ach. Tha eisimpleirean a’ toirt a-steach facal-faire, PIN, no freagairt ceist tèarainteachd.

Rud a th’ agad: Tha am bàillidh seo a’ toirt a-steach nì corporra a tha aig an neach-cleachdaidh. Tha eisimpleirean cumanta a’ toirt a-steach inneal gluasadach, cairt snasail, no comharra bathar-cruaidh. Bidh na nithean sin a’ gineadh no a’ stòradh còd sònraichte a thathas a’ cleachdadh mar phàirt den phròiseas dearbhaidh.

Rud a tha thu: Tha am bàillidh seo co-cheangailte ri feart bith-eòlasach sònraichte an neach-cleachdaidh, gu tric a’ toirt a-steach dàta biometric. Tha biometrics a’ toirt a-steach sganaidhean lorgan-meòir, aithneachadh aghaidh, sganaidhean iris, no aithneachadh guth. Tha e duilich na feartan fiosaigeach sin a chruthachadh no ath-riochdachadh, a’ toirt seachad ìre àrd de thèarainteachd.

Mar as trice feumaidh Dearbhadh Dà-Factor a bhith a’ cleachdadh co-dhiù dà fheart eadar-dhealaichte, le gach factar a’ tuiteam ann an roinn eadar-dhealaichte. Mar eisimpleir, bidh measgachadh ainm-cleachdaidh/facal-faire (rudeigin as aithne dhut) còmhla ri còd dearbhaidh a chaidh a chuir gu fòn cliste (rudeigin a th’ agad) a’ toirt seachad dearbhadh dà-fhactaraidh.

Le bhith a’ cleachdadh grunn fhactaran, bidh Dearbhadh Dà-fhactar a’ meudachadh tèarainteachd chunntasan air-loidhne gu mòr. Fiù ma tha aon fhactar ann an cunnart, dh'fheumadh neach-ionnsaigh fhathast faighinn thairis air a 'bhàillidh a bharrachd gus faighinn a-steach gun chead. Tha seo a’ cur ìre dìon a bharrachd ris an aghaidh dòighean hacaidh cumanta, ga dhèanamh nas duilghe do dhaoine droch-rùnach a bhith a’ dèanamh atharrais air neach-cleachdaidh dligheach.

Tha e cudromach cuimhneachadh nach eil cleachdadh grunn fhactaran a’ gealltainn tèarainteachd iomlan, leis nach eil siostam sam bith gu tur mì-mhodhail. Ach, tha Dearbhadh Dà-Factor na cheum fìor èifeachdach a lughdaicheas gu mòr na cunnartan co-cheangailte ri dearbhadh stèidhichte air facal-faire a-mhàin.

Bidh mòran de àrd-ùrlaran agus seirbheisean air-loidhne a’ tabhann diofar roghainnean airson a bhith a’ buileachadh Dearbhadh Dà-Factor. Faodaidh luchd-cleachdaidh am measgachadh de fhactaran a thaghadh a fhreagras air na feumalachdan agus na roghainnean aca, a’ faighinn cothromachadh eadar goireasachd agus tèarainteachd.

Gu h-iomlan, tha earbsa Two-Factor Authentication air grunn fhactaran ag àrdachadh tèarainteachd chunntasan air-loidhne, a’ dìon luchd-cleachdaidh bho ruigsinneachd gun chead agus briseadh dàta a dh’ fhaodadh a bhith ann.

Buannachdan Dearbhadh Dà-Factor

Tha Dearbhadh Dà-Factor (2FA) a’ tabhann grunn phrìomh bhuannachdan a chuireas ri tèarainteachd agus dìon iomlan nan cunntasan air-loidhne. Seo cuid de na prìomh bhuannachdan:

Tèarainteachd leasaichte: Bidh 2FA a’ cur sreath a bharrachd de thèarainteachd ris le bhith ag iarraidh air luchd-cleachdaidh dà sheòrsa de theisteanasan aithneachaidh a thoirt seachad. Tha seo gu mòr a’ lùghdachadh cunnart ruigsinneachd gun chead, gu h-àraidh ann an cùisean far am faodadh gun deach faclan-faire a mhilleadh no a ghoid.

Dìon bho ghoid dearbh-aithne: Le bhith a’ cur an gnìomh 2FA, bidh an coltas ann gun tèid goid dearbh-aithne a lughdachadh. Fiù ma thèid aig neach-tarraing air aon fhactar fhaighinn, dh'fheumadh iad fhathast faighinn thairis air a 'bhàillidh a bharrachd gus faighinn a-steach gun chead.

Maothachadh dhòighean cumanta Hacking: Tha 2FA a’ toirt dìon an aghaidh dòighean hacaidh cumanta, leithid ionnsaighean fiasgaich agus oidhirpean feachd brùideil gus faclan-faire a thomhas. Tha cleachdadh ioma-fhactaran ga dhèanamh nas duilghe do dhaoine droch-rùnach a bhith a’ dèanamh atharrais air neach-cleachdaidh dligheach.

Goireas agus Soirbheachas: Chan fheum buileachadh 2FA bathar-cruaidh sònraichte no eòlas teignigeach farsaing. Bidh a’ mhòr-chuid de àrd-ùrlaran agus seirbheisean air-loidhne a’ tabhann taic stèidhichte airson 2FA, agus faodaidh luchd-cleachdaidh a chomasachadh gu furasta tro na roghainnean cunntais aca. Aon uair ‘s gu bheil e air a chomasachadh, thèid iarraidh air an neach-cleachdaidh am feart dearbhaidh a bharrachd a thoirt seachad nuair a dh’ fheuchas iad ri logadh a-steach.

Gu crìch, tha Dearbhadh Dà-Factor na cheum tèarainteachd èifeachdach a chuireas gu mòr ri dìon chunntasan air-loidhne. Le bhith ag iarraidh air luchd-cleachdaidh dà sheòrsa aithneachaidh a thoirt seachad, tha e gu mòr a’ lughdachadh cunnart ruigsinneachd gun chead, a’ dèanamh cinnteach gu bheil fiosrachadh pearsanta fhathast sàbhailte agus tèarainte.

Stòran: Chan eil gin.