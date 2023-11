Evolution of Black Friday: Bho Latha Singilte gu Extravaganza Bùthan fad seachdain

Tha Dihaoine Dubh, an t-iongantas ceannach mòr-chòrdte anns na Stàitean Aonaichte, air a bhith co-cheangailte o chionn fhada ri sluagh seòlta, fosgladh stòran tràth sa mhadainn, agus cùmhnantan neo-sheasmhach. Gu traidiseanta a’ gabhail àite air an latha às deidh Latha Taingealachd, tha Dihaoine Dubh air toiseach tòiseachaidh neo-oifigeil seusan ceannach nan saor-làithean a chomharrachadh airson deicheadan. Ach, anns na bliadhnachan mu dheireadh, tha cruth-tìre an tachartais bhliadhnail seo air atharrachadh gu mòr.

Am-bliadhna, bithear a’ cumail sùil air Dihaoine Dubh air 24 Samhain, a’ toirt cothrom do luchd-ceannach lasachaidhean iongantach fhaighinn an dà chuid air-loidhne agus ann an stòran breige is mortar. Fhad ‘s a tha Dihaoine Dubh fhathast cudromach, tha a’ bhuaidh aige air leudachadh gu bhith a’ toirt a-steach seachdain slàn de bhùthan ceannach ris an canar tachartas Cyber ​​5.

Tha an tachartas Cyber ​​5 a’ sìneadh bho Dihaoine Dubh, air a leantainn le Disathairne Gnìomhachasan Beaga agus Cyber ​​​​Sunday / Diluain, agus mu dheireadh a’ crìochnachadh le Giving Tuesday. Tha a chuspair sònraichte fhèin aig gach latha den extravaganza bhùthan leudaichte seo, a’ frithealadh air diofar roghainnean agus eòlasan luchd-cleachdaidh. Ged is e Dihaoine Dubh an latha airson lasachaidhean mòra aig luchd-reic mòr-chòrdte, tha Small Business Saturday a’ brosnachadh luchd-ceannach gus taic a thoirt do ghnìomhachasan ionadail. Bidh Cyber ​​​​Sunday / Monday a ’cuimseachadh air luchd-reic air-loidhne leithid Amazon, a’ tabhann cùmhnantan sònraichte do luchd-ceannach air-loidhne. Mu dheireadh, tha Giving Tuesday a’ toirt cothrom do luchd-cleachdaidh a bhith a’ toirt seachad air ais, le fòcas air tabhartasan carthannach.

Tha aon neach-reic, Newegg, air gabhail ri nàdar mean-fhàs Dihaoine Dubh le bhith a’ leudachadh an tachartas reic aca gu 25 Samhain. Bidh iad eadhon a’ tabhann gealltanas prìsean Dihaoine Dubh, a’ dèanamh cinnteach gum faigh luchd-ceannach ath-dhìoladh fèin-ghluasadach ma thuiteas prìs an rud a chaidh a cheannach ron 25mh.

Tha mean-fhàs Dihaoine Dubh gu bhith na shuaicheantas ceannach fad seachdain a’ nochdadh mar a tha atharrachadh ann an cleachdaidhean agus roghainnean luchd-cleachdaidh. Mar a bhios ceannach air-loidhne a’ fàs mòr-chòrdte agus tha àite cudromach aig goireasachd ann an co-dhùnaidhean ceannach, tha luchd-reic air atharrachadh le bhith a’ leudachadh na tachartasan reic aca agus a’ tabhann cùmhnantan tarraingeach tron ​​​​ùine Cyber ​​5.

FAQ:

C: Dè th’ ann an Dihaoine Dubh?

F: Tha Dihaoine Dubh na latha ceannach mòr-chòrdte anns na Stàitean Aonaichte, a’ tachairt an latha às deidh Latha Taingealachd. Tha e a’ comharrachadh toiseach seusan nan saor-làithean agus a’ tabhann lasachaidhean mòra aig diofar luchd-reic.

Q: Dè an tachartas Cyber ​​5?

F: Tha tachartas Cyber ​​5 a’ toirt iomradh air sàr-bhùth fad seachdain a’ tòiseachadh le Dihaoine Dubh agus a’ crìochnachadh le Giving Tuesday. Tha a chuspair reic fhèin aig gach latha den tachartas, a’ frithealadh air diofar roghainnean luchd-cleachdaidh.

C: Ciamar a tha gealltanas prìsean Newegg's Black Friday ag obair?

F: Tha gealltanas prìsean Dihaoine Dubh Newegg a’ dèanamh cinnteach gum faigh luchd-ceannach an diofar air ais ma thuiteas prìs an rud a chaidh a cheannach ro 25 Samhain. Tha seo a’ gealltainn a’ phrìs as fheàrr do luchd-ceannach tron ​​tachartas reic leudaichte.