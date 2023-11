Sreath vivo X100: Ag ath-nuadhachadh dealbhan dol fodha na grèine le teicneòlas ùr-nodha

Tha an fhoillseachadh as ùire bho Jia Jingdong, Iar-Cheannard agus Ceannard Brandadh aig vivo, air togail-inntinn a bhrosnachadh am measg luchd-dealasach togail dhealbhan. Ann am post o chionn ghoirid air Weibo, nochd e prìomh shònrachaidhean den t-sreath vivo X100 a tha ri thighinn, a ’toirt iomradh air comas ùr-nodha airson dealbhan eireachdail a ghlacadh aig dol fodha na grèine. Ach, le sùil nas mionaidiche air an teicneòlas air cùl an innleachdas seo tha measgachadh iongantach de àireamhachadh stèidhichte air dàta agus giullachd ìomhaighean adhartach.

A dh’ aindeoin creideas mòr-chòrdte, chan urrainn dha fònaichean sgairteil dealbhan fìor den ghrèin a ghlacadh aig àm dol fodha na grèine às aonais cuideachadh bho shuidheachaidhean air leth. Bidh factaran mar suidheachadh na grèine air fàire, còmhdach sgòthan, agus ath-dhealbhadh solais a’ toirt buaidh mhòr air càileachd ìomhaigh a thig às. Gus faighinn thairis air na dùbhlain sin, tha vivo air uidheamachadh don t-sreath X100 le chipset cumhachdach Dimensity 9300 agus an vivo V3 Image Signal Processor (ISP).

A’ cleachdadh rud ris an canar “dealbhan àireamhachaidh,” bidh am fòn gu tùrail a’ cleachdadh an dàta a tha ri fhaighinn gus suidheachadh agus suidheachadh na grèine a dhearbhadh gu ceart. Le bhith a’ cleachdadh an fhiosrachaidh seo, còmhla ri comasan leasaichte an ISP, tha an t-sreath X100 deiseil airson ath-mhìneachadh a dhèanamh air dealbhan dol fodha na grèine. Tha teicneòlas ùr-nodha an fhòn a’ dealachadh na grèine bhon chòrr den dealbh, a’ ceadachadh àireamhachadh mionaideach agus giullachd nan eileamaidean mun cuairt. Is e an toradh deireannach ìomhaigh tarraingeach a ghlacas gu h-àlainn fìor bhrìgh na grèine aig àm dol fodha na grèine, eadhon fo chumhachan solais dùbhlanach.

Chan eil am feart iongantach seo gu tur ùr airson vivo. Sheall an X90 Pro, a bha roimhe, comasan togail dhealbhan aotrom ìosal aig àm èirigh na grèine agus dol fodha na grèine. Leis an t-sreath X100, ge-tà, tha vivo ag amas air am bàr àrdachadh eadhon nas fhaide le bhith a’ toirt a-steach an chipset suaicheanta Mediatek as ùire, a ’gealltainn coileanadh nas fheàrr agus eòlas togail dhealbhan nas fheàrr.

Mar a bhios dùil a’ togail, tha luchd-dealasach vivo a’ feitheamh gu dùrachdach ri cur air bhog an t-sreath X100. Tha an tachartas foillseachaidh air 13 Samhain a’ gealltainn feartan agus innleachdan nas inntinniche fhoillseachadh a bhios gun teagamh a’ daingneachadh suidheachadh vivo mar stiùiriche ann an teicneòlas togail dhealbhan fònaichean sgairteil.

FAQ:

C: An urrainn dha fònaichean sgairteil dealbhan fìor den ghrèin a ghlacadh aig àm dol fodha na grèine?

A: Chan e, tha feum air suidheachaidhean fìor mhath agus teicneòlas adhartach gus dealbhan àrd-inbhe den ghrèin a ghlacadh aig dol fodha na grèine.

C: Ciamar a tha dealbhan àireamhachaidh ag obair?

F: Bidh dealbhan cunntais a’ cleachdadh an dàta a tha ri fhaotainn gus staid agus suidheachadh na grèine a dhearbhadh, a’ toirt cothrom dha fònaichean sgairteil na h-ìomhaighean a thig às a leasachadh.

C: Dè an teicneòlas a bhios an t-sreath vivo X100 a’ cleachdadh airson togail dhealbhan dol fodha na grèine?

A: Tha an t-sreath vivo X100 a’ faighinn buannachd bho chipset cumhachdach Dimensity 9300 agus an vivo V3 ISP gus dealbhan iongantach dol fodha na grèine a ghlacadh.

Q: Dè an ceann-latha sgaoilidh airson an t-sreath vivo X100?

A: Tha an tachartas cur air bhog airson an t-sreath vivo X100 clàraichte airson 13 Samhain, far an tèid tuilleadh fiosrachaidh fhoillseachadh.