Bidh luchd-cleachdaidh Venmo ag aithris briseadh sìos agus cùisean pàighidh

Tha duilgheadasan air a bhith aig na mìltean de luchd-cleachdaidh Venmo leis an aplacaid o chionn ghoirid, a’ toirt a-steach cùisean le pàighidhean agus gluasadan airgid. Thàinig aithisgean mu na duilgheadasan sin gu àirde timcheall air 10.30m ET an-diugh, le mòran de luchd-cleachdaidh a’ gearan nach robh an aplacaid ag obair ceart agus nach robh pàighidhean a’ dol troimhe. Chan eil Venmo air dèiligeadh gu h-oifigeil ris a’ chùis no air ùrachaidhean sam bith a thoirt seachad air na meadhanan sòisealta.

Tha luchd-cleachdaidh air a dhol gu àrd-ùrlaran leithid Twitter gus an sàrachadh le Venmo a chuir an cèill. Tha cuid de dhaoine air aithris nach eil na cothromachadh aca air an aplacaid ag ùrachadh, ag adhbhrachadh troimh-chèile agus dragh. Tha cuid eile air a bhith a’ gearain nach robh e comasach dhaibh an airgead aca fhaighinn, agus mar thoradh air sin bha mì-ghoireasachd ann leithid turasan sgudail chun bhùth. Tha seirbheis teachdaiche Venmo air a bhith duilich a ruighinn, a’ dèanamh an sàrachadh nas miosa.

Fhad ‘s a tha an àireamh de dh’ aithisgean air Downdetector air a bhith a’ crìonadh, le timcheall air 400 air fhàgail aig an àm seo, tha e coltach gun deach na cùisean fhuasgladh airson a’ mhòr-chuid de luchd-cleachdaidh. Ach, tha e cudromach cuimhneachadh nach eil dearbhadh no aithris oifigeil air a bhith ann bho Venmo a thaobh an briseadh a-mach.

Tha mapa briseadh Ameireagaidh a Tuath a thug Downdetector seachad a’ sealltainn gu bheil na sgìrean as motha a tha fo bhuaidh sgapte air feadh nan Stàitean Aonaichte. Aig an aon àm, tha graf a’ riochdachadh nan cùisean a chaidh aithris taobh a-staigh na h-uarach a dh’ fhalbh a’ nochdadh gluasad a tha ag èirigh.

Gu crìch, tha luchd-cleachdaidh Venmo air eòlas fhaighinn air aimhreitean san t-seirbheis, a’ toirt a-steach fàilligidhean pàighidh agus mì-ghnàthachadh app. Tha mòran air na gearanan aca a nochdadh air diofar àrd-ùrlaran, a’ sireadh taic agus fuasgladh. Chan eil Venmo fhathast air mìneachadh oifigeil no ùrachadh sam bith a thoirt seachad mun t-suidheachadh.

stòran:

- Downdetector (mapa teas a-muigh, na duilgheadasan as motha a chaidh aithris, agus graf briseadh)