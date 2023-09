Gnàthaich na crithidhean iPhone agad airson fiosan fa leth

Mas fheàrr leat do iPhone a chumail ann am modh sàmhach no crith ach fhathast ag iarraidh a bhith comasach air eadar-dhealachadh a dhèanamh air teacsaichean no fiosan a tha a’ tighinn a-steach bho luchd-ceangail eadar-dhealaichte, faodaidh tu am pàtran crathaidh aca a ghnàthachadh. Le bhith ag atharrachadh a’ phàtran crathaidh, faodaidh tu rabhaidhean a thig a-steach a sgrionadh gun a bhith an urra ri fuaimean glag-fòn.

Gus am pàtran crathaidh a ghnàthachadh airson fios sònraichte, lean na ceumannan seo:

Cuir air bhog an aplacaid Caraidean air an iPhone agad no thoir gnogag air an ìomhaigh fòn air oir ìosal a’ phrìomh sgrion agad agus rach chun tab Caraidean. Tap air ainm an neach-conaltraidh a tha thu airson atharrachadh agus tagh Deasaich. Tagh an dàrna cuid Ringtone no Text Tone. Tap air Vibration. Air an sgrìn seo, faodaidh tu taghadh bho liosta de chreathadh àbhaisteach, no faodaidh tu fear àbhaisteach a chruthachadh.

Ma roghnaicheas tu pàtran crathaidh àbhaisteach a chruthachadh, lean na ceumannan a bharrachd seo:

Cleachd do mheur gus tapadh air scrion an iPhone anns an t-sreath a tha thu ag iarraidh gus pàtran a chruthachadh. Tap Stop nuair a bhios tu deiseil leis a’ phàtran. Tap air Play gus do dhealbhadh a dhearbhadh. Ma tha thu airson an obair agad ath-dhèanamh, tagh Clàr. Aon uair ‘s gu bheil thu riaraichte leis a’ chrathadh àbhaisteach agad, tap air Save. Ainmich am pàtran crathaidh agad a chaidh a chruthachadh às ùr agus tap air Sàbhail a-rithist. Cuiridh seo an crathadh àbhaisteach ris an liosta roghainnean agad. Gus crathadh àbhaisteach a chaidh a shàbhaladh a dhubhadh às, swipe clì air an inntrigeadh agus tap air Sguab às.

Dìreach mar chlachan-fòn a chaidh an luchdachadh sìos às ùr, faodar pàtran crathaidh àbhaisteach sam bith a chruthaicheas tu agus a shàbhaileas tu a chleachdadh ge bith càite a bheil am feart crathaidh iomchaidh.

Faodaidh a bhith a’ gnàthachadh phàtranan crathaidh airson fiosan fa-leth a bhith na dhòigh feumail air rabhaidhean a thig a-steach a sgrionadh gun a bhith a’ cur dragh ort le glagan-fòn àrd. Leigidh e leat aithneachadh cò tha a’ feuchainn ri do ruigsinn stèidhichte air a’ phàtran crathaidh a tha thu air a shònrachadh dhaibh.

stòran:

Tiotal an artaigil: “Mar a shuidhicheas tu crithidhean iPhone gnàthaichte airson luchd-fios"

Stòr: Lifewire