An Dell S3422DWG: Roghainn as Fheàrr airson sgrùdairean Gaming Ultra-Wide

Tha an Dell S3422DWG na sgrùdaiche cluich ultra-farsaing drùidhteach a tha a’ tabhann grunn fheartan aig prìs ruigsinneach. An toiseach aig prìs $500, tha Dell a-nis ga thabhann airson dìreach $3479.99, ga fhàgail mar aon de na roghainnean as fheàrr air a’ mhargaidh fo $400.

Le meud 34-òirleach agus rùn ultra-leathann 3440 × 1440, tha an monitor seo a’ toirt seachad eòlas lèirsinneach iongantach. Bidh an co-mheas taobh 16: 10 agus lùb 1800R ag adhartachadh bogadh nas motha, a’ leigeil le cluicheadairean iad fhèin a bhogadh anns na tiotalan as fheàrr leotha.

Is e aon de na prìomh bhuannachdan a tha aig an Dell S3422DWG an rùn 1440p aige. Bidh an rùn seo a’ faighinn cothromachadh eadar càileachd ìomhaigh agus coileanadh, a’ tabhann seallaidhean brèagha gun a bhith a’ cur cus cuideam air an t-siostam agad. Còmhla ri cairt grafaiceachd cumhachdach mar an GeForce RTX 3060 Ti, faodaidh gamers tlachd fhaighinn bho shuidheachaidhean grafaigeach as motha no frèaman fìor àrd, a’ toirt cothrom dhaibh ann an gèam farpaiseach.

Le pannal VA, tha ùine freagairt 1ms aig an monitor seo, ìre ùrachaidh 144Hz, co-mheas eadar-dhealaichte 3000: 1, agus còmhdach dath 90% DCI-P3. Ged nach eil e co-chòrdail gu h-oifigeil le G-SYNC, chaidh an monitor a dhearbhadh agus a lorg gu bheil e ag obair gu math le G-SYNC, a’ toirt seachad eòlasan cluich rèidh gun deòir.

Is e aon bhuannachd sònraichte den Dell S3422DWG am barantas drùidhteach aige. Ged a thig a’ mhòr-chuid de sgrùdairean le dìreach barantas aon-bhliadhna, tha an monitor seo a’ tabhann barantas trì bliadhna. A bharrachd air an sin, tha e ion-roghnach airson prògram Malairt Pannal Premium Dell, a’ leigeil le luchd-cleachdaidh ath-phannal an-asgaidh fhaighinn rè ùine a ’bharantais ma lorgar eadhon aon piogsail soilleir.

Gu h-iomlan, tha an Dell S3422DWG na dheagh roghainn dha luchd-gamers a tha a ’coimhead airson sgrùdaiche cluich ultra-farsaing àrd-choileanadh. Le càileachd lèirsinneach iongantach, ìre ùrachaidh luath, agus barantas fialaidh, tha e a’ tabhann luach iongantach airson a phrìs.

Stòran: Dell