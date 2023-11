A’ foillseachadh fàs sheirbheisean siubhail is bann-leathann ann an Turkmenistan

Tha Turkmenistan, dùthaich Meadhan Àisianach a tha ainmeil airson a dualchas cultarach beairteach agus a goireasan nàdarra, a’ faighinn àrdachadh iongantach ann am fàs seirbheisean gluasadach is bann-leathann. Mar a bhios an dùthaich a’ gabhail ri adhartasan teicneòlais, tha an roinn cian-conaltraidh aice a’ leudachadh gu luath, a’ ceangal barrachd dhaoine agus a’ toirt cothrom air an t-saoghal dhidseatach mar nach robh riamh roimhe.

Le sluagh de chòrr air 6 millean, tha Turkmenistan air àrdachadh mòr fhaicinn ann an dol a-steach fònaichean-làimhe anns na bliadhnachan mu dheireadh. Tha na tha ri fhaighinn de fhònaichean sgairteil aig prìs ruigsinneach agus planaichean dàta gluasadach farpaiseach air cur ris an fhàs seo. Mar thoradh air an sin, tha barrachd is barrachd shaoranaich Turkmen a-nis comasach air fuireach ceangailte ri an luchd-gràidh, faighinn gu fiosrachadh, agus a dhol an sàs ann an gnìomhachd air-loidhne.

A bharrachd air an sin, tha leasachadh seirbheisean bann-leathann air a bhith air leth cudromach ann a bhith a’ cumadh cruth-tìre didseatach Turkmenistan. Tha ceanglaichean eadar-lìn bann-leathann a’ sìor fhàs ruigsinneach, a’ leigeil le daoine fa leth, gnìomhachasan agus ionadan foghlaim feum a dhèanamh de chumhachd an eadar-lìn airson diofar adhbharan. Bho ionnsachadh air-loidhne agus e-malairt gu tele-chonaltradh agus telemedicine, tha seirbheisean bann-leathann ag atharrachadh an dòigh anns a bheil Turkmenistan ag eadar-obrachadh leis an t-saoghal.

FAQ:

C: Dè a th 'ann an gluasad gluasadach?

F: Tha dol-a-steach gluasadach a’ toirt iomradh air an àireamh sa cheud de shluagh aig a bheil agus a’ cleachdadh fònaichean-làimhe. Is e tomhas a th’ ann den ìre gabhail ri fòn-làimhe taobh a-staigh sgìre no dùthaich sònraichte.

C: Dè a th’ ann an seirbheisean bann-leathann?

F: Tha seirbheisean bann-leathann a’ toirt iomradh air ceanglaichean eadar-lìn aig astar luath a bheir ìrean tar-chuir dàta nas luaithe do luchd-cleachdaidh an taca ri ceanglaichean dial-up traidiseanta. Tha na ceanglaichean sin a’ toirt comas do luchd-cleachdaidh tòrr dàta fhaighinn agus a thar-chuir, leithid susbaint ioma-mheadhain, ann an dòigh nas èifeachdaiche.

C: Ciamar a bhios fònaichean sgairteil aig prìs ruigsinneach a’ cur ri fàs gluasadach?

F: Bidh fònaichean sgairteil aig prìs ruigsinneach a’ dèanamh innealan gluasadach nas ruigsinniche do shluagh nas fharsainge. Tha prìsean nas ìsle a’ leigeil le barrachd dhaoine fònaichean sgairteil a cheannach, a’ leantainn gu barrachd seilbh agus cleachdadh fòn-làimhe.

C: Ciamar a tha eadar-lìn bann-leathann na bhuannachd do dhiofar roinnean?

F: Tha eadar-lìn bann-leathann na bhuannachd do ghrunn roinnean le bhith a’ comasachadh ceanglaichean eadar-lìn nas luaithe agus nas earbsaiche. Bidh seo a’ comasachadh ionnsachadh air-loidhne, e-malairt, tele-chonaltradh, telemedicine, agus gnìomhan eile a tha an urra ri ceangal eadar-lìn seasmhach agus aig astar luath.

Gu crìch, tha Turkmenistan a ’faicinn fàs iongantach ann an seirbheisean gluasadach agus bann-leathann, a’ ceangal an àireamh-sluaigh aige ris an t-saoghal dhidseatach. Tha na tha ri fhaighinn de fhònaichean sgairteil aig prìs ruigsinneach agus ceanglaichean eadar-lìn bann-leathann air cothroman ùra fhosgladh do dhaoine fa-leth, gnìomhachasan agus ionadan foghlaim. Mar a tha Turkmenistan a’ leantainn air adhart a’ gabhail ri adhartasan teicneòlach, tha an roinn cian-conaltraidh aca deiseil airson pàirt chudromach a ghabhail ann an leasachadh agus adhartas na dùthcha.