Faodaidh tu a bhith an urra ri siostam bhidio tèarainte HomeKit Apple airson tèarainteachd nas fheàrr

Nuair a thig e gu bhith a’ ceannach airson camarathan tèarainteachd gus na h-àiteachan a-staigh no a-muigh agad a dhìon, faodaidh e a bhith na dhùbhlan brannd earbsach earbsach a lorg. Le margaidh làn de sgandalan tèarainteachd, bathar-bog subpar, fo-sgrìobhaidhean daor, agus biadhan bhidio slaodach, chan eil e na iongnadh gu bheil mòran a’ strì ri fuasgladh bulletproof a lorg. Ach, is dòcha gur e siostam HomeKit Secure Video (HSV) Apple am freagairt a tha thu a’ sireadh.

Fhad ‘s a bha e an-toiseach, bha àrdachadh is crìonadh air siostam HomeKit Secure Video, is urrainn dhomh a ràdh le misneachd gu bheil e air dearbhadh gu bheil e na roghainn earbsach san fhad-ùine. Seadh, tha cuid de chuingealachaidhean ann agus bidh e gu sònraichte a’ frithealadh air an fheadhainn a tha mar-thà mar phàirt de eag-shiostam Apple, ach tha e làn de bhuannachdan làidir a tha ga dhèanamh fìor fhiach beachdachadh.

Is e aon taobh riatanach ri chumail nad inntinn gu bheil feum air barrachd air dìreach camara a bheir taic do HomeKit le bhith a’ cleachdadh HomeKit Secure Video aig Apple. Bidh feum agad cuideachd air ionad dachaigh ainmichte, leithid an HomePod mini, HomePod, no Apple TV, a bharrachd air fo-sgrìobhadh iCloud. Ged a tha e comasach gu teicnigeach iPad a chleachdadh mar phrìomh ionad dachaigh, chan eil Apple a’ moladh seo.

Tha siostam HomeKit Secure Video a’ tabhann trì roghainnean ballrachd iCloud: 50GB, 200GB, agus 2TB. Tha am plana mu dheireadh, iCloud +, eadhon a’ toirt taic do chamarathan HSV gun chrìoch. Tha e cudromach cuimhneachadh nach eil na dealbhan camara a’ cunntadh a dh’ ionnsaigh a’ chrìoch stòraidh iCloud agad, ga dhèanamh na roghainn eadhon nas tarraingiche.

Is dòcha gu feum e tasgadh beag a bhith a’ cleachdadh HomeKit Secure Video aig Apple, ach is math as fhiach an tèarainteachd leasaichte a bheir e seachad. Mar sin, ma tha thu a’ coimhead airson siostam camara tèarainteachd làidir is earbsach, is fhiach beachdachadh air HSV Apple gu cinnteach.

CÀBHA

Cia mheud camara a tha HomeKit Secure Video a’ toirt taic do Apple?

Bidh HSV Apple a’ toirt taic do chamarathan gun chrìoch, gu sònraichte leis na planaichean ùra iCloud +.

An urrainn dhomh iPad a chleachdadh mar phrìomh ionad dachaigh airson HomeKit Secure Video?

Ged a tha e comasach gu teicnigeach, chan eil Apple a’ moladh iPad a chleachdadh mar mheadhan dachaigh airson an ailtireachd Dachaigh as ùire.

Dè na roghainnean ballrachd iCloud airson HomeKit Secure Video?

Bidh Apple a’ tabhann trì planaichean ballrachd iCloud: 50GB, 200GB, agus 2TB. Bidh na planaichean iCloud + cuideachd a’ toirt taic do chamarathan HSV gun chrìoch.

A bheil dealbhan camara a’ cunntadh a dh’ionnsaigh crìochan stòraidh iCloud?

Chan e, chan eil dealbhan camara a’ cunntadh a dh’ ionnsaigh a’ chrìoch stòraidh iCloud agad.