Fuasgail cumhachd glainneachan fìrinn leasaichte leis an iPhone 15 Pro

Tha an iPhone 15 Pro as ùire air comas USB-C a thoirt a-steach, a’ tabhann siostam riaghlaidh càball leasaichte. Chan e a-mhàin gu bheil seo a’ dèanamh cinnteach à eagrachadh nas fheàrr ach tha e cuideachd a’ toirt seachad taic toradh bhidio dùthchasach. Leis an fheart ùr seo, is urrainn do luchd-cleachdaidh an iPhone aca a cheangal gu taisbeanaidhean taobh a-muigh a’ cleachdadh aon chàball. Smaoinich air na taisbeanaidhean Netflix as fheàrr leat a shruthladh gu dìreach air Tbh ​​​​seòmar an taigh-òsta agad - tha an goireasachd gun samhail. Ach, tha co-chòrdalachd USB-C cuideachd air roinn accessory ùr a chruthachadh a chuireas gu mòr ri gnìomhachd an iPhone agad, gu sònraichte nuair a tha thu a’ dol.

Cuir a-steach glainneachan fìrinn leasaichte - margaidh a tha a’ fàs gu luath agus a tha a ’tabhann raon de speuclairean le scrionaichean proiseactair togte. Tha na glainneachan seo, a tha a’ cosg eadar $300 agus $500, a’ tabhann eòlas seallaidh sònraichte do luchd-cleachdaidh. Is e aon roghainn sònraichte san roinn seo an Xreal Air, anns a bheil taisbeanadh 120Hz, 0.68-òirleach MicrOLED air a ro-mheasadh air na lionsan tro sgàthan. Leigidh seo le luchd-cleachdaidh an dà chuid an taisbeanadh agus an saoghal fìor fhaicinn aig an aon àm. Gus do bhogadh nas motha agus tlachd fhaighinn bho fhìor dhubh, faodaidh tu cochall corporra a cheangal air beulaibh nan glainneachan sin gus solas a-muigh a bhacadh.

Chan eil an stòr cumhachd aca fhèin aig na glainneachan Xreal Air. An àite sin, bidh iad a’ tarraing cumhachd bho na h-innealan ris a bheil iad a’ ceangal, dìreach mar a tha mòran de sgrùdairean USB-C so-ghiùlain air a’ mhargaidh. Leis a’ chàball USB-C gu USB-C a tha air a thoirt a-steach, faodaidh tu na glainneachan Xreal Air a cheangal ris an iPhone 15 Pro agad gun oidhirp, a’ nochdadh sa bhad do sgrion air taisbeanadh nan glainneachan. Fhad ‘s a tha an suidheachadh bunaiteach mar sgàthan air scrion dachaigh agus aplacaidean an fhòn agad, tha aplacaidean sruthadh bhidio a bheir taic do bhidio a-mach a’ tabhann bhidio treòrachaidh cruth-tìre nas tarraingiche nuair a bhios tu a ’cluich thaisbeanaidhean no filmichean.

Chan eil na glainneachan fìrinn leasaichte seo dìreach riatanach airson sruthadh bhidio. Bidh iad a’ dèanamh gèamadh nas bogadh, gu sònraichte nuair a thèid iad còmhla ri rianadair Backbone USB-C. A bharrachd air an sin, bidh iad a’ tabhann eòlas brobhsaidh lìn as ìsle nuair a thèid iad còmhla ri meur-chlàr Bluetooth. A bharrachd air an sin, faodaidh luchd-cleachdaidh na lionsan òrdugh aca fhèin a chuir a-steach leis an cuir a-steach no lionsan gnàthaichte òrdachadh bho HONSVR aig prìs ruigsinneach.

Gus an eòlas Xreal Air a leasachadh, faodaidh tu an accessory Xreal Beam a thaghadh. Bidh an accessory seo a’ glasadh an taisbeanadh brìgheil agad san fhànais an coimeas ri suidheachadh do chinn, a’ lughdachadh mì-chofhurtachd sam bith. Bidh an Xreal Beam cuideachd a ’dùblachadh mar bhanca bataraidh cùl-taic airson gnìomhan fìrinn leasaichte agus faodaidh e ceangal ri grunn innealan, a’ toirt a-steach consoles geama mar an Nintendo Switch agus PlayStation 5, a ’toirt seachad taisbeanadh brìgheil suas ri 300 òirleach.

Ged a tha an Vision Pro a tha ri thighinn aig Apple a ’tabhann eòlas fìrinn leasaichte nas adhartaiche, tha a chosgais nas àirde agus a leigeil ma sgaoil an ath-bhliadhna a’ dèanamh roghainnean mar an Xreal Air na roghainn làidir don mhòr-chuid de luchd-cleachdaidh. Tha na glainneachan sin a’ tabhann raon de fheartan làitheil agus feart cruth caol, falaichte a ghabhas giùlan gu goireasach anns a h-uile àite.

Ceistean Bitheanta

1. Am faod mi na glainneachan Xreal Air a cheangal ri innealan a bharrachd air an iPhone 15 Pro?

Faodaidh, faodaidh tu na glainneachan Xreal Air a cheangal ri grunn innealan, a’ toirt a-steach consoles geama mar an Nintendo Switch agus PlayStation 5, airson taisbeanadh brìgheil nas motha.

2. A bheil lionsan òrdughan-cungaidh rim faotainn airson na glainneachan Xreal Air?

Tha, tha na glainneachan Xreal Air a’ tighinn le cuir a-steach a leigeas le luchd-cleachdaidh na lionsan òrdugh aca fhèin a chuir ris. Air neo, faodar lionsan gnàthaichte òrdachadh bho HONSVR aig prìs reusanta.

3. Ciamar a tha an accessory Xreal Beam ag àrdachadh an eòlas?

Tha an accessory Xreal Beam a’ leigeil le luchd-cleachdaidh an taisbeanadh brìgheil aca a chàradh san fhànais an coimeas ri suidheachadh an cinn, a’ lughdachadh mì-chofhurtachd no tinneas gluasad sam bith. Bidh e cuideachd na bhanca bataraidh cùl-taic airson gnìomhan fìrinn leasaichte.

4. A bheil an Xreal Air na roghainn cosg-èifeachdach an taca ris an Vision Pro a tha ri thighinn aig Apple?

Tha, tha an Xreal Air a’ tabhann eòlas fìrinn leasaichte coltach ri seo aig cosgais gu math nas ìsle. Leis gu bheil e ri fhaighinn sa bhad agus feartan làitheil, tha e na dheagh roghainn don mhòr-chuid de luchd-cleachdaidh.