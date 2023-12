Iarrtas gun samhail airson tiogaidean Cupa Davis a’ comharrachadh ath-bheothachadh teanas ann an Èirinn

Chaidh tiogaidean airson geama teanas Cupa Davis a bha ri thighinn eadar Èirinn agus an Ostair a reic taobh a-staigh dìreach dà uair a thìde bho chaidh an reic, a’ nochdadh àrdachadh iongantach ann an teanas san dùthaich. Bidh an geam, a thèid a chumail air 3 agus 4 Gearran aig an UL Arena ann an Luimneach, a’ toirt a-steach dà gheama singilte Disathairne agus geama dùbailte còmhla ri dà gheama singilte a bharrachd Didòmhnaich.

Tha an fhìor fhreagairt bho luchd-leantainn air toirt air Tennis Ireland dealbhadh airson barrachd suidheachain. Chuir Ceannard na buidhne, Caoimhin Quinn, an cèill a dhealas a thaobh àite a thoirt do bharrachd luchd-amhairc le bhith a' cur a-steach suidheachain a bharrachd tràth san Fhaoilleach. “Bidh mi a’ coinneachadh ri UL gus beachdachadh air comas agus tha mi an dùil tràth san Fhaoilleach gun urrainn dhuinn dearbhadh gu bheil barrachd sheataichean ann agus gun tèid tiogaidean a leigeil ma sgaoil," thuirt e.

Tha an t-iarrtas àrd airson tiogaidean a’ nochdadh an dà chuid iarrtas pent-up na coimhearsnachd teanas traidiseanta airson geama dachaigh Cupa Davis agus mar a tha an spòrs a’ sìor fhàs am measg ginealach ùr de chluicheadairean. Mar thoradh air an naidheachd mun gheama thàinig tuil de rannsachaidhean, agus bha an reic luath air madainn sgaoileadh nan tiogaid air leth iongantach.

Chuir an t-seann chluicheadair proifeasanta agus an sgiobair Conor Niland, a bhuineadh do Luimneach agus a tha air farpais ann an tachartasan cliùiteach Grand Slam, an toileachas a th’ aige dha na cluicheadairean. “Is e deagh naidheachd a tha seo dha na cluicheadairean. Bha iad mar-thà air leth toilichte leis an dùil a bhith a’ farpais ann an raon mar an tè ann an UL. A-nis tha fios aca le cinnt gum bi iad a’ dèanamh sin air beulaibh taigh slàn. Bidh e fìor mhòr dhaibh, agus is urrainn dhomh gealltainn an dealas iomlan a thaobh a bhith a’ toirt seachad dùbhlan làidir dha na bhios na aghaidh aig ìre cruinne," thuirt e.

Bidh sgioba na h-Ostair, a thathar an dùil geama cruaidh a thoirt dha Èirinn, a’ nochdadh cluicheadairean aig àrd ìre leithid Dominic Thiem, Jurij Rodionov, agus Dennis Novak. Le bhith a’ cumail a’ chiad cheangal dachaigh aca ann am faisg air deich bliadhna, faodaidh Èirinn a bhith an dùil maids Cupa Davis dealanach agus farpaiseach air an fhòid dachaigh aca.