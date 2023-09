Bidh Wahoo a’ nochdadh trèanair Kickr Move Turbo ùr agus Kickr Bike Shift

Tha Wahoo, am brannd teicneòlas rothaireachd a-staigh mòr-chòrdte, air ainmeachadh gu bheil dà thoradh ùr air an leigeil ma sgaoil: an trèanair turbo Kickr Move agus am baidhsagal smart Kickr Bike Shift. Tha an Kickr Move suidhichte aig mullach raon trèanaidh turbo smart Kickr aig Wahoo agus tha comasan gluasad ùra ann a tha ag amas air faireachdainn turas nas nàdarra a thoirt seachad agus comhfhurtachd luchd-cleachdaidh a leasachadh, aig prìs $ 1,599.99 USD. Air an làimh eile, tha an Kickr Bike Shift na shuidhe fon Kickr Bike V2 agus a ’sìmpleachadh cuid de ghnìomhachd, aig prìs $2,999.99 USD.

Tha an Kickr Move a’ nochdadh ‘slighe grabhataidh’ ochd òirlich a leigeas le prìomh bhathar-cruaidh an trèanair turbo sleamhnachadh air ais is air adhart air slighe lùbte, a’ toirt seachad beagan gluasad taobh ri taobh. Leigidh seo leis a’ bhaidhc siubhal gu saor rè eacarsaich, a’ lughdachadh sgìths agus a’ leasachadh èifeachdas iomlan. Faodar an t-slighe sleamhnachaidh a ghlasadh airson còmhdhail furasta agus cur suas baidhsagalan. Gus an Kickr Move a chàradh le Kickr Climb, tha feum air inneal-atharrachaidh bathar-cruaidh a bharrachd ach faodar a cheannach air leth.

A thaobh mion-chomharrachadh, tha an Kickr Move a’ tabhann ceangal Bluetooth, ANT +, agus WiFi, a bharrachd air cruinneas cumhachd gu taobh a-staigh 1%. Is urrainn dha an aghaidh as àirde de 2,200 watt a làimhseachadh agus tha raon caisead samhlachail aige de -10% gu 20%. Tha e cuideachd a’ toirt a-steach feartan leithid ERG Easy Ramp agus Race Mode airson eòlasan trèanaidh leasaichte. Tha an Kickr Move a’ tighinn le cassette 11-speed SunRace 11-28T, a tha fhathast mar an roghainn as fheàrr le luchd-cleachdaidh Wahoo.

A thaobh an Kickr Bike Shift, tha e na roghainn baidhsagal smart nas saoire le frèam stàilinn agus cuideam 40kg. Tha e a’ tabhann 2200 watt de sheasamh, ceangal WiFi, agus cruinneas tomhas cumhachd taobh a-staigh 1%. Eu-coltach ris an Kickr Bike V2, chan eil gnìomh teilt no feart inertia air a stiùireadh le motair aig an Kickr Bike Shift. Ach, tha e a’ gleidheadh ​​​​an t-siostam rèiteachaidh iomchaidh còig puingean, suidheachadh stèidhichte air app, agus gluasadan is putanan a ghabhas rèiteachadh.

Tha an dà chuid an Kickr Move agus Kickr Bike Shift rim faighinn airson an ceannach sa bhad. Tha prìs an Kickr Move aig $1,599.99 USD, fhad ‘s a chosgas Kickr Bike Shift $2,999.99 USD agus tòisichidh e air luingearachd aig deireadh an t-Sultain.

