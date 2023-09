Tecno Pova 5 Pro 5G: Poca Measgaichte de Choileanadh is Dealbhadh

Is e an Tecno Pova 5 Pro 5G an tairgse as ùire bhon chompanaidh, ag amas air dealbhadh sònraichte agus coileanadh geama a thoirt seachad. Prìs aig Rs. 14,999, tha an inneal 5G seo a’ seasamh a-mach leis an dealbhadh cùil neònach aige anns a bheil grunn stiallan RGB LED. Bidh an inneal a’ gabhail ri dealbhadh ARC, le suidheachadh camara dùbailte air a chumail ann an gearradh sònraichte.

Air an aghaidh, lorgaidh tu taisbeanadh 6.78-òirleach le co-mheas taobh 20.5: 9 agus glainne Panda airson dìon. Tha bezel nas tiugh aig an inneal aig a ’bhonn an taca ri taobhan eile agus camara aghaidh toll punch faisg air a’ mhullach.

A thaobh dealbhadh, tha an Tecno Pova 5 Pro air a dhèanamh de polycarbonate agus tha feart cruth beagan tomadach aige. Tha e ri fhaighinn ann an dà dhath - Dark Illusion agus Silver Fantasy. Tha togail am fòn làidir, agus chan eil e a’ faireachdainn sleamhainn na làimh.

Bidh an inneal a’ spòrs taisbeanadh 6.78-òirleach IPS LCD làn HD + le ìre ùrachaidh suas ri 120Hz. Ged a tha an taisbeanadh soilleir gu leòr agus faodar a chleachdadh a-muigh, tha beagan neo-chunbhalachd ann an ìrean backlight agus ùrachaidh. Ach a dh’ aindeoin sin, tha ath-riochdachadh dath iomlan agus ceàrnan seallaidh math.

Anns an roinn camara, tha siostam camara dùbailte aig an Tecno Pova 5 Pro le prìomh chamara 50MP agus camara dealbh 0.8MP. Bidh am prìomh chamara a’ lìbhrigeadh dhealbhan de dheagh dhealbh ach tha e buailteach a bhith a’ faighinn cus de dh’ ìomhaighean agus a’ strì le raon fiùghantach. Chan e an aplacaid camara as luaithe, ach tha e a’ tabhann diofar roghainnean agus mhodhan. Bidh an camara aghaidh 16MP a’ coileanadh gu math, gu sònraichte às aonais modhan bòidhchead, agus tha e freagarrach airson cleachdadh meadhanan sòisealta.

Fon chochall, tha am Pova 5 Pro air a stiùireadh le chipset Dimensity 6080 MediaTek, còmhla ri 8GB de RAM agus 128GB de stòradh. Bidh e a’ ruith air HiOS 13.1, stèidhichte air Android 13, agus a’ tabhann eòlas cleachdaiche gnàthaichte agus làn feart. Bidh am fòn a’ làimhseachadh grunn aplacaidean gu rèidh ach faodaidh e frèamaichean a leigeil sìos bho àm gu àm. Tha coileanadh gèam riarachail, le comas geamannan mar BGMI a chluich aig timcheall air 40 frèamaichean san diog.

Bidh an inneal a’ pacadh bataraidh 5,000mAh agus a ’tighinn le charger luath 68-watt, a’ tabhann luach latha de bheatha bataraidh agus ùine cosgais luath timcheall air 70 mionaid. Bidh feartan ceangail mar 5G, Wi-Fi, Bluetooth, agus GPS a’ coileanadh gu math. Bidh am fòn cuideachd a’ toirt seachad glaodhan a tha freagarrach airson a bhith a’ coimhead bhideothan agus a’ cluich gheamannan.

Gu crìch, tha an Tecno Pova 5 Pro 5G a’ tabhann baga measgaichte de choileanadh agus dealbhadh. Ged a tha e nas fheàrr ann an coileanadh gèam agus ceangal, tha cuid de chùisean coileanaidh agus roghainnean bathar-bog ceasnachail ann. Ach a dh ’aindeoin sin, ma tha thu a’ coimhead airson inneal buidseit 5G le dealbhadh gun samhail, is fhiach beachdachadh air an Tecno Pova 5 Pro.

