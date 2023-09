An Roomba Combo j9+: Fuasgladh glanaidh 2-in-1

Tha an Roomba Combo j9+ le iRobot na inneal glanaidh rèabhlaideach a tha a’ cothlamadh cumhachd inneal-glanaidh inneal-fuadain agus mop gus fuasgladh glanaidh coileanta a thoirt seachad airson do dhachaigh. Leis an dealbhadh caol agus na feartan adhartach aige, bheir an inneal seo glanadh gu ìre gu tur ùr.

Is e aon de na feartan sònraichte aig an Roomba Combo j9 + a chomas gluasad gu sgiobalta eadar falmhachadh agus mopping. Faodaidh am pad mop, a tha suidhichte air cùl an inneil, sleamhnachadh gu fèin-ghluasadach fo bhonn an inneal-fuadain nuair a tha an t-àm ann mopadh. Bidh seo a’ dèanamh cinnteach à pròiseas glanaidh coileanta is èifeachdach, gun eadar-theachd làimhe sam bith.

A thaobh falmhachadh, tha an Roomba Combo j9+ uidheamaichte le teicneòlas glanaidh adhartach iRobot. Bidh e a’ cleachdadh measgachadh de chumhachd suidse agus bruisean rubair dùbailte ioma-uachdar gus salachar, duslach agus sprùilleach a ghlacadh bho na làir agad. Leis an t-siostam mapaidh is seòlaidh tùrail aige, faodaidh an inneal cuideachd seòladh timcheall àirneis agus cnapan-starra eile, a’ dèanamh cinnteach gu bheil a h-uile ceàrnaidh den dachaigh agad air a ghlanadh.

Nuair a thig e gu mopping, bidh an Roomba Combo j9+ a’ cleachdadh teicneòlas spraeadh jet mionaideach gus an ìre cheart de dh’ uisge agus fuasgladh glanaidh a lìbhrigeadh don làr agad. Bidh seo a’ dèanamh cinnteach gu bheil na làir chruaidh agad air an glanadh gu mionaideach gun a bhith ro shàthaichte. Tha stòr-tasgaidh togte aig a’ phloc mop airson am fuasgladh glanaidh, ga dhèanamh furasta ath-lìonadh mar a dh’ fheumar.

Bidh an Roomba Combo j9 + cuideachd a’ tighinn le feartan adhartach leithid co-chòrdalachd smachd guth, amalachadh app snasail, agus faighinn cuidhteas salachar gu fèin-ghluasadach. Tha na feartan sin ga dhèanamh furasta smachd a chumail air agus seiseanan glanaidh a chuir air dòigh, eadhon nuair nach eil thu aig an taigh.

Gu crìch, tha an Roomba Combo j9+ na inneal-atharrachaidh geama ann an saoghal glanadh dachaigh. Leis an dealbhadh ùr-nodha agus na feartan adhartach aige, tha an inneal glanaidh 2-in-1 seo a ’toirt seachad fuasgladh goireasach is èifeachdach airson do làr a chumail glan. Soraidh slàn leis an duilgheadas a bhith a’ falmhachadh le làimh agus a’ mopping, agus leig leis an Roomba Combo j9+ aire a thoirt do na feumalachdan glanaidh agad.

Mìneachaidhean:

- Roomba Combo j9+: Inneal glanaidh 2-in-1 le iRobot a bhios a’ cothlamadh inneal-glanaidh inneal-fuadain agus mop.

- iRobot: A’ chompanaidh a bhios a’ dèanamh an Roomba Combo j9+ agus innealan glanaidh robotach eile.

