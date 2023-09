Lorg Ùr: Molaidhean Beatha air Exoplanet 120 Bliadhna Aotrom air falbh

Tha luchd-saidheans a tha a’ cleachdadh Teileasgop Fànais James Webb air lorg gu bheil moileciuil ris an canar dimethyl sulfide (DMS) ann an àile exoplanet ris an canar K2-18 b. Ged a tha DMS air a thoirt gu buil sa mhòr-chuid le phytoplankton air an Talamh, tha a làthaireachd air a’ phlanaid fad às seo a’ nochdadh comasachd beatha. Chunnaic an teileasgop, air a ruith le NASA agus na buidhnean fànais Eòrpach is Chanada, an exoplanet anns an reul-bhad Leo, faisg air naoi uiread nas motha na an Talamh. A bharrachd air DMS, lorg an sgrùdadh cuideachd pailteas de mholacilean giùlan gualain leithid meatan agus carbon dà-ogsaid.

Tha an lorg seo a’ toirt taic don teòiridh gur e planaid Hycean a th’ ann an K2-18 b, seòrsa de exoplanet a thathas a’ creidsinn aig a bheil àile làn haidridean a’ crochadh thairis air cuan. Tha an reul-eòlaiche Nikku Madhusudhan bho Oilthigh Chambridge a’ mìneachadh gu bheil DMS gun samhail don Talamh agus gun robhar an dùil gur e deagh ainm-sgrìobhte a th’ ann airson exoplanets àitich.

Ach, tha an luchd-saidheans a tha an sàs anns an rannsachadh a’ rabhadh gu bheil an fhianais a tha a’ toirt taic do làthaireachd DMS air K2-18 b tòiseachaidh agus feumach air tuilleadh dearbhaidh. Thèid beachdan leantaileach le Teileasgop Fànais James Webb a dhèanamh gus na co-dhùnaidhean sin a dhearbhadh.

Canar speactroscopaidh tar-chuir ris an dòigh a bhios an sgioba sgrùdaidh a’ cleachdadh. Tha an dòigh seo a’ toirt a-steach mion-sgrùdadh air solas rionnag fhad ‘s a tha e a’ dol tro àile exoplanet. Le bhith a’ sgrùdadh na tonnan solais a tha air an gabhail a-steach le moileciuilean san àile, faodaidh speuradairean co-dhèanamh moileciuil an exoplanet a dhearbhadh.

Tha an sgrùdadh seo a’ comharrachadh a’ chiad uair a chaidh meatan agus hydrocarbons a lorg ann an àile exoplanet a’ cleachdadh speactroscopaidh tar-chuir. Tha neo-làthaireachd mholacilean mar ammonia agus carbon aon-ogsaid, còmhla ri làthaireachd meatan agus carbon dà-ogsaid, a 'moladh gum faodadh cuan a bhith fon uachdar K2-18 b.

Tha K2-18 b a’ orbitadh rionnag dwarf fionnar anns an raon àitich, far am faodadh uisge leaghaidh a bhith ann air uachdar a’ phlanaid. Ach, chan eil fios fhathast air teòthachd an uisge agus mar a tha a’ phlanaid a’ fuireach. Tha feum air barrachd bheachdan gus na suidheachaidhean a tha riatanach airson beatha air an exoplanet fad às seo a stèidheachadh.

