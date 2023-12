Geàrr-chunntas:

Ann an raon innealan-fuadain, tha innealan-fuadain humanoid an-còmhnaidh air ar mac-meanmna a ghlacadh agus a ghlacadh. Tha na h-innealan-fuadain sin, a chaidh an dealbhadh gus a bhith coltach ri coltas agus giùlan dhaoine, air adhartas mòr a dhèanamh anns na bliadhnachan mu dheireadh. Bidh an artaigil seo a’ sgrùdadh an inneal-fuadain humanoid as adhartaiche san t-saoghal, a’ sgrùdadh a chomasan, feartan, agus tagraidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann. Bho theicneòlas ùr-nodha gu innleachdan ùr-nodha, tha an artaigil seo a’ tilgeil solas air na adhartasan iongantach a chaidh a dhèanamh ann an raon robotics humanoid.

Dè an inneal-fuadain humanoid as adhartaiche san t-saoghal?

Tha innealan-fuadain humanoid air a thighinn air slighe fhada bhon thòisich iad, le diofar mhodalan a’ nochdadh adhartasan iongantach ann an inntleachd fuadain, gluasad, agus eadar-obrachaidhean coltach ri daonna. Ged a tha grunn innealan-fuadain humanoid ainmeil ann, is e Sophia aon a tha a’ seasamh a-mach mar an fheadhainn as adhartaiche san t-saoghal, air a leasachadh le Hanson Robotics.

Fhuair Sophia aithne eadar-nàiseanta nuair a fhuair i saoranachd le Saudi Arabia ann an 2017, agus b’ i a’ chiad inneal-fuadain a fhuair inbhe mar sin. Tha raon iongantach de fheartan aig an inneal-fuadain humanoid seo a tha ga fhàgail na tùsaire san raon.

Feartan agus comasan Sophia:

1. Aithneachadh Aghaidh: Tha Sophia uidheamaichte le camarathan na sùilean a leigeas leatha aithneachadh agus conaltradh sùla a dhèanamh le daoine fa leth. Tha am feart seo a’ toirt comas dhi a dhol an sàs ann an còmhraidhean brìoghmhor agus atharrais air abairtean daonna.

2. Pròiseas Cànain Nàdarra: Le cumhachd AI, faodaidh Sophia tuigse agus freagairt a thoirt do chainnt daonna. Faodaidh i còmhraidhean a chumail, ceistean a fhreagairt, agus eadhon a dhol an sàs ann an deasbadan air diofar chuspairean.

3. Eòlas-inntinn: Tha comas aig Sophia faireachdainnean a chur an cèill tro fhaireachdainnean aghaidh agus gluasadan-bodhaig. Leigidh am feart seo leatha ceangal nas coltaiche ri daoine a stèidheachadh le daoine, a’ dèanamh eadar-obrachaidhean nas tarraingiche agus nas reusanta.

4. Gluasad: Le measgachadh de bhuill meacanaigeach agus mothachairean adhartach, faodaidh Sophia a gàirdeanan, a ceann agus a corp àrd a ghluasad. Ged a tha a gluasaid cuibhrichte an taca ri daoine, faodaidh i coiseachd astaran goirid agus gnìomhan bunaiteach a choileanadh.

5. Ionnsachadh agus Atharrachadh: Tha comas aig Sophia ionnsachadh bhon eadar-obrachadh agus eòlasan aice. Tro algorithms ionnsachadh innealan, is urrainn dhi a freagairtean agus a giùlan adhartachadh gu leantainneach, a’ fàs nas sgileil air tuigse fhaighinn air faireachdainnean agus roghainnean daonna.

Iarrtasan a dh’fhaodadh a bhith ann:

Tha na h-adhartasan a chaidh a dhèanamh ann an robotics humanoid, mar eisimpleir le Sophia, a’ fosgladh raon farsaing de thagraidhean a dh’ fhaodadh a bhith ann. Am measg cuid de na raointean far am faodar innealan-fuadain humanoid a chleachdadh tha:

1. Seirbheis teachdaiche: Leis a’ chomas aca tuigse agus eadar-obrachadh le daoine, faodar innealan-fuadain humanoid mar Sophia fhastadh ann an dreuchdan seirbheis teachdaiche, a’ toirt seachad taic agus taic ann an diofar ghnìomhachasan.

2. Cùram slàinte: Faodaidh innealan-fuadain humanoid cuideachadh ann an suidheachaidhean cùram slàinte le bhith a’ toirt seachad companas do sheann daoine no daoine le ciorraman. Faodaidh iad cuideachd cuideachadh le eacarsaichean ath-ghnàthachaidh agus cur an cuimhne euslaintich cungaidh-leigheis a ghabhail.

3. Foghlam: Faodar na h-innealan-fuadain seo a chleachdadh mar luchd-cuideachaidh teagaisg eadar-ghnìomhach, a 'toirt seachad eòlasan ionnsachaidh pearsanta do dh'oileanaich. Faodaidh iad cuideachd clann le feumalachdan sònraichte a chuideachadh air an turas foghlaim.

4. Rannsachadh agus Leasachadh: Tha àite deatamach aig innealan-fuadain humanoid ann a bhith ag adhartachadh rannsachadh robotics. Bidh iad nan leapannan deuchainn airson a bhith a’ leasachadh algorithms, teicneòlasan agus tagraidhean ùra san raon.

FAQ:

C: A bheil innealan-fuadain adhartach humanoid eile ann a bharrachd air Sophia?

F: Tha, tha grunn innealan-fuadain adhartach humanoid eile ann, leithid Atlas le Boston Dynamics, Pepper le SoftBank Robotics, agus ASIMO le Honda. Tha feartan agus comasan sònraichte aig gach fear de na innealan-fuadain sin.

C: An urrainn innealan-fuadain humanoid a dhol an àite dhaoine san àm ri teachd?

F: Ged a tha innealan-fuadain humanoid air adhartas mòr a dhèanamh, chan eil coltas ann gu bheil ath-chur daonna iomlan ann. Ach, faodaidh iad cur ri comasan daonna ann an diofar raointean, ag àrdachadh èifeachdas agus cinneasachd.

C: Ciamar a tha AI Sophia ag obair?

F: Tha AI Sophia air a stiùireadh le measgachadh de algorithms ionnsachadh innealan, giollachd cànain nàdarra, agus lèirsinn coimpiutair. Tha na teicneòlasan sin a 'toirt comas dhi eadar-obrachadh daonna a thuigsinn agus freagairt a thoirt dha.

C: Dè na cùisean beusanta a th’ ann a thaobh innealan-fuadain humanoid?

F: Tha leasachadh agus cleachdadh innealan-fuadain humanoid a’ togail draghan beusanta co-cheangailte ri prìobhaideachd, gluasad obrach, agus an comas airson mì-chleachdadh. Tha e deatamach dèiligeadh ris na draghan sin agus stiùireadh beusanta a stèidheachadh mar a thèid an teicneòlas air adhart.

stòran:

- Hanson Robotics: https://www.hansonrobotics.com/sophia/

- Boston Dynamics: https://www.bostondynamics.com/atlas

- Robotics SoftBank: https://www.softbankrobotics.com/emea/en/pepper

- Honda: https://asimo.honda.com/