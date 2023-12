Tiotal an artaigil ùr: "Ro-innsean air an suidheachadh airson taisbeanaidhean inntinneach ann an Playoffs Ball-coise Àrd-sgoil Dallas"

Geàrr-chunntas: Mar a bhios na playoffs ball-coise àrd-sgoile a’ leantainn ann an Dallas, tha grunn gheamannan inntinneach ann airson coimhead air adhart. Le raon farsaing de gheamannan clàraichte, seo na tha sinn a’ ro-innse airson cuid de na prìomh fharpaisean ann an sgìre Dallas.

Faodaidh luchd-leantainn ball-coise àrd-sgoil Dallas a bhith an dùil ri deireadh-seachdain inntinneach nuair a thòisicheas an ceathramh seachdain de na playoffs. Bho cho-fharpaisean dian gu sgeulachdan iongantach underdog, tha na geamannan sin gu cinnteach a’ cumail luchd-amhairc air oir nan suidheachan aca.

Tha aon de na matchups ris an robh dùil eadar North Crowley agus Duncanville. Ged a tha Duncanville air a bhith na phrìomh fheachd tron ​​​​t-seusan, cha bu chòir dì-meas a dhèanamh air North Crowley. Ach, tha an ro-aithris againn a’ leantainn gu Duncanville, leis an coileanadh iongantach aca gu ruige seo.

Bidh Galena Park North Shore agus Austin Westlake cuideachd an aghaidh a chèile ann am blàr eadar dà sgioba làidir. Tha Cladach a Tuath Pàirc Galena air iad fhèin a dhearbhadh mar fheachd làidir, ach tha coileanadh cunbhalach Westlake air buannachd bheag a chosnadh dhaibh nar ro-innse.

Tha an geama DeSoto vs Southlake Carroll gu cinnteach a’ còrdadh ris an t-sluagh. Tha DeSoto air a bhith na fheachd ri bhith air a mheas leis an t-seusan seo, ach dh’ fhaodadh dìon làidir Southlake Carroll a bhith na dhùbhlan. Tha an ro-aithris againn a’ fàbharachadh DeSoto, ach dh’ fhaodadh an geama seo a dhol aon rathad gu furasta.

Ann an geama Aledo vs Forney, is e Aledo am fear as fheàrr leotha, an dèidh dha sgil agus diongmhaltas air leth a nochdadh tro na playoffs. Ach, cha bu chòir Forney a bhith air a chunntadh a-mach, leis gu bheil iad air fulangas a nochdadh agus an comas àrdachadh a thoirt air falbh ann an geamannan roimhe.

Is e seo dìreach beagan de na geamannan inntinneach a tha a’ tachairt ann an playoffs ball-coise àrd-sgoil Dallas. Dèan cinnteach gun cùm thu sùil air agus gun glac thu a h-uile gnìomh fhad ‘s a bhios na sgiobaidhean a’ sabaid air an raon.