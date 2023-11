Dleastanas LAMEA Cloud DLP ann a bhith ag àrdachadh tèarainteachd eadar-lìn

Anns an aois dhidseatach an-diugh, far a bheil brisidhean dàta agus bagairtean saidhbear a’ sìor fhàs, tha dèanamh cinnteach gu bheil tèarainteachd fiosrachaidh mothachail air a thighinn gu bhith na phrìomhachas do dhaoine fa-leth agus do bhuidhnean. Is e aon theicneòlas a tha air nochdadh mar inneal cumhachdach ann a bhith a’ dìon dàta Cloud Data Loss Prevention (DLP). Gu sònraichte, ann an sgìre LAMEA (Ameireagaidh Laidinn, an Ear Mheadhanach, agus Afraga), tha pàirt deatamach aig Cloud DLP ann a bhith ag àrdachadh tèarainteachd eadar-lìn.

Dè a th’ ann an Cloud DLP?

Tha Cloud DLP a’ toirt iomradh air cleachdadh fhuasglaidhean stèidhichte air sgòthan gus casg a chuir air call no foillseachadh gun chead de dhàta mothachail. Tha e a’ toirt a-steach a bhith a’ cur an gnìomh ceumannan tèarainteachd a bhios a’ cumail sùil air, a’ lorg, agus a’ dìon dàta thar diofar àrd-ùrlaran is aplacaidean sgòthan.

Carson a tha Cloud DLP cudromach?

Le barrachd gabhail ri seirbheisean sgòthan agus an àireamh de dhàta a tha a’ sìor fhàs ga stòradh agus ga cho-roinn air-loidhne, chan eil ceumannan tèarainteachd traidiseanta gu leòr tuilleadh. Tha Cloud DLP a’ toirt seachad dòigh-obrach coileanta a thaobh dìon dàta, a’ dèanamh cinnteach gu bheil fiosrachadh mothachail fhathast tèarainte, eadhon nuair a thèid a stòradh no a ghluasad tro àrainneachdan sgòthan.

Dleastanas LAMEA Cloud DLP

Ann an sgìre LAMEA, far a bheil cleachdadh eadar-lìn agus uchd-mhacachd sgòthan a’ fàs gu luath, tha Cloud DLP air a thighinn gu bhith na phàirt riatanach de ro-innleachdan tèarainteachd eadar-lìn. Le bhith a’ cleachdadh theicneòlasan stèidhichte air sgòthan, faodaidh buidhnean sùil a chumail gu h-èifeachdach agus smachd a chumail air gluasad dàta, bagairtean a lorg a dh’ fhaodadh a bhith ann, agus poileasaidhean tèarainteachd a chuir an gnìomh thar iomadh àrd-ùrlar sgòthan.

Tha fuasglaidhean Cloud DLP ann an LAMEA a’ tabhann grunn phrìomh bhuannachdan. An toiseach, bidh iad a’ toirt faicsinneachd fìor-ùine a-steach do chleachdadh dàta, a’ leigeil le buidhnean cunnartan a chomharrachadh agus a lasachadh gu sgiobalta. San dàrna h-àite, tha na fuasglaidhean sin a’ tabhann comasan lorg bagairtean adhartach, a’ comasachadh ceumannan for-ghnìomhach an aghaidh brisidhean dàta a dh’ fhaodadh a bhith ann. Mu dheireadh, bidh Cloud DLP a’ cuideachadh bhuidhnean gus cumail ri riaghailtean gnìomhachais agus laghan dìon dàta, a’ lughdachadh cunnart builean laghail is ionmhasail.

FAQ:

C: Ciamar a tha Cloud DLP ag obair?

A: Mar as trice bidh fuasglaidhean Cloud DLP a’ toirt a-steach sganadh agus mion-sgrùdadh dàta aig fois no ann an gluasad, a’ comharrachadh fiosrachadh mothachail leithid fiosrachadh a dh’ aithnichear gu pearsanta (PII), àireamhan cairt creideas, no seilbh inntleachdail. Aon uair ‘s gu bheil iad air an comharrachadh, faodaidh na fuasglaidhean sin crioptachadh, smachdan ruigsinneachd, no ceumannan tèarainteachd eile a chuir an sàs gus an dàta a dhìon.

C: A bheil Cloud DLP a-mhàin airson buidhnean mòra?

F: Chan eil, tha Cloud DLP buannachdail do bhuidhnean de gach meud. Faodaidh gnìomhachasan beaga is meadhanach cuideachd fuasglaidhean DLP stèidhichte air sgòthan a luathachadh gus an dàta mothachail aca a dhìon agus tèarainteachd eadar-lìn àrdachadh.

C: An urrainn do Cloud DLP casg a chuir air briseadh dàta?

F: Ged a tha Cloud DLP a’ lughdachadh gu mòr an cunnart bho bhriseadh dàta, chan urrainn dha gealltainn dìon iomlan. Tha e deatamach dòigh-obrach tèarainteachd ioma-shreath a chuir an gnìomh a tha a’ toirt a-steach ceumannan eile leithid smachdan ruigsinneachd làidir, trèanadh luchd-obrach, agus sgrùdaidhean tèarainteachd cunbhalach.

Gu crìch, tha pàirt deatamach aig Cloud DLP ann a bhith ag àrdachadh tèarainteachd eadar-lìn ann an sgìre LAMEA. Le bhith a’ cleachdadh theicneòlasan stèidhichte air sgòthan, faodaidh buidhnean an dàta mothachail aca a dhìon gu h-èifeachdach, bagairtean a lorg a dh’ fhaodadh a bhith ann, agus cumail ri riaghailtean dìon dàta. Mar a bhios an cruth-tìre didseatach a’ sìor fhàs, bidh Cloud DLP fhathast na inneal deatamach ann a bhith a’ dìon fiosrachadh anns an àrainneachd sgòthan a tha a’ sìor fhàs.