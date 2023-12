Blancaidean Stoirm Geamhraidh Beanntan Carolina a Tuath san t-sneachda

Geàrr-chunntas:

Mar a bhios stoirm geamhraidh a’ dol tro sgìre an iar Carolina a Tuath, tha dùil gum faigh na beanntan tòrr sneachda ro mheadhan-latha Diciadain. Tha an t-Seirbheis Aimsir Nàiseanta air Comhairliche Aimsir Geamhraidh a chuir a-mach airson sgìrean os cionn 3,500 troigh agus airson Siorrachd Avery gu lèir. Tha pìosan de phrìomh rathaidean anns na beanntan, an Blue Ridge Parkway nam measg, air a bhith dùinte mar-thà ri linn an t-sneachda. Dh’ fhaodadh na stùcan as àirde anns na Smokies còrr air sia òirlich de shneachda fhaicinn, an cois stoirmean gaoithe làidir suas gu 45 msu. Tha ionadan sgithidh san sgìre ag ullachadh airson an t-seusain, le beanntan Carolina a Tuath air fad ach a dhà fosgailte airson sgitheadh. Tha dùil gun toir stoirm a' gheamhraidh eadar trì is ceithir òirlich de shneachda gu sgìrean le àrdachaidhean mu 3,500 troigh. Thathas a’ moladh do luchd-siubhail a bhith faiceallach agus a bhith an dùil ri suidheachadh rathaidean sleamhainn a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air siubhal na maidne.

Stoirm a' Gheamhraidh a' toirt buaidh air Beanntan Carolina a Tuath

Tha stoirm geamhraidh air a dhol sìos air na beanntan air taobh an iar Carolina a Tuath, ag atharrachadh na cruth-tìre gu bhith na dùthaich iongantach geamhraidh. Tha an t-Seirbheis Aimsir Nàiseanta air Comhairliche Aimsir Geamhraidh a chuir a-mach airson na sgìre, leis gu bheil plaideachan sneachda os cionn 3,500 troigh agus Avery County. Faodaidh dùil a bhith aig luchd-còmhnaidh agus luchd-tadhail anns na beanntan ri duilgheadasan siubhail agus suidheachaidhean cunnartach ri linn an t-sneachda a’ cruinneachadh.

Tha earrannan den Blue Ridge Parkway air a bhith dùinte mar-thà, agus tha dùil ri barrachd dùnadh fhad 's a tha an stoirm sneachda a' leantainn. Chaidh prìomh rathaidean eile, leithid US 441 / Newfound Gap Road agus NC Highway 128, a dhùnadh cuideachd air sgàth sneachda is deigh. Tha na dùnadh sin nan àite gus dèanamh cinnteach à sàbhailteachd luchd-motair agus gus casg a chuir air tubaistean air adhbhrachadh le suidheachaidhean rathaid sleamhainn.

Tha gnìomhachas sgithidh na sgìre a' faighinn buannachd bho stoirm a' gheamhraidh, agus a h-uile gin ach a dhà de bheanntan Carolina a Tuath fosgailte airson sgitheadh. Tha ionadan sgithidh air leth toilichte gu bheil suidheachaidhean fàbharach aca agus tha iad a’ cur fàilte air luchd-tadhail gus tlachd fhaighinn às na leòidean sneachda. Ach, bu chòir do luchd-siubhail a bhith faiceallach nuair a bhios iad a’ draibheadh ​​suas gu na bailtean-turasachd, oir faodaidh rathaidean reòta agus sneachda an turas a dhèanamh dùbhlanach.

Ro-shealladh is ceumannan sàbhailteachd

Tha an ro-aithris a' dèanamh a-mach gur dòcha gum faic na stùcan as àirde anns na Beanntan Smùideach còrr is sia òirlich de shneachda, an cois stoirmean gaoithe suas ri 45 msu. Tha dùil gum faigh sgìrean le àrdachaidhean mu 3,500 troigh eadar trì is ceithir òirlich de shneachda. Tha dùil gun lean an sneachda gu anmoch sa mhadainn no tràth feasgar Diciadain, a’ lùghdachadh mean air mhean.

Thathas a’ comhairleachadh luchd-siubhail a bhith deiseil airson rathaidean còmhdaichte le sneachda agus beagan faicsinneachd. Tha dùil gum bi suidheachadh nan rathaidean sleamhainn, a dh’ fhaodadh buaidh a thoirt air siubhal na maidne. Tha e riatanach a bhith faiceallach fhad ‘s a tha thu a’ dràibheadh, cùm astar sàbhailte bho charbadan eile, agus leig seachad ùine a bharrachd airson siubhal.

Bheir stoirm a’ gheamhraidh an dà chuid bòidhchead agus dùbhlain do bheanntan Carolina a Tuath. Thathas a’ moladh do luchd-còmhnaidh agus luchd-tadhail le chèile fiosrachadh fhaighinn mu na sìde as ùire agus dùnadh rathaidean gus dèanamh cinnteach gu bheil iad sàbhailte fhad ‘s a tha iad a’ faighinn tlachd à dùthaich iongantach a ’gheamhraidh.