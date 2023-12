Dè a th ’ann an gealach làn làn?

Tiotal: A’ foillseachadh an Super Full Moon Enigmatic: A Celestial Marvel

Ro-ràdh:

Tha speur na h-oidhche a-riamh air mac-meanmna dhaoine a ghlacadh, leis an iomadh iongantas celestial a th’ ann. Am measg nan iongantasan tarraingeach sin, tha a’ ghealach làn làn a’ seasamh a-mach mar shealladh tarraingeach a bhios a’ toirt suirghe an dà chuid do reul-eòlaichean agus speuradairean cas. San artaigil seo, nì sinn sgrùdadh air an t-saoghal inntinneach de ghealachan làn làn, a’ sgrùdadh am mìneachadh, an tùs, agus an eòlas iongantach a tha iad a’ tabhann.

A’ mìneachadh an Super Full Moon:

Bidh gealach làn làn a’ tachairt nuair a ruigeas a’ ghealach a làn ìre aig an aon àm is i as fhaisge air an Talamh san orbit elliptical aice, ris an canar perigee. Tha an dlùth-cheangal seo a 'ciallachadh gu bheil a' ghealach a 'nochdadh nas motha agus nas gile na ann an gealach làn àbhaisteach. Chaidh an teirm “supermoon” a chosnadh leis an speuradair Richard Nolle ann an 1979, agus bhon uair sin tha e air a bhith mòr-chòrdte am measg luchd-dealasach agus am mòr-shluagh.

A’ tuigsinn na meacanaig:

Gus bun-bheachd fìor ghealach làn a thuigsinn, tha e riatanach grèim fhaighinn air orbit elliptical na gealaich timcheall air an Talamh. Tha astar na gealaich bhon phlanaid againn ag atharrachadh air feadh an orbit aice air sgàth a cumadh elliptical. Nuair a tha a’ ghealach aig perigee, tha i timcheall air 30,000 cilemeatair nas fhaisge air an Talamh na aig àm apogee, an t-àite as fhaide san orbit aice. Tha an atharrachadh seo ann an astar a’ leantainn gu iongantas na gealaich làn.

A 'bhuaidh air coltas gealaich:

Rè gealach làn làn, faodaidh meud follaiseach na gealaich àrdachadh suas ri 14%, a 'cruthachadh sealladh lèirsinneach. Bidh soilleireachd na gealaich cuideachd a’ neartachadh, a’ soillseachadh speur na h-oidhche le deàrrsadh ethereal. Tha an soilleireachd leasaichte seo gu sònraichte follaiseach nuair a tha a’ ghealach ìosal air fàire, a’ cruthachadh mealladh de mhòrachd is de dh’ eireachdail.

Ceistean Cumanta mu dheidhinn Super Full Moons:

C: Dè cho tric a bhios fìor ghealachan làn a’ tachairt?

F: Bidh fìor ghealachan làn a’ tachairt timcheall air trì no ceithir tursan sa bhliadhna, a rèir orbit elliptical na gealaich.

C: A bheil gealach làn làn tearc?

F: Ged nach eil iad gu math tearc, thathas fhathast a’ beachdachadh air monaidhean làn làn mar thachartasan sònraichte air sgàth an coltas tarraingeach.

C: An mothaich an neach cuibheasach an diofar eadar gealach làn àbhaisteach agus gealach làn làn?

F: Tha, tha an eadar-dhealachadh ann am meud agus soilleireachd ri fhaicinn don t-sùil rùisgte, a’ dèanamh a’ ghealach làn làn na sealladh iongantach don h-uile neach-amhairc.

C: A bheil brìgh saidheansail sam bith aig fìor ghealachan làn?

F: Ged nach eil buaidh shaidheansail dhìreach aig monaidhean làn làn, tha iad a’ toirt cothrom do speuradairean sgrùdadh nas mionaidiche a dhèanamh air uachdar na gealaich.

C: A bheil creideasan cultarail no spioradail sam bith co-cheangailte ri fìor ghealachan làn?

F: Tha diofar chultaran agus thraidiseanan spioradail a’ toirt brìgh samhlachail do làn ghealach san fharsaingeachd, agus gu tric bidh iongnadh is iongnadh a bharrachd air monaidhean làn làn.

Co-dhùnadh:

Tha a’ ghealach làn làn na iongantas celestial nach fàilnich gu bràth a ghlacadh agus a bhrosnachadh. Tha meud nas motha agus soilleireachd nas motha a’ cruthachadh eòlas draoidheil dha luchd-amhairc air feadh an t-saoghail. Co-dhiù a tha thu dèidheil air reul-eòlas no dìreach a’ cur luach air bòidhchead speur na h-oidhche, tha a bhith a’ faicinn gealach làn làn na fhìor choinneachadh ri iongantasan ar cruinne-cè.

stòran:

- NASA: https://www.nasa.gov

- EarthSky: https://earthsky.org