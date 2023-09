Starfield: Mar a leasaicheas tu coileanadh FPS air PC le Nvidia GPUs

Tha Starfield, an geama ris an robh dùil mòr bhon leasaiche Bethesda, air coimhearsnachd a’ gheama bhidio a chuir fo stoirm. Leis an t-saoghal mhòr agus na bailtean-mòra mionaideach aige, chan eil e na iongnadh gu bheil cluicheadairean air bhioran dàibheadh ​​​​a-steach don RPG sci-fi seo. Ach, tha cuid de chluicheadairean air dragh a nochdadh mu choileanadh a’ gheama, gu sònraichte air PC le Nvidia GPUs.

Gu gnàthach, bidh Starfield air Xbox Series X | S a ’ruith aig 30 frèamaichean san diog, a dh’ fhaodadh a bhith na bhriseadh-dùil dha cluicheadairean as fheàrr leotha cluiche nas socair. Air PC, faodaidh coileanadh 60fps seasmhach a bhith neo-chunbhalach an-dràsta.

Gu fortanach, tha stiùireadh air a cho-roinn le neach-cleachdaidh Nexusmods leis an t-ainm Okhayko a ’tabhann fuasgladh a dh’ fhaodadh a bhith ann. Tha an iùl a’ moladh a bhith a’ comasachadh teicneòlas luath PCI ris an canar Resizable BAR (Clàr Seòladh Bunaiteach) airson sealbhadairean Nvidia. Leigidh an teicneòlas seo leis an CPU faighinn gu cuimhne an GPU ann an dòigh nas èifeachdaiche, a dh’ fhaodadh coileanadh nas fheàrr a thoirt gu buil.

Gus BAR ath-shuidhichte a chomasachadh, feumaidh luchd-cleachdaidh Nvidia an Neach-sgrùdaidh Pròifil Nvidia a luchdachadh sìos agus na h-atharrachaidhean a leanas a dhèanamh sa bhathar-bog:

1. Tagh Starfield anns a 'chlàr tuiteam-sìos pròifil.

2. Seòl gu earrann 5.

3. Suidhich am feart rBAR air a chomasachadh.

4. Suidhich na roghainnean rBAR gu 0x00000001.

5. Suidhich crìoch meud rBAR gu 0x0000000040000000.

6. Hit "Cuir a-steach Atharraichean" aig a 'mhullach làimh dheis.

Dh’ fhaodadh cur an gnìomh nan atharrachaidhean sin spionnadh a thoirt do choileanadh a’ gheama, gu sònraichte dha cluicheadairean le RTX 30-Series GPUs. Is fhiach a bhith mothachail gu bheil dùil gun leig Nvidia a-mach ùrachaidhean dhràibhearan a dh’ aithghearr gus an ìre as fheàrr a dhèanamh de chluicheadh ​​​​Starfield.

Airson a-nis, tha an iùl seo a’ tabhann dòigh-obrach a dh’ fhaodadh a bhith ann dha cluicheadairean a tha a ’sireadh eòlas seasmhach 60fps. Mar a bhios an geama a’ sìor fhàs agus mar a bhios ùrachaidhean gan sgaoileadh, tha coltas ann gun tig piseach air coileanadh.

Tha Starfield ri fhaighinn a-nis airson PC agus Xbox Series X | S, agus faodar a chluich gun chosgais a bharrachd dha luchd-aontachaidh Xbox Game Pass.

stòran:

- [Stòr Title] (source.com)

- [Stòr Title] (source.com)