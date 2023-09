Tha Google mu choinneimh deuchainn mu chasaidean mu bhith a’ mì-ghnàthachadh cumhachd monopoly

Tha riaghaltas nan Stàitean Aonaichte a’ toirt Google gu cùirt, a’ casaid am fuamhaire teignigeach gun do rinn e ana-cleachdadh air a chumhachd monopoly ann an gnìomhachas nan einnseanan luirg. Tòisichidh a’ chùis-lagha, a tha a’ comharrachadh a’ chiad phrìomh chùis monopoly aig an riaghaltas ann an deicheadan agus a’ chiad fhear ann an aois an eadar-lìn ùr-nodha, Dimàirt ann an Washington, DC.

Aig cridhe cùis Roinn a’ Cheartais tha an tagradh gun do chuir Google air dòigh a ghnothaichean gnìomhachais gus dèanamh cinnteach gur e seo a’ chiad einnsean sgrùdaidh a chì luchd-cleachdaidh nuair a gheibh iad cothrom air na fònaichean no na brobhsairean lìn aca. Tha an riaghaltas ag argamaid gur e amas Google cuir às do cho-fharpais agus cumail suas a cheannas.

Thug an t-seann Àrd-neach-lagha Uilleam Barr cunntas air a’ chùis-lagha mar ionnsaigh air greim Google air an eadar-lìn, a’ toirt buaidh air milleanan de luchd-cleachdaidh, luchd-sanasachd, gnìomhachasan beaga agus luchd-tionnsgain. Às deidh bliadhnaichean de dh ’ullachadh, a’ toirt a-steach cinneasachadh milleanan de dhuilleagan de sgrìobhainnean agus tasgaidhean bho chòrr air 150 neach, tha a ’chùis mu dheireadh a’ dol gu deuchainn.

Bidh buaidh mhòr aig toradh na deuchainn comharraichte seo air gnìomhachas an teic agus an eadar-lìn gu h-iomlan. Bidh e a’ toirt dùbhlan do chumhachd chompanaidhean teignigeach ann a bhith a’ cumail smachd air na toraidhean a bhios daoine a’ cleachdadh gach latha. Ma shoirbhicheas leis, dh’ fhaodadh e an dòigh anns a bheil fuamhairean teignigeach ag obair atharrachadh agus buaidh dhìreach a thoirt air mar a tha an eadar-lìn ag obair.

Tha Google, aig a bheil timcheall air 90% de mhargaidh einnseanan luirg na SA an-dràsta agus air a bheil luach $1.7 trillion, ag argamaid gu bheil an toradh sgrùdaidh aige nas fheàrr na na farpaisich aige. Tha a’ chompanaidh ag ràdh gu bheil luchd-cleachdaidh a’ roghnachadh Google a chleachdadh a-mach à roghainn, leis gu bheil e furasta atharrachadh gu einnsean sgrùdaidh eile san latha an-diugh.

Tha a’ chùis seo mar chuimhneachan air cùis antitrust 1998 an-aghaidh Microsoft, a lean gu buannachadh airson Roinn a’ Cheartais. Tha na rudan a tha coltach eadar an dà chùis agus na builean a dh’ fhaodadh a bhith aca air toirt air mòran a bhith a’ coimhead air cùis Microsoft mar phlana airson gabhail ri fuamhairean teignigeach an latha an-diugh.

Tha cùis an riaghaltais an aghaidh Google a’ cuimseachadh air cùmhnantan sònraichte a’ chompanaidh le luchd-dèanaidh fònaichean mar Apple agus Samsung, a bharrachd air brobhsairean lìn mar Mozilla. Bidh na cùmhnantan sin a’ dèanamh cinnteach gur e Google an einnsean sgrùdaidh bunaiteach air a’ mhòr-chuid de dh’ innealan, a rèir aithris a’ cur bacadh air farpais agus a’ cuingealachadh làthaireachd cho-fharpaisich nas lugha.

Anns na seachdainean a tha romhainn, thig a’ chùis-lagha air adhart, agus bheir a’ cho-dhùnadh cumadh air àm ri teachd a’ ghnìomhachais teic. A dh'aindeoin a 'bhuil, tha a' chùis àrd-ìomhaigh seo a 'comharrachadh àm fìor chudromach ann a bhith a' dèiligeadh ri daineamaigs cumhachd taobh a-staigh na roinne teicneòlais.

