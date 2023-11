Cùmhnantan ùra Apple airson Dihaoine Dubh agus Cyber ​​​​Monday 2023

Tha seusan nan saor-làithean a’ teannadh dlùth, agus tha sin a’ ciallachadh gu bheil an t-àm ann tòiseachadh a’ smaoineachadh air an liosta bhùthan agad. Tha Dihaoine Dubh agus Cyber ​​​​Monday dìreach timcheall air an oisean, agus tha sin a’ ciallachadh lasachaidhean mòra bho luchd-reic leithid Amazon, Best Buy, Walmart, agus barrachd. Co-dhiù a tha thu airson tiodhlacan a cheannach dha luchd-gràidh no a bhith gad làimhseachadh fhèin gu inneal ùr, tha cùmhnantan gu leòr ann airson brath a ghabhail.

Is e Apple aon de na suaicheantasan as mòr-chòrdte san t-seusan bhùthan. Aithnichte airson na h-innealan àrd-inbhe aca, is ann ainneamh a lorgar lasachaidhean mòra air toraidhean Apple. Ach, am-bliadhna tha cùmhnantan inntinneach tràth Dihaoine Dubh ann as fhiach d ’aire.

Ma tha thu air a bhith a’ coimhead air MacBook Air ùr, tha Amazon a’ tabhann lasachadh $200 air modal 2023. Tha an laptop caol seo a’ nochdadh taisbeanadh 15.3-òirleach Liquid Retina, 8GB RAM, agus stòradh SSD 256GB. Aig a’ phrìs lasaichte, is e goid a th’ ann do dhuine sam bith a tha feumach air laptop cumhachdach is teann.

Tha Verizon cuideachd a’ tabhann cùmhnantan math air innealan Apple. Malairt san t-seann inneal agad agus faigh an Apple iPhone 15 Pro ùr an-asgaidh, a rèir an roghainn stòraidh as fheàrr leat. A bharrachd air an sin, tha Verizon a’ toirt seachad suas ri $280 far iPad nuair a thòisicheas tu air loidhne ùr. Mar bhuannachd a bharrachd, gheibh thu Apple TV an-asgaidh le do cheannach fòn, còmhla ri sia mìosan de Apple One an-asgaidh.

Airson leannanan iPad, tha tòrr mòr aig Best Buy air an iPad mini. Anns a ’chlàr teann seo tha pròiseasar A15, stòradh 64GB SSD, 4GB RAM, agus taisbeanadh iongantach Retina. Le lasachadh $100, is e cothrom air leth a th’ ann do làmhan fhaighinn air an iPad mini as ùire.

Ma tha thu sa mhargaidh airson fònaichean-cluaise gun uèir, tha Amazon a’ tabhann lasachadh $ 60 air an 2na ginealach Apple AirPods Pro. Tha na fònaichean-cluaise sin a’ tabhann càileachd fuaim iongantach agus a ’tighinn le feartan adhartach leithid cuir às do fhuaim gnìomhach.

Airson clàran-fuaim, tha lasachadh $ 70 aig Best Buy air fònaichean-cluaise Apple AirPods Max. Bidh na fònaichean-cluaise thar-cluais sin a’ toirt seachad fuaim gun uèir den chiad ìre agus a ’tighinn ann an dealbhadh caol agus eireachdail.

Is e seo dìreach beagan de na cùmhnantan tràth Apple a tha rim faighinn air an Dihaoine Dubh seo agus air Cyber ​​​​Monday. Dèan cinnteach gun cùm thu sùil a-mach airson barrachd lasachaidhean agus thoir sùil air ais gu tric airson ùrachaidhean mu na cùmhnantan as ùire. Ceannach sona!

Ceistean Bitheanta

Dè a th ’ann an Dihaoine Dubh?

Tha Dihaoine Dubh na latha ceannach mòr-chòrdte a bhios a’ gabhail àite an latha às deidh Latha Taingealachd anns na Stàitean Aonaichte. Tha e ainmeil airson a lasachaidhean mòra agus cùmhnantan bho dhiofar luchd-reic.

Cuin a tha Dihaoine Dubh 2023?

Bidh Dihaoine Dubh 2023 a’ tuiteam air 24 Samhain.

Am bi toraidhean Apple mar as trice gan reic air Dihaoine Dubh?

Mar as trice chan eil toraidhean Apple air an lughdachadh gu mòr air Dihaoine Dubh. Ach, gu tric bidh cuid de chùmhnantan rim faighinn, gu sònraichte air seann mhodalan no tro luchd-reic ùghdarraichte.

An lorg mi cùmhnantan air bathar Apple air-loidhne?

Tha, bidh mòran de luchd-reic a’ tabhann cùmhnantan air-loidhne airson Dihaoine Dubh, a ’toirt a-steach prìomh àrd-ùrlaran e-malairt mar Amazon. Tha e na dhòigh math air brath a ghabhail air lasachaidhean gun a bhith a’ tadhal air stòran corporra.

Ciamar a lorgas mi na cùmhnantan Apple as fheàrr?

Gus na cùmhnantan Apple as fheàrr a lorg, tha e cudromach coimeas a dhèanamh eadar prìsean bho dhiofar luchd-reic agus coimhead airson lasachaidhean air làraich-lìn cliùiteach. Cumaibh sùil a-mach airson luchd-reic oifigeil Apple agus ath-reicichean ùghdarraichte airson fìor thoraidhean agus seirbheis earbsach.

A bheil cùmhnantan ann air toraidhean teignigeach eile aig Dihaoine Dubh agus Cyber ​​​​Monday?

Gu tur! Tha Black Friday agus Cyber ​​​​Monday ainmeil airson a bhith a’ tabhann lasachaidhean air raon farsaing de thoraidhean teignigeach, a’ toirt a-steach fònaichean sgairteil, coimpiutairean-uchd, Tbh, innealan dachaigh smart, agus barrachd. Is e deagh àm a th’ ann barganan a lorg air suaicheantasan mòr-chòrdte agus an suidheachadh teignigeach agad ùrachadh.