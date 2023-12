Dè a th ’ann an 1mh agus 2mh dùthchannan an t-saoghail?

Tiotal: A 'Tuigsinn mean-fhàs agus buntainneachd seòrsachadh dùthcha: A' sgrùdadh bun-bheachdan dhùthchannan 1d, 2na agus 3mh an t-saoghail

Ro-ràdh:

Ann an saoghal eadar-cheangailte an latha an-diugh, bidh sinn gu tric a’ tighinn tarsainn air teirmean mar dhùthchannan “1d saoghal,” “2na saoghal,” agus “3mh saoghal”. Chaidh na seòrsachadh sin a chur còmhla an toiseach aig àm a’ Chogaidh Fhuair gus dùthchannan a sheòrsachadh a rèir an ceanglaichean poilitigeach agus eaconamach. Ach, mar a tha cruth-tìre na cruinne air a thighinn air adhart, tha brìgh agus builean nan teirmean sin cuideachd. San artaigil seo, nì sinn sgrùdadh air tùsan nan seòrsachadh sin, am buntainneachd ann an co-theacsa an latha an-diugh, agus rannsaichidh sinn sealladh ùr air mar as urrainn dhuinn tuigse nas fheàrr fhaighinn air iomadachd agus iom-fhillteachd dhùthchannan air feadh an t-saoghail.

A’ mìneachadh nan teirmean:

Mus tèid sinn air adhart, stèidhich sinn mìneachaidhean soilleir airson na teirmean air am bi sinn a’ bruidhinn:

1. 1d Dùthchannan Cruinne: Gu h-eachdraidheil, bha am facal “1d saoghal” a’ toirt iomradh air dùthchannan a bha co-cheangailte ris na Stàitean Aonaichte agus deamocrasaidhean calpachais eile san Iar aig àm a’ Chogaidh Fhuair. Bha na dùthchannan sin air an comharrachadh leis na h-ìrean àrda de ghnìomhachas, adhartasan teicneòlach agus eaconamaidhean làidir.

2. 2na Dùthchannan Cruinne: Chaidh am facal “2na saoghal” a chleachdadh airson cunntas a thoirt air dùthchannan a tha co-cheangailte ris an Aonadh Sobhietach agus stàitean sòisealach eile aig àm a’ Chogaidh Fhuair. Mar as trice bha na dùthchannan sin a’ taisbeanadh dealbhadh meadhanaichte, eaconamaidhean fo smachd na stàite, agus diofar ìrean de ghnìomhachas.

3. 3mh Dùthchannan Cruinne: An toiseach, bha am facal “3mh saoghal” a’ gabhail a-steach dùthchannan nach robh a’ co-thaobhadh ri blocaichean calpachais no sòisealach aig àm a’ Chogaidh Fhuair. Gu tric bha na dùthchannan sin air an comharrachadh le na h-eaconamaidhean neo-leasaichte aca, ìrean àrda bochdainn, agus ruigsinneachd cuibhrichte air goireasan agus bun-structar.

Leasachadh air seòrsachadh dùthcha:

Mar a thàinig an Cogadh Fuar gu crìch agus an saoghal a’ fàs nas eadar-cheangailte, cha robh seòrsachadh traidiseanta dhùthchannan anns na trì roinnean sin cho buntainneach. Mean air mhean chaidh na briathran “1d world” agus “2nd world” a-mach à cleachdadh, agus bha “3mh saoghal” fhathast co-cheangailte ri dùthchannan neo-leasaichte. Cha do shoirbhich leis an seòrsachadh ro-shìmplidh seo a bhith a’ glacadh nuances agus iom-fhillteachd dhùthchannan air feadh na cruinne.

Sealladh Ùr: Seachad air an t-seòrsachadh traidiseanta:

Ann an saoghal cruinneil an latha an-diugh, tha e deatamach gluasad nas fhaide na na seann bheachdan aig dùthchannan 1d, 2na agus 3mh an t-saoghail. Chan urrainnear iom-fhillteachd eaconamaidhean an latha an-diugh, siostaman poilitigeach agus structaran sòisealta a ghlacadh gu h-iomchaidh leis na seòrsachadh farsaing sin. An àite sin, tha e nas ciallaiche dùthchannan a sgrùdadh stèidhichte air raon de nithean leithid GDP per capita, clàr-amais leasachadh daonna, neo-ionannachd teachd-a-steach, seasmhachd phoilitigeach, agus ruigsinneachd air foghlam agus cùram-slàinte.

Le bhith a’ cleachdadh dòigh-obrach ioma-thaobhach, gheibh sinn tuigse nas doimhne air na dùbhlain agus na cothroman eadar-dhealaichte a tha mu choinneamh nàiseanan. Leigidh an sealladh seo leinn luach a chuir air an adhartas a rinn dùthchannan air an robh an ainmeachadh roimhe seo mar “3mh saoghal” agus aithneachadh na h-eadar-dhealachaidhean a tha ann an dùthchannan “1d saoghal” a rèir coltais.

Ceistean cumanta:

C1: A bheil na briathran “1d saoghal,” “2na saoghal,” agus “3mh saoghal” fhathast gan cleachdadh an-diugh?

A1: Ged a bhios na briathran seo air an cleachdadh bho àm gu àm ann an còmhraidhean neo-fhoirmeil, tha iad gu ìre mhòr air am buntainneachd ann an cearcallan acadaimigeach agus dioplòmasach a chall. Tha a’ choimhearsnachd chruinneil a-nis ag aithneachadh gu bheil feum air seòrsachadh nas mionaidiche a bhios a’ beachdachadh air raon nas fharsainge de nithean.

Q2: Dè na briathran eile a thathas a’ cleachdadh airson cunntas a thoirt air dùthchannan an-diugh?

A2: Tha teirmean co-aimsireil a’ toirt a-steach “dùthchannan leasaichte,” “dùthchannan fo leasachadh,” “eaconamaidhean a tha a’ tighinn am bàrr, ”agus“ dùthchannan as lugha leasaichte. ” Bheir na briathran seo tuigse nas coileanta air inbhe eaconamach, sòisealta agus poilitigeach nàisean.

Q3: An urrainn do dhùthaich gluasad bho aon seòrsachadh gu seòrsa eile?

A3: Seadh, faodaidh dùthchannan gluasad eadar seòrsachadh thar ùine. Faodaidh fàs eaconamach, atharrachaidhean poilitigeach, agus adhartas sòisealta dùthaich a ghluasad bho inbhe a tha a’ leasachadh gu inbhe leasaichte, no a chaochladh.

Ann an co-dhùnadh, tha an seòrsachadh traidiseanta dhùthchannan ann an roinnean 1d, 2na agus 3mh saoghal air fàs seann-fhasanta agus chan eil e a’ glacadh iom-fhillteachd saoghal an latha an-diugh. Le bhith a’ cleachdadh dòigh-obrach ioma-thaobhach agus a’ beachdachadh air diofar fhactaran sòisio-eaconamach, is urrainn dhuinn tuigse nas mionaidiche fhaighinn air na dùbhlain agus na cothroman eadar-dhealaichte a tha mu choinneamh nàiseanan an-diugh. Leig leinn gluasad nas fhaide na bileagan simplidh agus gabhail ri sealladh nas ùr-nodha a tha a’ cur luach air tursan sònraichte gach dùthaich.