Na còig heists GTA Air-loidhne as fheàrr a thaobh airgead a-riamh

Tha airgead deatamach ann an Grand Theft Auto (GTA) Air-loidhne, agus is e heists aon de na dòighean as luaithe agus as prothaidiche air milleanan a dhèanamh. San artaigil seo, nì sinn sgrùdadh air na còig prìomh luchd-dèanamh airgead GTA Online:

5) Duilgheadas Bogdan: Tha an heist seo mar phàirt de achdan Doomsday Heist agus feumaidh e dithis no ceathrar chluicheadairean. Feumaidh aon sgioba bàta-tumaidh a thoirt a-steach, agus am fear eile a’ toirt seachad còmhdach a’ cleachdadh Mammoth Avenger bho GTA Online. Tha am pàigheadh ​​​​airson The Bogdan Problem timcheall air $ 1,425,000 air duilgheadas àbhaisteach.

4) The Pacific Standard Job: Chaidh an suidheachadh robaireachd banca clasaigeach seo a thoirt a-steach ann an 2015. Tha feum air ceathrar chluicheadairean agus tha e a’ toirt a-steach suidheachaidhean àrd-chunnart agus blàran le sgiobaidhean heist farpaiseach. Is e am pàigheadh ​​​​airson The Pacific Standard Job $750,000 air Easy, $1,500,000 air Normal, agus $1,875,000 air duilgheadas cruaidh.

3) Suidheachadh Latha Dooms: Mar aon de na gnìomhan aig The Doomsday Heist, faodaidh dithis no ceathrar chluicheadairean an heist seo a chrìochnachadh. Ged a tha e fada, tha e a’ tabhann pàigheadh ​​​​de $1,800,000 air duilgheadas àbhaisteach agus $2,250,000 air duilgheadas cruaidh.

2) The Diamond Casino Heist: Tha an heist seo, a chaidh a chuir ris aig deireadh 2019, ag iarraidh air cluicheadairean Arcade a stèidheachadh. Tha e a’ tabhann trì dòighean-obrach: Silent and Sneaky, Big Con, no Aggressive. Faodar an ìre pàighidh as àirde de $3,619,000 a chosnadh le bhith a’ spùtadh Daoimeanan air duilgheadas cruaidh.

1) An Cayo Perico Heist: Eu-coltach ris an fheadhainn eile, faodar an heist seo a chluich leis fhèin. Bidh e a’ gabhail àite air Eilean Cayo Perico agus feumaidh e Diamond Casino Penthouse agus bàta-aigeil Kosatka. Tha am prìomh phàigheadh ​​​​an urra ris an targaid, le Ìomhaigh Panther a’ tabhann $ 4,089,152 air duilgheadas cruaidh.

Bheir na heists sin cothroman buannachdail dha cluicheadairean beairteas a chruinneachadh ann an GTA Online. Stòr: Eòlas agus eòlas sa gheama.