A’ sgaoileadh comas Blockchain ann an Roinn Àrachais LAMEA

Tha teicneòlas Blockchain air a bhith a’ dèanamh tonnan thar diofar ghnìomhachasan, agus chan eil an roinn àrachais ann an sgìre LAMEA (Ameireagaidh Laidinn, an Ear Mheadhanach agus Afraga) mar eisgeachd. Leis a’ chomas aige follaiseachd, tèarainteachd agus èifeachdas a thoirt seachad, tha comas aig blockchain cruth-atharrachadh a dhèanamh air an dòigh sa bheil companaidhean àrachais ag obair agus ag eadar-obrachadh leis an luchd-ceannach aca.

Dè a th 'ann an blockchain?

Tha Blockchain na leabhar-cunntais didseatach dì-mheadhanaichte a bhios a’ clàradh ghnothaichean thar iomadh coimpiutair. Bidh e a’ dèanamh cinnteach à follaiseachd agus tèarainteachd le bhith a’ cruthachadh sreath de bhlocaichean, anns gach fear le liosta de ghnothaichean. Aon uair ‘s gu bheil bloc air a chuir ris an t-seine, chan urrainn dha atharrachadh, ga dhèanamh gu math tèarainte agus dìonach.

Ciamar a gheibh blockchain buannachd don roinn àrachais?

Faodaidh teicneòlas Blockchain pròiseasan àrachais a sgioblachadh, foill a lughdachadh, agus eòlas teachdaiche àrdachadh. Le bhith a’ cleachdadh chùmhnantan snasail, faodaidh poileasaidhean àrachais a bhith fèin-ghluasadach, a’ cur às don fheum air eadar-mheadhanairean agus a’ lughdachadh chosgaisean rianachd. Faodar giullachd thagraidhean a luathachadh cuideachd, leis gu bheil blockchain a’ comasachadh dearbhadh dàta fìor-ùine, a’ lughdachadh cunnart tagraidhean meallta.

Dè na dùbhlain a tha mu choinneamh roinn an àrachais ann a bhith a’ gabhail ri blockchain?

A dh'aindeoin a chomas, tha grunn dhùbhlain mu choinneamh gabhail ri blockchain ann an roinn an àrachais. Is e aon phrìomh chnap-starra dìth frèaman riaghlaidh agus inbhean. A bharrachd air an sin, faodaidh amalachadh shiostaman dìleab le teicneòlas blockchain a bhith iom-fhillte agus cosgail. A bharrachd air an sin, feumar dèiligeadh ri draghan mu phrìobhaideachd dàta agus tèarainteachd gus earbsa teachdaiche fhaighinn.

Ciamar a tha roinn àrachais LAMEA a’ gabhail ri blockchain?

Tha grunn chompanaidhean àrachais ann an sgìre LAMEA air tòiseachadh a’ sgrùdadh fuasglaidhean blockchain. Mar eisimpleir, tha cuid de chompanaidhean a’ cleachdadh blockchain gus dearbh-aithne didseatach a chruthachadh dha luchd-poileasaidh, a’ comasachadh pròiseasan dearbhaidh tèarainte is èifeachdach. Tha cuid eile a’ cleachdadh blockchain gus làimhseachadh thagraidhean a sgioblachadh agus gus foill a lughdachadh.

Ann an co-dhùnadh

Tha comas mòr aig teicneòlas Blockchain airson roinn an àrachais ann an sgìre LAMEA. Le bhith a’ faighinn buannachd bho fhollaiseachd, tèarainteachd agus èifeachdas, faodaidh companaidhean àrachais an gnìomhachd adhartachadh agus seirbheisean nas fheàrr a thoirt don luchd-ceannach aca. Ach, bidh e deatamach faighinn thairis air dùbhlain riaghlaidh agus dèanamh cinnteach à prìobhaideachd dàta airson gabhail ri blockchain gu farsaing ann an gnìomhachas an àrachais.