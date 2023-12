Ann an dreach ath-leasaichte ris an robh dùil mòr de The Last of Us Part 2, a tha gu bhith air fhoillseachadh air 19 Faoilleach 2024, chaidh lorg inntinneach a dhèanamh a thaobh prìomh charactar a’ gheama, Ellie. Dh ’fhàg an geama tùsail luchd-leantainn fo amharas mun ainm mu dheireadh aig Ellie, ach chaidh a dhearbhadh mu dheireadh san deasachadh ath-leasaichte.

Fhad ‘s a bha iad a’ brobhsadh tro thrèilear airson a ’mhodh roguelike ùr, chunnaic neach-cleachdaidh Reddit leis an ainm tomdurnell mion-fhiosrachadh beag a ghlac an aire. B’ e taga ainm a bh’ ann air deise fànais Ellie, cha mhòr ri fhaicinn ach ri leughadh mar “E. Williams." Tha an lorg seo a’ comharrachadh a’ chiad dearbhadh sa gheama air làn ainm Ellie.

Gu inntinneach, bha Naughty Dog, leasaiche The Last of Us Part 2, air an t-ainm mu dheireadh aig Ellie fhoillseachadh roimhe seo tro agallamhan leis a’ cho-cheann-suidhe Niall Druckmann agus ann an sgrìobhainnean dealbhaidh agus leabhar-làimhe geama Iapanach. Ach, is e seo a’ chiad uair a chaidh a shealltainn taobh a-staigh a’ gheama fhèin.

Tha an dreach ath-leasaichte den gheama a’ toirt a-steach modh roguelike No Return, anns am faod cluicheadairean sabaid tro tonnan nàimhdean thairis air diofar mhapaichean fhad ‘s a tha iad a’ fàs nas cumhachdaiche mean air mhean. Mar bhuannachd, bidh deise fànais Ellie ri fhaighinn mar chulaidh sa mhodh seo, a’ leigeil le cluicheadairean beagan saorsa cruthachail a mhealtainn le gnàthachadh charactaran.

The Last of Us Pàirt 2: Remastered chan ann a-mhàin a’ toirt a’ gheama chun PlayStation 5 ach tha e cuideachd a’ toirt a-steach grunn fheartan a bharrachd. Tha iad sin a’ toirt a-steach trì Ìrean Caillte le aithris leasaiche, cluich gun ghiotàr, àrdachadh grafaigeach, amalachadh DualSense, agus barrachd. Faodaidh cluicheadairean aig a bheil an geama mu thràth air PlayStation 4 ùrachadh gu dreach PlayStation 5 airson cìs bheag.

Faodaidh luchd-leantainn an t-sreath The Last of Us mu dheireadh stad a chuir air prothaideachadh mun ainm mu dheireadh aig Ellie. Leis an dreach ath-leasaichte a tha ri thighinn, bidh cothrom aig cluicheadairean sgrùdadh nas doimhne a dhèanamh air saoghal Ellie agus lorg taobhan ùra de a caractar.