Bidh SteelSeries a’ nochdadh headset gun uèir White Nova 7

Tha SteelSeries air ainmeachadh o chionn ghoirid gun tèid dreach geal ùr den headset gun uèir Nova 7 cliùiteach aca fhoillseachadh. Aithnichte airson an càileachd sònraichte, tha loidhne chluasan Nova air coileanadh air leth a lìbhrigeadh gu cunbhalach.

Tha an headset geal Nova 7, a chaidh fhoillseachadh air 12 Sultain, 2023, air aire a tharraing leis an tarraing eireachdail eireachdail aige. Tha an cur-ris ùr seo a’ cur ris na caochlaidhean dubha a chaidh fhoillseachadh roimhe seo de headset Nova 7, a’ cruthachadh sealladh nas coileanta airson luchd-gamers a’ cleachdadh consoles Xbox Series S no PS5.

Ri fhaighinn ann an dà dhreach, an Nova 7X airson cluicheadairean Xbox agus an Nova 7P airson luchd-dealasach PS5, chan eil na fònaichean-cluaise sin cuingealaichte ri geamannan tòcan. Tha iad co-chòrdail ri PCan cuideachd, gan dèanamh nan roghainnean sùbailte airson luchd-gamers thar diofar àrd-ùrlaran.

Chuir SteelSeries sampaill den headset geal Nova 7 a-mach, a’ leigeil le luchd-dearbhaidh càileachd agus eòlas a mheasadh leotha fhèin. An coimeas ris an headset Arctis 7 roimhe, sheall an Nova 7X geal dath geal nas beòthaile, a ’glacadh na sùla sa bhad.

Is e an rud a tha a’ dèanamh an Nova 7 eadhon nas ion-mhiannaichte gu bheil e co-chòrdalachd le Pacaidean àrdachadh Arctis Nova. Tha na pacaidean sin a’ tabhann raon de dhhathan airson bann-cinn goggle sgithidh agus tagaichean labhairt, a’ leigeil le luchd-cleachdaidh na fònaichean-cluaise aca a phearsanachadh agus a ghnàthachadh a rèir an roghainnean.

Tha an headset geal Arctis Nova 7 a-nis ri fhaighinn airson a cheannach air Amazon agus làrach-lìn SteelSeries ann an tionndaidhean Xbox agus PlayStation. Ge bith co-dhiù a tha thu nad chluicheadair tòcan no a 'cleachdadh PC, tha an headset seo na ùrachadh luachmhor agus na dheagh chur ri suidheachadh cluich sam bith.

