The Butchered Irish Accent ann an Starfield Sparks Connspaid

Tha an geama ris an robh dùil, Starfield, a chaidh a leasachadh le Bethesda, air a dhol na theine o chionn ghoirid airson an stràc Èireannach nach deach a chuir gu bàs. Tha luchd-cluiche agus luchd-breithneachaidh le chèile air an clisgeadh agus air am briseadh-dùil leis an dealbh den stràc, a chaidh a mhìneachadh mar “gràineileachd”.

Chan e cùis ùr a th’ ann a bhith a’ mì-riochdachadh sràcan ann an saoghal nam meadhanan, ach tha e coltach gu bheil Starfield air a thoirt gu ìre gu tur ùr. Tha mòran dhaoine à Èirinn, a tha eòlach air nuances nan dualchainntean aca fhèin, air an sàrachadh a nochdadh leis an dealbh mhearachdach.

Ged a dh’ fhaodadh cuid a bhith ag argamaid gur e am fuasgladh as fhasa a bhith a’ toirt air cleasaichean fìor Èireannach na dreuchdan sin a chuir an cèill, tha dùil aig a’ char as lugha gun tèid an stràc a dhèanamh ceart. Gu mì-fhortanach, tha e coltach gun deach dearmad a dhèanamh air an riatanas bunaiteach seo ann an leasachadh Starfield.

Tha Twitter air a bhith fo thuil le beachdan a’ nochdadh droch chàileachd blas na h-Èireann sa gheama. Tha cuid air a choimeas ri stràc bunaiteach Ameireaganach le bhith a’ cleachdadh abairtean stereotypical Gaeilge bho àm gu àm. Tha e air a bhith air ainmeachadh mar “uamhasach” agus “do-chreidsinneach” leis an fheadhainn a fhuair eòlas air gu dìreach.

Chan e seo a’ chiad eisimpleir de stràc Èireannach air a dhroch choileanadh ann an saoghal a’ gheama. Ach, tha tiotalan o chionn ghoirid leithid Assassin's Creed Valhalla air obair mòran nas fheàrr a dhèanamh gus an stràc a riochdachadh gu ceart. Tha e na bhriseadh-dùil fhaicinn gu bheil Starfield air an comharra a chall a thaobh seo.

A dh'aindeoin na connspaid mu stràc na h-Èireann, tha Starfield fhathast air soirbheachadh ann an raointean eile. Tha an geama air lèirmheasan adhartach fhaighinn agus tha e air a bhith a’ coileanadh gu math ann an reic.

Ann an co-dhùnadh, tha blas bùidseir na h-Èireann ann an Starfield air fearg a bhrosnachadh am measg chluicheadairean agus luchd-càineadh. Tha e na eisimpleir soilleir air cho cudromach sa tha riochdachadh ceart anns na meadhanan, agus tha e na chuimhneachan gum bu chòir barrachd oidhirp a dhèanamh gus dèanamh cinnteach à dearbhteachd ann an dealbhan de chultaran is sràcan eadar-dhealaichte.

stòran:

- Chan eil URL air a thoirt seachad.