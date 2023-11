A’ foillseachadh Dìomhaireachd Magnetoresistance ann an Innealan Semiconductor Adhartach

Ann an saoghal teicneòlais a tha a’ sìor atharrachadh, tha àite deatamach aig innealan semiconductor ann a bhith a’ toirt cumhachd do ar beatha san latha an-diugh. Bho fhònaichean sgairteil gu carbadan dealain, tha na h-innealan sin air a thighinn gu bhith nam pàirt riatanach de ar cleachdaidhean làitheil. Is e aon de na prìomh adhartasan ann an teicneòlas semiconductor lorg agus cleachdadh magnetoresistance, iongantas a tha air coileanadh nan innealan sin ath-nuadhachadh. Leig dhuinn sgrùdadh a dhèanamh air na dìomhaireachdan air cùl magnetoresistance agus a bhuaidh air innealan adhartach semiconductor.

Tha Magnetoresistance a’ toirt iomradh air an atharrachadh ann an strì an aghaidh dealain stuth nuair a tha e fo smachd raon magnetach. Chaidh an t-iongantas seo fhaicinn an toiseach aig deireadh an 19mh linn, ach cha b’ ann gu na 1980n a thòisich luchd-saidheans air làn thuigse fhaighinn air na h-iarrtasan a dh’ fhaodadh a bhith aca. An-diugh, thathas a ’cleachdadh magnetoresistance gu mòr ann an grunn raointean, a’ toirt a-steach stòradh dàta, mothachairean, agus cuimhne ruigsinneachd magnetach air thuaiream (MRAM).

Le bhith a’ lorg magnetoresistance mòr (GMR) anns na 1980n bha an t-slighe airson adhartas mòr ann an teicneòlas semiconductor. Is e seòrsa de magnetoresistance a th ’ann an GMR a tha a’ nochdadh ann an structaran ioma-fhilleadh air a dhèanamh suas de shreathan ferromagnetic agus neo-magnetach mu seach. Nuair a thèid raon magnetach a chuir an sàs, bidh strì an stuth ag atharrachadh gu mòr, a’ ceadachadh smachd mionaideach agus làimhseachadh comharran dealain.

Tha buaidh magnetoresistance air innealan semiconductor adhartach fìor mhòr. Mar eisimpleir, ann an stòradh dàta, tha teicneòlas GMR air cothrom a thoirt do dhràibhearan diosc cruaidh àrd-chomasach a leasachadh le barrachd dùmhlachd dàta agus astaran leughaidh/sgrìobhaidh nas luaithe. Tha seo air gnìomhachas an stòraidh ath-nuadhachadh, a’ toirt cothrom air innealan nas lugha agus nas èifeachdaiche a chruthachadh.

FAQ:

C: Dè a th 'ann an magnetoresistance?

A: Tha Magnetoresistance a’ toirt iomradh air an atharrachadh ann an strì dealain stuth nuair a bhios e fosgailte do raon magnetach.

C: Dè a th ’ann an magnetoresistance mòr (GMR)?

A: Is e seòrsa de magnetoresistance a th ’ann an GMR a tha a’ nochdadh ann an structaran ioma-fhilleadh air a dhèanamh suas de shreathan ferromagnetic agus neo-magnetach mu seach.

C: Ciamar a tha magnetoresistance air a chleachdadh ann an innealan adhartach semiconductor?

A: Bithear a’ cleachdadh magnetoresistance gu mòr ann an grunn raointean, a’ toirt a-steach stòradh dàta, mothachairean, agus cuimhne ruigsinneachd air thuaiream magnetach (MRAM). Leigidh e le smachd mionaideach agus làimhseachadh comharran dealain, a’ leantainn gu coileanadh inneal nas fheàrr.

C: Dè a’ bhuaidh a th’ aig magnetoresistance air stòradh dàta?

A: Tha Magnetoresistance, gu sònraichte teicneòlas GMR, air stòradh dàta ath-nuadhachadh le bhith a’ comasachadh draibhearan diosc cruaidh àrd-chomasach a leasachadh le barrachd dùmhlachd dàta agus astaran leughaidh / sgrìobhaidh nas luaithe.

Gu crìch, tha dìomhaireachd magnetoresistance ann an innealan adhartach semiconductor air saoghal de chothroman fhuasgladh. Bho bhith ag àrdachadh comasan stòraidh dàta gu bhith a’ leasachadh teicneòlas mothachaidh, tha magnetoresistance air cruth-atharrachadh a thoirt air an dòigh sa bheil sinn ag eadar-obrachadh le agus an urra ri innealan semiconductor. Mar a bhios luchd-rannsachaidh a’ leantainn air adhart a’ foillseachadh barrachd dhìomhaireachd air cùl na h-iongantas seo, faodaidh sinn a bhith an dùil ri adhartasan ùra san àm ri teachd.