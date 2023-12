Dè a th ’ann an gealach pinc?

Title: A’ Ghealach Phinc Enigmatach: A’ foillseachadh an dìomhaireachd air cùlaibh a h-ainm

Ro-ràdh:

Tha speur na h-oidhche air a bhith inntinneach dha daonnachd a-riamh, le na h-iongantasan celestial aige a’ togail ar mac-meanmna. Am measg an iomadh tachartas celestial a tha nar n-adhar, tha àite sònraichte aig a’ Ghealach Phinc. Ach dè dìreach a th’ ann an gealach pinc? Eu-coltach ris an ainm, chan eil dath ròsach aige. San artaigil seo, nì sinn sgrùdadh air cò às a thàinig ainm Pink Moon, rannsaichidh sinn a chudromachd ann an diofar chultaran, agus bheir sinn solas air an saidheans air cùl an iongantas gealaich inntinneach seo.

A’ foillseachadh ainm na gealaich pinc:

Is e a 'ghealach pinc, ris an canar cuideachd a' Ghealach Paschal, a 'ghealach làn a tha a' tachairt sa Ghiblean. Faodaidh an t-ainm, ge-tà, a bhith meallta, oir is ann ainneamh a tha dath pinc air. Tha am facal "Pink Moon" a 'tighinn bho na flùraichean fiadhaich pinc beòthail, ris an canar "phlox talamh fiadhaich," a bhios a' fàs aig an àm seo den bhliadhna ann an Ameireaga a Tuath. Bha na flùraichean sin, a tha a' còmhdach na tìre le na bileagan pinc àlainn aca, nam brosnachadh airson ainm na gealaich.

Cudromachd Cultarach:

Tha brìgh cultarail aig a’ Ghealach Phinc ann an diofar dhualchasan air feadh an t-saoghail. Ann am beul-aithris nan Tùsanach, thug diofar threubhan iomradh air a’ ghealach làn seo le diofar ainmean, leithid an “Sprouting Grass Moon” no an “Fish Moon”. Tha na h-ainmean sin a’ samhlachadh teachd an earraich agus pailteas de bheatha ùr. Mar an ceudna, ann an cuid de chultaran Àisianach, tha a 'ghealach pinc co-cheangailte ri comharrachadh breith, soillseachadh agus bàs Buddha.

Mìneachadh Saidheansail:

Bho shealladh saidheansail, tha a 'ghealach pinc mar thoradh air suidheachadh na gealaich san orbit aice timcheall na Talmhainn. Mar a bhios a’ ghealach a’ cuairteachadh a’ phlanaid againn, bidh i a’ dol tro dhiofar ìrean, leis a’ ghealach làn mar an ìre nuair a tha i làn soillseachadh leis a’ Ghrian. Bidh a’ Ghealach Phinc a’ tachairt nuair a tha a’ ghealach aig an ìre as fhaisge air an Talamh, ris an canar perigee. Tha an dlùth-cheangal seo a 'ciallachadh gu bheil a' ghealach a 'nochdadh nas motha agus nas gile, ged a tha a dath fhathast gun atharrachadh.

Ceistean cumanta:

Q1: A bheil a’ Ghealach Phinc dha-rìribh a’ nochdadh pinc?

A1: A dh'aindeoin an ainm, is ann ainneamh a tha coltas pinc air a 'ghealach pinc. Tha an t-ainm a’ tighinn bho na flùraichean fiadhaich pinc a bhios a’ fàs aig an àm seo den bhliadhna.

Q2: A bheil ainmean eile ann airson a’ Ghealach Phinc?

A2: 'S e, is e Gealach Paschal, Gealach Feòir Sprouting, no Gealach Èisg a chanar ris a' Ghealach Pinc cuideachd, a rèir traidiseanan cultarach eadar-dhealaichte.

Q3: Cuin a bhios a 'ghealach pinc a' tachairt?

A3: Mar as trice bidh a’ Ghealach Phinc a’ tachairt sa Ghiblean, a’ comharrachadh teachd an earraich anns an Leth-chruinne a Tuath.

Q4: A bheil brìgh saidheansail sam bith don Ghealach Phinc?

A4: Tha cudromachd saidheansail a’ Ghealaich Phinc na laighe na shuidheachadh ann an orbit na gealaich, far a bheil i as fhaisge air an Talamh, agus mar thoradh air sin bidh coltas nas motha agus nas gile.

Co-dhùnadh:

Tha a’ Ghealach Phinc, le a h-ainm tarraingeach agus brìgh chultarail, a’ cur blas de dh’ inntinn ri speur na h-oidhche againn. Ged is dòcha nach eil coltas pinc air, bheir teachd a-steach sa Ghiblean gealladh an earraich agus toiseach ùr. Mar sin, an ath thuras a choimheadas tu air speur na h-oidhche agus a chì thu lànachd a’ Ghealaich Phinc, cuimhnich air na flùraichean fiadhaich beòthail a bhrosnaich a h-ainm agus air a’ ghrèis-bhrat beairteach ann an eachdraidh a’ chinne-daonna a tha air fhighe mun cuairt air an iongantas celestial seo.