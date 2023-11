Àrdachadh wallets gluasadach agus fuasglaidhean pàighidh ann an Canada

Anns na bliadhnachan mu dheireadh, tha Canada air àrdachadh mòr fhaicinn ann an gabhail ri wallets gluasadach agus fuasglaidhean pàighidh. Leis an earbsa a tha a’ sìor fhàs air fònaichean sgairteil agus an goireasachd a tha iad a’ tabhann, tha Canèidianaich a’ gabhail ris na roghainnean didseatach sin seach dòighean pàighidh traidiseanta. Tha an gluasad seo ann an giùlan luchd-cleachdaidh ag ath-dhealbhadh an dòigh anns a bheilear a’ dèanamh ghnothaichean air feadh na dùthcha.

Tha wallets gluasadach, ris an canar cuideachd wallets didseatach, nan tagraidhean a leigeas le luchd-cleachdaidh am fiosrachadh pàighidh aca a stòradh gu tèarainte air na fònaichean sgairteil aca. Leigidh na wallets sin le daoine fa leth pàighidhean a dhèanamh le bhith dìreach a’ cnagadh air na fònaichean aca air ionadan pàighidh co-fhreagarrach. Bidh an teicneòlas seo a’ cleachdadh Near Field Communication (NFC) gus ceangal a stèidheachadh eadar am fòn cliste agus an ionad pàighidh, a’ dèanamh cinnteach à malairt gun fhiosta agus gun cheangal.

Faodar cho mòr sa tha wallets gluasadach ann an Canada a thoirt air sgàth grunn nithean. An toiseach, tha na tha ri fhaighinn de fhònaichean sgairteil agus barrachd gabhail ri cinn-uidhe pàighidh le comas NFC air eag-shiostam a chruthachadh a tha cuideachail airson pàighidhean gluasadach. A bharrachd air an sin, tha an goireasachd agus an astar a tha wallets gluasadach a’ tabhann air an dèanamh nan roghainn tarraingeach dha luchd-cleachdaidh a tha a ’sireadh eòlas pàighidh gun duilgheadas.

A bharrachd air an sin, tha an galar sgaoilte COVID-19 air gabhail ri wallets gluasadach ann an Canada a luathachadh. Mar a dh’ fhàs daoine nas fhaiceallaich mu bhith a’ làimhseachadh airgead corporra agus a’ suathadh air cinn-uidhe pàighidh, bha nàdar gun cheangal pàighidhean gluasadach a’ toirt seachad roghainn eile nas sàbhailte. Tha an gluasad seo ann an giùlan luchd-cleachdaidh air brosnachadh a thoirt do ghnìomhachasan air feadh na dùthcha gabhail ri fuasglaidhean pàighidh gluasadach gus frithealadh air roghainnean caochlaideach an luchd-ceannach.

FAQ:

C: Dè a th 'ann an sporan gluasadach?

F: 'S e aplacaid a th' ann an wallet gluasadach, ris an canar cuideachd wallet didseatach, a leigeas le luchd-cleachdaidh am fiosrachadh pàighidh a stòradh gu tèarainte air na fònaichean sgairteil aca. Leigidh e le daoine fa leth pàighidhean a dhèanamh le bhith a’ cnagadh air na fònaichean aca air ionadan pàighidh co-chosmhail, a’ cleachdadh teicneòlas Near Field Communication (NFC).

C: Carson a tha fèill mhòr air wallets gluasadach ann an Canada?

A: Tha fèill mhòr air wallets gluasadach ann an Canada air sgàth na tha ri fhaighinn de fhònaichean sgairteil, barrachd gabhail ri cinn-uidhe pàighidh le comas NFC, agus an goireasachd agus an astar a tha iad a’ tabhann. Tha an galar sgaoilte COVID-19 cuideachd air an gabhail riutha a luathachadh leis gu bheil daoine a’ sireadh roghainnean pàighidh gun cheangal.

C: A bheil wallets gluasadach sàbhailte?

F: Bidh wallets gluasadach a’ cleachdadh ceumannan tèarainteachd adhartach gus fiosrachadh pàighidh luchd-cleachdaidh a dhìon. Bidh iad gu tric a’ cleachdadh crioptachadh agus tokenization gus dèanamh cinnteach à gnothaichean tèarainte. A bharrachd air an sin, feumaidh a’ mhòr-chuid de wallets gluasadach dòighean dearbhaidh leithid còdan PIN, lorgan-meòir, no aithne aghaidh gus faighinn chun fhiosrachadh pàighidh a tha air a stòradh.

C: An urrainnear wallets gluasadach a chleachdadh airson ceannach air-loidhne?

A: Faodaidh, faodar wallets gluasadach a chleachdadh airson ceannach air-loidhne. Bidh mòran de àrd-ùrlaran e-malairt agus aplacaidean gluasadach a’ toirt taic do roghainnean pàighidh wallets gluasadach, a’ leigeil le luchd-cleachdaidh gnothaichean luath is tèarainte a dhèanamh gun fheum air am mion-fhiosrachadh pàighidh a chuir a-steach le làimh.

Gu crìch, tha àrdachadh wallets gluasadach agus fuasglaidhean pàighidh ann an Canada ag atharrachadh mar a thèid gnothaichean a dhèanamh. Leis a’ ghoireas, an astar, agus an nàdar gun cheangal a tha iad a’ tabhann, tha wallets gluasadach air fàs gu bhith nan roghainn as fheàrr le mòran de Chanèidianaich. Mar a bhios teicneòlas a’ leantainn air adhart agus roghainnean luchd-cleachdaidh a’ tighinn air adhart, thathar an dùil gun lean pàighidhean gluasadach a’ faighinn spionnadh ann an cruth-tìre ionmhais na dùthcha.