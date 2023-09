Fàilteachas Starfield: Eòlas gaoil no fuath

Thathas air coinneachadh ri Starfield, an geama ris an robh dùil bho Bethesda, le cuirm mheasgaichte bho chluicheadairean. Tha cuid gu tur ann an gaol leis a’ gheama, a’ moladh a sgèile mhòr agus an aire gu mion-fhiosrachadh. Tha cuid eile, ge-tà, air briseadh-dùil a nochdadh, gu sònraichte a thaobh siubhal luath a’ gheama, scrionaichean luchdachadh agus ìre frèam.

Is e aon de na prìomh phuingean connspaid ìre frèam a’ gheama. Mus deach a leigeil ma sgaoil, dhearbh Bethesda gum biodh Starfield a’ ruith aig 30fps glaiste. Ged a bha dùil ris a ’cho-dhùnadh seo leis cho mòr sa bha an geama, dh’ fhàg e mòran de luchd-leantainn a ’miannachadh airson Modh Coileanaidh 60fps, a tha air a thighinn gu bhith àbhaisteach airson fiosan ùra.

Cho-dhùin Digital Foundry, buidheann sgrùdaidh cluichidh follaiseach, sgrùdadh a dhèanamh air comasachd Starfield a ruith aig 60fps air an Xbox Series X. Thog iad tòcan àbhaisteach a’ cleachdadh an AMD 4800S Desktop Kit agus chuir iad an RX 6700 an àite an GPU. Le FSR 2 air a chomasachadh agus gun sgèileadh fuasglaidh fiùghantach, bha e comasach dhaibh 60fps a choileanadh ann an àrainneachdan dùinte. Ach, bha a’ mhòr-chuid den gheama fhathast a’ ruith aig ìre sheasmhach 30-40fps.

Nuair a chaidh an rùn ìsleachadh gu 1440p, a ’maidseadh an Xbox Series S, ruith an geama aig 40fps seasmhach le spìcean bho àm gu àm gu 60fps. Thug seo air Digital Foundry moladh gum faodadh Bethesda modh 40fps a leigeil ma sgaoil airson cluicheadairean le taisbeanaidhean 120Hz, gu sònraichte an fheadhainn le scrionaichean Ìre Ath-nuadhachaidh Caochlaideach (VRR).

Ged a tha na co-dhùnaidhean sin inntinneach, tha e cudromach cuimhneachadh gu bheil Starfield an-dràsta glaiste aig 30fps. Ach, tha e inntinneach fhaicinn gu bheil comas aig a’ gheama ìrean frèam nas àirde a choileanadh le atharrachaidhean sònraichte.

Gu h-iomlan, tha an fhàilteachadh gu Starfield air a bhith polarizing. Ge bith co-dhiù a tha gaol aig cluicheadairean air no gu bheil gràin aige air, chan eil dol às àicheadh ​​​​an dùil agus an hype a tha timcheall air an fhoillseachadh ùr àrd-amasach seo.

Mìneachaidhean:

- Ìre frèam: An àireamh de fhrèamaichean gach diog air an taisbeanadh air scrion. Bidh ìrean frèam nas àirde a’ leantainn gu gluasad nas socair ann an geamannan bhidio.

- Modh Coileanaidh: Modh ann an geamannan bhidio a bheir prìomhachas do ìrean frèam nas àirde thairis air dìlseachd grafaigeach.

- Àrainneachdan dùinte: raointean sa gheama a tha nas lugha ann an sgèile agus nas cunbhalaiche.

- Ìre Ath-nuadhachaidh Caochlaideach (VRR): Feart a leigeas leis an taisbeanadh sioncronadh leis a’ chairt grafaiceachd, agus mar thoradh air sin bidh cluiche nas socair.

stòran:

