Tha Linux Kernel 6.6.7 a’ cuir a-mach an Sinister 6.6.6 ann an Soirbheachas Swift

Is dòcha gu bheil an dreach Linux kernel 6.6.6 air a bhith air leth toilichte leis na daoine a tha dèidheil air còd fosgailte le còmhdach dubh, ach chaidh a riaghladh a ghearradh goirid. Ann an dìreach beagan làithean, chaidh tionndadh 6.6.7 nas càirdeile a chuir na àite.

Aig deireadh an Dàmhair, leig Linux a-mach dreach 6.6, agus taobh a-staigh beagan sheachdainean, chaidh a chomharrachadh mar an sgaoileadh taic fad-ùine as ùire. Tha seo air a thighinn gu bhith na ghluasad cumanta anns na bliadhnachan mu dheireadh, far a bheil an sgaoileadh puing iomlan mu dheireadh den bhliadhna air ainmeachadh seasmhach agus a ’faighinn grunn bhliadhnaichean de dh’ ùrachaidhean. Mar thoradh air an sin, tha an kernel 6.5, a chaidh a chuir air bhog san Lùnastal mar chuimhneachan air 32mh co-là-breith a’ phròiseict, a-nis air an inbhe deireadh-beatha aige a ruighinn às deidh fiosan 13 puingean.

Sgaoil Greg Kroah-Hartman, am figear cliùiteach air cùl an kernel seasmhach, dreach 6.6.5 Dihaoine, a ’toirt a-steach còrr air 100 atharrachadh. Am measg nan ùrachaidhean sin bha cùl-port trioblaideach, a chaidh a chomharrachadh roimhe seo san aithisg againn o chionn ghoirid mu kernel 6.1.66. Bha an atharrachadh cùl-port seo, co-cheangailte ri làimhseachadh Wi-Fi, an urra ri atharrachadh na bu thràithe a chaidh fhàgail a-mach à kernel 6.1.66. Mar thoradh air an sin, lean kernel 6.1.67 gu sgiobalta an deise gus a’ chùis briseadh gun uèir a cheartachadh.

Chaidh an aon chùis a-rithist ann an dreach 6.6.5, agus, mar a bha san t-sreath kernel seasmhach roimhe, chaidh an t-atharrachadh trioblaideach a thoirt air falbh gu sgiobalta air an ath latha obrach. Air Diluain, chaidh kernel 6.6.6 a leigeil ma sgaoil, a 'toirt air falbh a-mhàin an t-atharrachadh sònraichte a dh' adhbhraich an duilgheadas. Ged a chòrd seo ri mòran de luchd-cleachdaidh Reddit, cha robh luchd-aithris Hacker News cho dealasach. Bha na comharran ominous follaiseach eadhon san Dàmhair nuair a chaidh dreach 6.6 a thoirt a-steach.

Ach, tha an naidheachd a-nis na bhriseadh-dùil dha luchd-leantainn na cloinne spùtach a-muigh an sin. Cha do mhair an kernel a tha air a chomharrachadh leis an “666” mì-chliùiteach fada idir! Ro Diciadain, bha kernel 6.6.7 air a chuir na àite mu thràth. Tha an dreach ùr seo gu math nas susbaintiche, le 268 faidhle atharraichte agus clàr atharrachaidh farsaing le loidhnichean iongantach 7,562.

Le kernel cho goirid, chan eil e na iongnadh nach bi ùrachadh agus ath-sgaoileadh Ubuntu Satanic Edition an turas seo.®