Tha Starfield a’ faighinn moladh àrd bho cho-chruthaiche God of War David Jaffe

Tha Starfield, an geama ris an robh dùil bho Bethesda, air a bhith a’ faighinn moladh mòr bho luchd-gamers agus luchd-gnìomhachais le chèile. Is e aon de na daoine ainmeil a thàinig air adhart leis an spèis a th’ aca airson a’ gheama Dàibhidh Jaffe, co-chruthaiche an t-sreath God of War.

Chuir Emil Pagliarulo, stiùiriche dealbhaidh agus sgrìobhadair Starfield, iongnadh air na beachdan adhartach aig Jaffe. Chaidh Pagliarulo gu Twitter gus a bheachdan a cho-roinn, ag ràdh, “Tha e do-chreidsinneach gu bheil luchd-leantainn a’ faighinn tlachd às an obair agad. Le bhith a’ faighinn co-luchd-leasachaidh - gu h-àraidh feadhainn air a bheil thu eòlach agus air a bheil meas - tha a bhith a’ faighinn spòrs leis a’ gheama agad na ìre uamhasach eile.”

Chan eil Jaffe, a tha ainmeil airson a chuid obrach aig Santa Monica Studios agus a’ co-chruthachadh còrachdan cliùiteach God of War agus Twisted Metal, air cumail air ais na mholadh airson Starfield. Gu dearbh, tha e air a dhol cho fada ri bhith ga ainmeachadh mar an geama aon-chluicheadair as fheàrr leis a-riamh. Tha na puist meadhanan sòisealta agus YouTube aige air a bhith gu ìre mhòr coisrigte don gheama bho chaidh a chuir air bhog, a’ soilleireachadh a sgrìobhadh air leth.

Tha Starfield air mòran aire a tharraing bho chaidh a leigeil a-mach, le àireamhan cluicheadairean drùidhteach a rèir. Ràinig an geama 1 millean cluicheadair co-aontach air an latha tòiseachaidh, agus air 7 Sultain, tha e air bunait cluicheadair de 6 millean a chruinneachadh. Tha na h-àireamhan sin mar theisteanas air an dealas agus an dùil mun tiotal.

Mar a tha an fhàilteachadh adhartach a’ leantainn air adhart a’ dòrtadh a-steach airson Starfield, faodaidh Bethesda agus an sgioba leasachaidh a bhith moiteil às na choilean iad. Tha saoghal bogaidh a’ gheama, aithris sgeulachdan tarraingeach, agus cluiche làidir air cridheachan chluicheadairean agus proifeiseantaich gnìomhachais a ghlacadh.

Mìneachaidhean:

- Starfield: Gèam ris an robh dùil mòr air a leasachadh le Bethesda.

- Dàibhidh Jaffe: Co-chruthaiche an t-sreath God of War agus seann shaighdear gnìomhachais.

- Emil Pagliarulo: Stiùiriche dealbhaidh agus sgrìobhadair Starfield.

- Bethesda: leasaiche geama bhidio cliùiteach agus foillsichear.

