Tha Apple ag ainmeachadh gu bheil watchOS 10 ri fhaighinn le feartan inntinneach

Rè tachartas cur air bhog Apple iPhone 15, nochd a 'chompanaidh gum bi an watchOS 10 ris an robh dùil ri fhaighinn gu h-oifigeil air 18 Sultain.

Is e aon de na h-atharrachaidhean sònraichte ann an watchOS 10 an gluasad bho bhith ag amas air aplacaidean fa leth gu bhith a’ cleachdadh widgets air gach aghaidh faire. Tha dìreach tionndadh a’ Chrùin Dhidseatach a’ toirt cothrom luath do luchd-cleachdaidh air diofar fheartan leithid timers, ceòl, no eadhon prògram podcast a thathas a’ sruthadh.

Tha e coltach gu bheil Apple air aire a thoirt don troimh-chèile a bha aig mòran de luchd-cleachdaidh le ioma-obair air watchOS. Le bhith ag ath-stiùireadh an àrd-ùrlar gu gnìomhan nas sìmplidh, seach a bhith a’ gluasad tro iomadh scrion app, bidh eòlas an neach-cleachdaidh a’ fàs nas intuitive. Tha e comasach gun do dh’ aithnich Apple cho mòr sa bha an aghaidh faire Siri, a thug seachad an aon seòrsa widgets, agus cho-dhùin e am bun-bheachd seo a luathachadh.

A bharrachd air na h-aghaidhean faire ùra, Palette agus Woodstock agus Snoopy, thig watchOS 10 le grunn leasachaidhean eile. Leigidh an aplacaid gnìomhachd le luchd-cleachdaidh geàrr-chunntasan oisean a chuir ris, a’ tabhann eadhon barrachd goireasachd. A bharrachd air an sin, bidh an app Compass gu fèin-ghluasadach a’ clàradh far a bheil an ceangal cealla mu dheireadh, a’ dèanamh cinnteach gun urrainn do luchd-cleachdaidh faighinn air ais gu furasta gus gairm èiginn a dhèanamh ma tha feum air.

Ach, tha e cudromach cuimhneachadh nach bi watchOS 10 ach co-chòrdail ri Apple Watch Series 4 no modalan nas fhaide air adhart agus gu feum e iPhone XS a’ ruith iOS 17.

Le sgaoileadh watchOS 10, faodaidh luchd-cleachdaidh Apple Watch a bhith a’ coimhead air adhart ri eòlas nas sìmplidhe agus nas beothaile. Faigh ùrachadh leis na naidheachdan gu lèir bhon tachartas 'Wonderlust' aig Apple an seo.

Mìneachaidhean:

- watchOS: An siostam obrachaidh a chaidh a leasachadh le Apple gu sònraichte airson an Apple Watch aige.

- Sùilean: Feart air an Apple Watch tùsail a leig le luchd-cleachdaidh fiosrachadh riatanach fhaicinn bho aplacaidean gun a bhith gan fosgladh.

- Widgets: Iarrtasan beaga is teann a bheir seachad fiosrachadh sònraichte no comas-gnìomh air scrion inneal neach-cleachdaidh.

stòran:

- Apple (fios oifigeil)