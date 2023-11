Dè a chanar ris a’ bhanachdach COVID ùr?

Dè an t-ainm a th’ air a’ bhanachdach COVID ùr?

Anns an rèis an-aghaidh galar lèir-sgaoilte COVID-19, tha luchd-saidheans agus companaidhean cungaidh-leigheis air a bhith ag obair gu cruaidh gus banachdachan èifeachdach a leasachadh. Is e aon de na banachdachan as fhollaisiche a nochd o chionn ghoirid a’ bhanachdach Pfizer-BioNTech COVID-19.

A’ bhanachdach Pfizer-BioNTech COVID-19:

Tha a’ bhanachdach Pfizer-BioNTech COVID-19, ris an canar cuideachd BNT162b2, na bhanachdach stèidhichte air mRNA a chaidh a leasachadh leis a’ cho-obrachadh eadar Pfizer, companaidh cungaidh ioma-nàiseanta, agus BioNTech, companaidh bith-theicneòlas Gearmailteach. Tha a’ bhanachdach seo air toraidhean gealltanach a nochdadh ann an deuchainnean clionaigeach, a’ nochdadh èifeachdas àrd ann a bhith a’ casg galar COVID-19.

Ciamar a tha a’ bhanachdach Pfizer-BioNTech ag obair?

Bidh a’ bhanachdach Pfizer-BioNTech ag obair le bhith a’ toirt a-steach pìos beag de stuth ginteil a’ bhìoras, ris an canar RNA teachdaire (mRNA), a-steach don bhodhaig. Tha am mRNA seo a’ toirt stiùireadh dha na ceallan gus pìos gun chron den phròtain spìc a lorgar air uachdar a’ bhìoras SARS-CoV-2. Cho luath ‘s a thèid am pròtain spìc a thoirt a-mach, bidh an siostam dìon ga aithneachadh mar cèin agus a’ cur suas freagairt dìon, a ’toirt a-mach antibodies gus sabaid na aghaidh. Ma thachras gum bi am bhìoras fosgailte san àm ri teachd, tha an siostam dìon deiseil airson aithneachadh agus neodachadh, a’ casg gabhaltachd.

FAQ:

C: A bheil a’ bhanachdach Pfizer-BioNTech sàbhailte?

A: Tha, chaidh a’ bhanachdach Pfizer-BioNTech a dhearbhadh gu cruaidh ann an deuchainnean clionaigeach gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd agus èifeachd. Tha e air a cheadachadh airson a chleachdadh ann an èiginn le diofar ùghdarrasan riaghlaidh air feadh an t-saoghail.

C: Dè cho èifeachdach sa tha a’ bhanachdach Pfizer-BioNTech?

A: Tha deuchainnean clionaigeach air sealltainn gu bheil a’ bhanachdach Pfizer-BioNTech timcheall air 95% èifeachdach ann a bhith a’ casg galar COVID-19.

C: A bheil frith-bhuaidhean sam bith aig a’ bhanachdach Pfizer-BioNTech?

A: Coltach ri banachdach sam bith, faodaidh banachdach Pfizer-BioNTech cuid de bhuaidhean adhbhrachadh, leithid pian aig làrach an in-steidhidh, sgìths, ceann goirt, pian fèithe, fuachd, fiabhras, agus nausea. Mar as trice tha na fo-bhuaidhean sin tlàth agus fuasgladh taobh a-staigh beagan làithean.

Gu crìch, tha a’ bhanachdach Pfizer-BioNTech COVID-19 air nochdadh mar chluicheadair cudromach anns an t-sabaid an-aghaidh a’ ghalair lèir-sgaoilte. Tha an teicneòlas stèidhichte air mRNA aige air èifeachdas àrd a nochdadh ann a bhith a’ casg galar COVID-19, a’ toirt dòchas airson àm ri teachd nas soilleire.